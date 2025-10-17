GKS Tychy – Wieczysta: typy, kursy, zapowiedź (18.10.2025)

GKS Tychy w ciekawie zapowiadającym się sobotnim spotkaniu w Betclic 1. Lidze zmierzy się u siebie z Wieczystą, w której debiut zaliczy trener Gino Lettieri. Sprawdź typy i kursy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcel Błachewicz

GKS Tychy – Wieczysta: przewidywania

GKS Tychy, po świetnej rundzie wiosennej w poprzednim sezonie, miał zamiar powalczyć o awans w trakcie kampanii 2025/2026. Zmiany kadrowe w drużynie oraz fakt, że rywale odczytali system gry tyskiej ekipy, sprawiły jednak, że dzisiaj Trójkolorowi muszą skupić się na walce o ligowy byt. Do sobotniego starcia tyszanie przystąpią, mając na swoim koncie siedem z rzędu porażek w oficjalnych spotkaniach.

Wieczysta to natomiast drużyna, która jako beniaminek nie zamierza zatrzymywać się w Betclic 1. Lidze. Krakowski zespół celuje w awans do PKO BP Ekstraklasy. W związku z tym ostatnie wyniki oraz gra drużyny w starciach z Wisłą Kraków i Odrą Opole doprowadziły do wstrząsu w klubie i zmiany w sztabie szkoleniowym. Trenera Przemysława Cecherza zastąpił Gino Lettieri, który zadebiutuje w nowej ekipie w sobotni wieczór.

Krakowska ekipa wyróżnia się w tej kampanii jedną z najlepszych ofensyw w rozgrywkach. Z kolei GKS, niestety dla kibiców tej drużyny, ma jedną z najsłabszych defensyw w lidze. W związku z tym można spodziewać się kilku goli w rywalizacji z udziałem obu zespołów. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

GKS Tychy – Wieczysta: ostatnie wyniki

Przed reprezentacyjna przerwą ekipą z Tychów musiała uznać wyższość w starciu z ŁKS-em (1:3). Tym samym pogłębił się kryzys drużyny trenera Artura Skowronka, która aktualnie legitymuje się tylko 11 oczkami na koncie. W tym sezonie GKS wygrał wygrał trzy spotkania, dwa zremisował i aż siedem razy przegrał.

Tymczasem ekipa z Krakowa w meczu 12. kolejki przegrała w roli gościa z Odrą Opole (0:2). Wieczysta ogólnie w ostatnich czterech spotkaniach zaliczyła tylko jedno zwycięstwo, mając też dwa remisy i porażkę na koncie. Na wyjeździe beniaminek rozgrywek nie potrafi wygrać w lidze już od trzech spotkań.

GKS Tychy – Wieczysta: historia

Nigdy wcześniej obie ekipy nie miały okazji zagrać ze sobą w oficjalnym spotkaniu o punkty. W związku z tym sobotnia potyczka GKS-u z Wieczystą zacznie nową historię.

GKS Tychy – Wieczysta: kto wygra?

GKS Tychy – Wieczysta: przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do rywalizacji bez poważniejszych ubytków. Tak naprawdę poza grą są tylko Noel Niemann i Nico Baier. Z kolei poważniejszych kontuzji nie odnotowano ostatnio w drużynie z Krakowa.

GKS Tychy: Wechsel – Lipkowski, Głogowski, Tecław, Błachewicz, Szpakowski, Bieroński, Keiblinger, Kądzior, Kubik, Rumin

Wieczysta: Mikułko – Pestka, Mikołajewski, Szymonowicz, Dankowski, Piazon, Swędrowski, Villar, Łysiak, Semedo, Feiertag.

GKS Tychy – Wieczysta: kursy bukmacherskie

Większe szanse na zwycięstwo według analityków bukmacherskich mają goście. Typ na zwycięstwo Wieczysta został oszacowany na 2.12. Remis wyceniono na 3.50. Z kolei rozwiązanie na wygraną GKS-u Tychy kształtuje się na poziomie 3.25.

GKS Tychy Wieczysta Kraków 3.25 3.50 2.12

GKS Tychy – Wieczysta: transmisja

Piątkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji, ale tylko w formule multiligi emitowanej na antenie TVP 3 od godziny 19:30. Moderatorem będzie Hubert Bugaj. Tymczasem całe zawody będzie można zobaczyć tylko online dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i aplikacji TVP Sport dostępnej na urządzenia mobilne i Smart TV. Komentatorami rywalizacji GKS Tychy – Wieczysta będą Rafał Kędzior i Radosław Gilewicz.

