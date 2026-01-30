Górnik Zabrze – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (31.01.2026)

Górnik Zabrze - Piast Gliwice: typy i kursy na mecz 19. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią, Początek rywalizacji w sobotę (31 stycznia) o godzinie 14:45.

PressFocus Na zdjęciu: Rafał Janicki

Górnik – Piast, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 19. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od interesującego starcia. A w nim Górnik Zabrze przed własną publicznością podejmie Piast Gliwice. zespoły przystąpią do tego meczu w zupełnie odmiennych nastrojach. Gospodarze znajdują się w czołówce tabeli i konsekwentnie walczą o utrzymanie wysokiej pozycji, prezentując solidną formę od początku sezonu. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Piasta, który od pierwszych kolejek nie potrafi ustabilizować swojej gry i zajmuje miejsce w dolnych rejonach ligowej stawki. Dla gości będzie to więc trudna próba przełamania, natomiast Górnik stanie przed szansą potwierdzenia swojej dominacji na własnym stadionie.

Ja uważam, że nadchodząca rywalizacja zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Górnika Zabrze

Górnik – Piast, ostatnie wyniki

Górnik Zabrze w przerwie ligowej rozegrał dwa sparingi i oba zakończyły się zwycięstwem (1:0 z Żilinią oraz 2:1 Ried). Poprzednie trzy mecze kończyły się jedną wygraną (3:1 z Lechią Gdańsk w Pucharze Polski), a także dwoma porażkami (0:4 z Radomiakiem Radom i 2:5 z Lechią Gdańsk w lidze).

Piast Gliwice natomiast ma za sobą cztery zimowe mecze towarzyskie. Goście sobotniego pojedynki odnieśli jedno zwycięstwo (1:0 z Odense), zaliczyli jeden remis (1:1 z Brondby), a także ponieśli dwie porażki (0:2 z Sigmą Ołomuniec oraz 0:3 z Viborgiem).

Górnik – Piast, historia

Rywalizacja Górnika Zabrze z Piastem Gliwice ma wyraźny regionalny charakter i od lat budzi spore emocje wśród kibiców obu drużyn. Przez długi czas to Górnik był zespołem dominującym w tych pojedynkach, zwłaszcza w okresach swojej największej świetności na krajowym podwórku. W ostatnich sezonach spotkania te stały się jednak znacznie bardziej wyrównane, a Piast kilkukrotnie potrafił napsuć krwi bardziej utytułowanemu rywalowi. Niezależnie od aktualnej formy ligowej, mecze derbowe Zabrza z Gliwicami często rządzą się własnymi prawami i dostarczają wielu sportowych emocji.

Górnik – Piast, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej potyczki jest Górnik Zabrze. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.20. W przypadku zwycięstwa Piasta Gliwice natomiast sięga nawet 3.45.

Górnik Zabrze Piast Gliwice 2.20 3.35 3.45 Odds are subject to change. Last updated 30 stycznia 2026 21:53

Górnik – Piast, kto wygra?

Górnik – Piast, przewidywane składy

Górnik – Piast, transmisja meczu

Spotkanie Górnik Zabrze – Piast Gliwice obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

