GKS Katowice – Lechia Gdańsk: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Czy Rafał Górak przechytrzy Johna Carvera? Przekonamy się o tym już jutro wieczorem. Sprawdź zapowiedź tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach w najbliższą sobotę, czyli 14 marca, o godzinie 17:30.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS Katowice – Lechia Gdańsk, typy i przewidywania

GKS Katowice zmierzy się na własnym stadionie z Lechią Gdańsk w meczu 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serią gier zespół Trójkolorowych posiada na swoim koncie 33 punkty i zajmuje 9. miejsce w tabeli. Z kolei drużyna Budowlanych zgromadziła dotąd 31 oczek, co daje jej 11. lokatę w stawce. Różnica między zespołami jest niewielka, dlatego zapowiada się wyrównane spotkanie oraz walka o cenne punkty. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach już w najbliższą sobotę, 14 marca o godzinie 17:30.

W tym spotkaniu stawiam na to, że oba zespoły zdobędą bramkę. Liczę na interesujące oraz otwarte widowisko z wieloma sytuacjami. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

GKS Katowice – Lechia Gdańsk, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa GKS-u Katowice przed tym spotkaniem nie jest najlepsza. W zespole gospodarzy nie zobaczymy bowiem aż czterech ważnych zawodników – Jessego Boscha, Alana Czerwińskiego, Arkadiusza Jędrycha oraz Aleksandra Paluszka. Zaś w Lechii Gdańsk pod znakiem zapytania stoi występ dwóch piłkarzy – Camilo Meny i Tomasza Wójtowicza.

GKS Katowice – Lechia Gdańsk, ostatnie wyniki

GKS Katowice w ostatnim czasie rywalizował na dwóch frontach. W PKO BP Ekstraklasie wygrał 1:0 z Radomiakiem Radom, a w ćwierćfinale Pucharu Polski wyeliminował Widzew Łódź (1:1, 4:2 w konkursie rzutów karnych). W tym samym czasie Lechia Gdańsk skupiała się wyłącznie na lidze, gdzie pokonała Jagiellonię Białystok 3:0 i zremisowała 2:2 z Arką Gdynia.

GKS Katowice – Lechia Gdańsk, historia

Ostatnie bezpośrednie mecze GKS-u Katowice z Lechią Gdańsk były rozstrzygane bez remisów. W pięciu poprzednich spotkaniach trzykrotnie wygrywała ekipa z Górnego Śląska, natomiast drużyna z Trójmiasta dwa razy cieszyła się ze zwycięstwa nad rywalem. Ten bilans pokazuje, że rywalizacja wymienionych drużyn w ostatnich latach jest bardzo wyrównana.

GKS Katowice – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem tego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną GKS-u Katowice wynosi około 2.50, typ na zwycięstwo Lechii Gdańsk to mniej więcej 2.65, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.45. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz między innymi zakład bez ryzyka do 100 złotych.

GKS Katowice Lechia Gdańsk 2.50 3.45 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2026 22:19

GKS Katowice – Lechia Gdańsk, przewidywane składy

GKS Katowice: Strączek – Rasak, Kuusk, Klemenz – Wasielewski, Kowalczyk, Milewski, Galan – Wdowiak, Zrelak, Nowak

Lechia: Paulsen – Kłudka, Pllana, Rodin, Vojtko – Sezonienko, Kapić, Zhelizko, Ćirković – Tomas Bobeck, Neugebauer

GKS Katowice – Lechia Gdańsk, kto wygra?

GKS Katowice – Lechia Gdańsk, transmisja meczu

Pojedynek między GKS-em Katowice a Lechią Gdańsk oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Spotkanie w ramach 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online. Zawody skomentują Adam Zakrzewski i Marcin Baszczyński. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach już w najbliższą sobotę, 14 marca o godzinie 17:30.

