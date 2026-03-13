GKS Katowice – Lechia Gdańsk, typy i przewidywania
GKS Katowice zmierzy się na własnym stadionie z Lechią Gdańsk w meczu 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serią gier zespół Trójkolorowych posiada na swoim koncie 33 punkty i zajmuje 9. miejsce w tabeli. Z kolei drużyna Budowlanych zgromadziła dotąd 31 oczek, co daje jej 11. lokatę w stawce. Różnica między zespołami jest niewielka, dlatego zapowiada się wyrównane spotkanie oraz walka o cenne punkty. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach już w najbliższą sobotę, 14 marca o godzinie 17:30.
tabela PKO BP Ekstraklasy
W tym spotkaniu stawiam na to, że oba zespoły zdobędą bramkę. Liczę na interesujące oraz otwarte widowisko z wieloma sytuacjami. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.
GKS Katowice – Lechia Gdańsk, sytuacja kadrowa
Sytuacja kadrowa GKS-u Katowice przed tym spotkaniem nie jest najlepsza. W zespole gospodarzy nie zobaczymy bowiem aż czterech ważnych zawodników – Jessego Boscha, Alana Czerwińskiego, Arkadiusza Jędrycha oraz Aleksandra Paluszka. Zaś w Lechii Gdańsk pod znakiem zapytania stoi występ dwóch piłkarzy – Camilo Meny i Tomasza Wójtowicza.
GKS Katowice – Lechia Gdańsk, ostatnie wyniki
GKS Katowice w ostatnim czasie rywalizował na dwóch frontach. W PKO BP Ekstraklasie wygrał 1:0 z Radomiakiem Radom, a w ćwierćfinale Pucharu Polski wyeliminował Widzew Łódź (1:1, 4:2 w konkursie rzutów karnych). W tym samym czasie Lechia Gdańsk skupiała się wyłącznie na lidze, gdzie pokonała Jagiellonię Białystok 3:0 i zremisowała 2:2 z Arką Gdynia.
GKS Katowice – Lechia Gdańsk, historia
Ostatnie bezpośrednie mecze GKS-u Katowice z Lechią Gdańsk były rozstrzygane bez remisów. W pięciu poprzednich spotkaniach trzykrotnie wygrywała ekipa z Górnego Śląska, natomiast drużyna z Trójmiasta dwa razy cieszyła się ze zwycięstwa nad rywalem. Ten bilans pokazuje, że rywalizacja wymienionych drużyn w ostatnich latach jest bardzo wyrównana.
GKS Katowice – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem tego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną GKS-u Katowice wynosi około 2.50, typ na zwycięstwo Lechii Gdańsk to mniej więcej 2.65, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.45. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz między innymi zakład bez ryzyka do 100 złotych.
GKS Katowice – Lechia Gdańsk, przewidywane składy
GKS Katowice: Strączek – Rasak, Kuusk, Klemenz – Wasielewski, Kowalczyk, Milewski, Galan – Wdowiak, Zrelak, Nowak
Lechia: Paulsen – Kłudka, Pllana, Rodin, Vojtko – Sezonienko, Kapić, Zhelizko, Ćirković – Tomas Bobeck, Neugebauer
GKS Katowice – Lechia Gdańsk, kto wygra?
GKS Katowice – Lechia Gdańsk, transmisja meczu
Pojedynek między GKS-em Katowice a Lechią Gdańsk oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Spotkanie w ramach 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online. Zawody skomentują Adam Zakrzewski i Marcin Baszczyński. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach już w najbliższą sobotę, 14 marca o godzinie 17:30.
