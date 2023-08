GKS Katowice – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (11.08.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Adrian Błąd

GKS Katowice – Wisła Płock, typy na mecz i przewidywania

Batalia na obiekcie przy Bukowej odbędzie się z udziałem pretendenta do awansu do PKO Ekstraklasy i ostatniego spadkowicza z tych rozgrywek. Faworyta w rywalizacji z udziałem GKS-u Katowice i Wisły Płock trudno wskazać. Tym bardziej że eksperci bukmacherscy mają też twardy orzech do zgryzienia ze wskazaniem ewentualnego zwycięzcy potyczki. Mając jednak na uwadze to, że każda z ekip ostatnio notowała trafienia, to ciekawym rozwiązaniem mogą być gole z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

GKS Katowice – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do piątkowej potyczki najpewniej w optymalnym składzie. W szeregach GieKSy warto zwrócić uwagę na takich graczy jak Adrian Błąd, czy Sebastian Bergier. Tymczasem u gości nie będzie mógł wystąpić Dawid Kocyła. Kluczową postacią Nafciarzy może być natomiast Łukasz Sekulski.

GKS Katowice – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Drużyna Rafała Góraka podejdzie do piątkowej batalii po remisie z Motorem Lublin (1:1). Punkt został jednak przyjęty w GieKSie z poczuciem niedosytu. Gdyby tylko katowiczanie błysnęli lepszą skutecznością, to już w pierwszej odsłonie rezultat rywalizacji mógł być rozstrzygnięty.

Tymczasem zespół Marka Saganowskiego w trzeciej kolejce urwał punkty Lechii Gdańsk (1:1). Jednocześnie Wisła Płock ma na swoim koncie trzy remisy z rzędu. Wcześniej podobne rozstrzygnięcia Nafciarze notowali z Zagłębiem Sosnowiec (1:1) i Podbeskidziem Bielsko-Biała.

GKS Katowice – Wisła Płock, historia

Piątkowe starcie z udziałem obu teamów będzie pierwszym od 2016 roku. Wówczas górą był GKS. Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach między oboma zespołami dwa razy wygrywali katowiczanie, tyle samo razy górą była ekipa z Płocka i jedno starcie zakończyło się remisem.

GKS Katowice – Wisła Płock, kursy

GKS Katowice – Wisła Płock, kto wygra

GKS Katowice – Wisła Płock, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie GKS Katowice – Wisła Płock będzie można śledzić w telewizji i w internecie. Transmisja z meczu będzie dostępna na Polsat Sport i Polsat Box Go od godziny 20:30.

