GKS Katowice – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (28.02.2026)

15:46, 27. lutego 2026 17:03, 27. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Goal.pl

GKS Katowice – Górnik Zabrze: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Śląski Klasyk jak zawsze powinien przynieść nam mnóstwo emocji. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach już w najbliższą sobotę, czyli 28 lutego, o godzinie 20:15.

Bartosz Nowak
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Nowak

GKS Katowice – Górnik Zabrze, typy i przewidywania

Przed nami potyczka GKS-u Katowice z Górnikiem Zabrze w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze z 27 punktami zajmują 12. miejsce w tabeli, natomiast goście mają 34 oczka, plasując się na 4. pozycji w stawce. Śląski Klasyk jak zwykle zapowiada się bardzo elektryzująco i powinien przynieść wiele emocjonujących momentów na boisku. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach już w tę sobotę, 28 lutego o godzinie 20:15.

W tym pojedynku typuję zwycięstwo Górnika Zabrze, uważając, iż podopieczni Michała Gasparika mają większe szanse na zdobycie trzech punktów. Ich doświadczenie sprawia, że to właśnie oni są faworytem w derbach Górnego Śląska. Mój typ: wygrana Górnika Zabrze.

Ernest Chalimoniuk
Ernest
GKS Katowice – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa

W GKS-ie Katowice w nadchodzącym spotkaniu nie wystąpią Jesse Bosch oraz Aleksander Paluszek. Natomiast w Górniku Zabrze zabraknie jedynie Kamila Łukoszka. Oba zespoły są więc w niezłej sytuacji kadrowej, mając do swojej dyspozycji większość zawodników. Dlatego liczymy, że jutrzejszy pojedynek będzie stał na wysokim poziomie sportowym.

GKS Katowice – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki

GKS Katowice w dwóch ostatnich kolejkach PKO BP Ekstraklasy zanotował porażkę 1:2 z Arką Gdynia i remis 1:1 z Legią Warszawa. Podobnie zaprezentował się Górnik Zabrze, który przegrał 0:1 z Pogonią Szczecin oraz zremisował 1:1 z Bruk‑Bet Termaliką Nieciecza. Zatem obie drużyny dopisały do swojego konta po jednym punkcie w opisywanych potyczkach.

GKS Katowice – Górnik Zabrze, historia

W poprzednich pięciu meczach bezpośredniej rywalizacji Górnika z GKS-em lepszym bilansem może pochwalić się drużyna z Zabrza, która wygrała trzy spotkania, przy dwóch zwycięstwach ekipy z Katowic i braku remisów. To pokazuje, że konfrontacja tych klubów zazwyczaj jest bardzo otwarta oraz często rozstrzyga się na korzyść jednego z zespołów.

GKS Katowice – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem sobotniego spotkania są goście, którzy znajdują się wyżej od gospodarzy w ligowej tabeli. Kurs na wygraną GKS-u Katowice wynosi mniej więcej 2.95, typ na zwycięstwo Górnika Zabrze to około 2.35, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.20. Załóż nowe konto u legalnego bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa |

28 lutego 2026

20:15

2.95
3.20
2.35
Górnik Zabrze
GKS Katowice – Górnik Zabrze, przewidywane składy

GKS Katowice: Strączek – Czerwiński, Jędrych, Klemenz – Wasielewski, Kowalczyk, Milewski, Galan – Wdowiak, Zrelak, Nowak

Górnik Zabrze: Łubik – Sacek, Janicki, Josema, Janża – Sadilek, Hellebrand, Kubicki – Khlan, Liseth, Brandon Domingues

GKS Katowice – Górnik Zabrze, transmisja meczu

Pojedynek między GKS-em Katowice a Górnikiem Zabrze oczywiście będzie dostępny w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie CANAL+ online. Zawody skomentują Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach już w najbliższą sobotę, 28 lutego o godzinie 20:15.

