fot. Imago / Michał Chwieduk / FOKUSMEDIA / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Górnik Zabrze Lech Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2024 16:13 .

Górnik Zabrze – Lech Poznań, typy na mecz i przewidywania

Górnik Zabrze i Lech Poznań to drużyny mające ambitne plany na trwający sezon. Kolejorz nie ukrywa, że celuje w mistrzostwo PKO Ekstraklasy. Ekipa Jana Urbana marzy natomiast o zakończeniu rozgrywek w TOP 6. Do sobotniej potyczki obie ekipy podejdą w różnych nastrojach. Poznaniacy otrzymali lanie od Rakowa Częstochowa. Z kolei Górnik pokonał Jagiellonię Białystok. Mając natomiast na uwadze to, że obie ekipy preferują ofensywny styl gry, to można spodziewać się trafień z obu stron. Można zatem rozważyć taki scenariusz na sobotnie spotkanie. Typ: obie drużyny strzela – TAK.

Superbet 1.75 obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę Superbet

Górnik Zabrze – Lech Poznań, sytuacja kadrowa

W szeregach zabrzańskiej ekipy do dyspozycji trenera po pauzie z powodu zawieszenia za kartki wraca Rafał Janicki, Górnik ogólnie przystąpi do potyczki bez poważniejszych osłabień. Gorzej wygląda sytuacja gości. Lech będzie musiał radzić sobie bez Afonso Sousy i Filipa Marchwińskiego.

Górnik Zabrze – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Drużyna Jana Urbana przystąpi do sobotniego starcia po zwycięstwie nad Jagiellonią Białystok (2:1). Górnik zatem szybko podniósł się po przegranej z Widzewem Łódź (1:3). W roli gospodarza zabrzanie w lidze nie przegrali od 22 października minionego roku.

Zespół z Poznania ostatnio otrzymał lekcję piłki nożnej z Rakowem Częstochowa (0:4). Lech jednocześnie jest bez zwycięstwa w oficjalnym spotkaniu od trzech meczów. W roli gościa Kolejorz w czterech ostatnich meczach wygrał tylko jedno spotkanie.

Górnik Zabrze – Lech Poznań, historia

W pierwszym meczu w tym sezonie między obiema ekipami górą byli lechici. Lech wygrał jednym golem (2:1). Poznańska ekipa wygrała w każdym z trzech ostatnich spotkań między oboma zespołami.

Górnik Zabrze – Lech Poznań, kursy

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Bukmacherzy kurs na zwycięstwo Lecha oszacowali na 2.33-2.40. Z kolei rozwiązanie z ewentualną wygraną Górnika kształtuje się w wysokości 2.85-3.00. Remis wyceniono na mniej więcej 3.45. Przy okazji tej rywalizacji można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Górnik Zabrze – Lech Poznań, przewidywane składy

Górnik: Bielica – Janża, Janicki, Szala, Sekulić, Rasak, Pacheco, Ennali, Podolski, Kapralik, Musiolik

Lech: Mrozek – Gurgul, Milić, Salamon, Pereira, Karlstrom, Murawski, Velde, Kwekweskiri, Ba Loua, Szymczak.

Górnik Zabrze – Lech Poznań, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Górnika 100% wygraną Lecha 0% remisem 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Górnika

wygraną Lecha

remisem

Górnik Zabrze – Lech Poznań, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie w ramach 24. kolejki PKO Ekstraklasy, w którym zagrają Górnik Zabrze i Lech Poznań, będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz zacznie się o godzinie 20:00 i będzie emitowany na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Ponadto rywalizację można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.