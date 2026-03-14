Górnik Zabrze – Raków Częstochowa: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Przed nami interesujące starcie ekipy Trójkolorowych z drużyną Medalików. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie im. Ernesta Pohla już w najbliższą niedzielę, 15 marca o godzinie 17:30.

Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik Zabrze – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

Górnik Zabrze podejmie na własnym stadionie Raków Częstochowa w 25. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serią gier zespół prowadzony przez Michala Gasparika ma na koncie 35 punktów i zajmuje 5. miejsce w tabeli. Ekipa Łukasza Tomczyka zgromadziła natomiast 37 oczek, plasując się na 4. lokacie w stawce. Zatem przed nami bardzo interesujące starcie drużyn z czołówki, które walczą o jak najlepszą pozycję w ligowej klasyfikacji. Początek rywalizacji na Stadionie im. Ernesta Pohla już w tę niedzielę, 15 marca o godzinie 17:30.

Moim zdaniem w jutrzejszym spotkaniu zwycięży Raków Częstochowa. Drużyna Medalików przynajmniej na papierze dysponuje silniejszym składem niż Górnik Zabrze. Dlatego stawiam na podopiecznych Łukasza Tomczyka. Mój typ: wygrana Rakowa Częstochowa.

Ernest STS 2.85 Zwycięstwo Rakowa Odwiedź STS

Górnik Zabrze – Raków Częstochowa, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Górnika Zabrze przed nadchodzącym spotkaniem jest bardzo dobra. W zespole gospodarzy najprawdopodobniej zabraknie jedynie Kamila Łukoszka. Więcej absencji ma Raków Częstochowa, gdyż w składzie drużyny gości nie należy spodziewać się trzech ważnych piłkarzy – Vladyslava Kochergina, Ericka Otieno oraz Jeana Carlosa Silvy.

Górnik Zabrze – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Obie drużyny w ostatnim czasie rywalizowały na dwóch frontach. Górnik Zabrze zremisował 0:0 z Motorem Lublin w PKO BP Ekstraklasie oraz pokonał Lecha Poznań 1:0 w Pucharze Polski, awansując tym samym do półfinału prestiżowego turnieju. Raków Częstochowa przegrał 1:2 z Fiorentiną w Lidze Konferencji i ograł Pogoń Szczecin 2:0 w rodzimej lidze.

Górnik Zabrze – Raków Częstochowa, historia

Ostatnie bezpośrednie starcia między Górnikiem Zabrze a Rakowem Częstochowa częściej kończyły się zwycięstwami zespołu z Górnego Śląska. Ze statystyk wynika bowiem, że w pięciu poprzednich meczach aż trzykrotnie wygrywała ekipa Trójkolorowych. W tym okresie drużyna z Jasnej Góry odniosła tylko jedno zwycięstwo, a raz byliśmy świadkami remisu.

Górnik Zabrze – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem tego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli większe wsparcie kibiców oraz przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Górnika Zabrze wynosi około 2.50, typ na zwycięstwo Rakowa Częstochowa to mniej więcej 2.85, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.10. Jeśli nie masz jeszcze konta u legalnego bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz między innymi zakład bez ryzyka do 100 zł.

Górnik Zabrze Raków Częstochowa 2.50 3.10 2.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 marca 2026 23:01

Górnik Zabrze – Raków Częstochowa, przewidywane składy

Górnik: Łubik – Olkowski, Janicki, Josema, Janża – Ikia Dimi, Ambros, Hellebrand, Kubicki, Zmrzly – Liseth

Raków: Zych – Tudor, Racovitan, Svarnas – Repka – Ameyaw, Struski, Ivi Lopez, Pieńko – Rocha, Brunes

Górnik Zabrze – Raków Częstochowa, kto wygra?

Górnik Zabrze – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Pojedynek Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Spotkanie w ramach 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz TVP Sport, a także w serwisach CANAL+ online i tvpsport.pl. Początek rywalizacji na Stadionie im. Ernesta Pohla już w najbliższą niedzielę, czyli 15 marca, o godzinie 17:30.

