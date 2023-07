Górnik Łęczna - Arka Gdynia, typy na mecz 2. kolejki I Ligi. Po inauguracji sezonu obie ekipy mają na swoim koncie po punkcie. W najbliższy weekend będą poszukiwać premierowego zwycięstwa. Początek spotkania w piątek o godzinie 18. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Łobodziński

Górnik Łęczna Arka Gdynia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lipca 2023 18:03 .

Górnik – Arka, typy i przewidywania

Pod wodzą Ireneusza Mamrota Górnik Łęczna zaliczył bardzo dobrą rundę wiosenną zeszłego sezonu i przed obecną kampanią był typowany przez ekspertów jako potencjalne pozytywne zaskoczenie całych rozgrywek. W pierwszej kolejce udało się zatrzymać faworyzowaną Wisłę Kraków i udanie zainaugurować. W najbliższy piątek Górnik Łęczna zagra przed własną publicznością z Arką Gdynia, która również przed tygodniem podzieliła się punktami. Obie ekipy mają nadzieję na premierowe zwycięstwo. Biorąc pod uwagę, jak Górnik poradził sobie z Białą Gwiazdą, również przeciwko drużynie z Pomorza ma szanse na korzystny wynik. Nasz typ – Górnik Łęczna nie przegra.

Górnik – Arka, ostatnie wyniki

W pierwszej kolejce Górnik Łęczna zremisował z Wisłą Kraków 2-2. Bramki dla ekipy Ireneusza Mamrota zdobyli Miłosz Kozak oraz Adam Deja. W trakcie przedsezonowego okresu przygotowawczego klub z Lubelszczyzny nie zdołał wygrać żadnego spotkania.

Arka Gdynia w miniony weekend podzieliła się punktami z Termalicą, remisując 2-2. Dla drużyny Wojciecha Łobodzińskiego strzelali Kacper Skóra i Olaf Kobacki. Niecieczanie całą druga połowę grali w osłabieniu, a w doliczonym czasie gry zaprzepaścili fantastyczną okazję na wygraną, marnując rzut karny.

Górnik – Arka, historia

W sezonie 2022/2023 obie drużyny zmierzyły się ze sobą trzykrotnie. Jesienią w lidze wygrała Arka Gdynia (2-1), zaś wiosną triumfował Górnik Łęczna (1-0). Te ekipy spotkały się również w ramach 1/32 finału Pucharu Polski, gdzie gdynianie zostali wyeliminowani po rzutach karnych.

Górnik – Arka, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego meczu jest Arka Gdynia. Kurs na jej zwycięstwo wynosi najczęściej 2.26. W przypadku ewentualnej wygranej Górnika Łęczna jest to nawet 3.10. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty bukmachera Fortuna. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy użyć naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Górnik – Arka, przewidywane składy

Górnik: Gostomski, Zbozień, Klemenz, De Amo, Dziwniel, Deja, Kryeziu, Kozak, Łukasiak, Gąska, Roginić

Arka: Chudy, Stolc, Marcjanik, Lipkowski, Predenkiewicz, Bednarski, Milewski, Gojny, Skóra, Czubak, Kobacki

Górnik – Arka, kto wygra?

Górnik – Arka, transmisja meczu

Piątkowy mecz 2. kolejki I Ligi pomiędzy Górnikiem Łęczna a Arką Gdynia rozpocznie się o godzinie 18. Transmisję z tego spotkania można obejrzeć na platformie Polsat Box Go.

