GKS Katowice – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (28.02.2026)

GKS Katowice – Górnik Zabrze, typy i przewidywania
Przed nami potyczka GKS-u Katowice z Górnikiem Zabrze w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze z 27 punktami zajmują 12. miejsce w tabeli, natomiast goście mają 34 oczka, plasując się na 4. pozycji w stawce. Śląski Klasyk jak zwykle zapowiada się bardzo elektryzująco i powinien przynieść wiele emocjonujących momentów na boisku. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach już w tę sobotę, 28 lutego o godzinie 20:15.
W tym pojedynku typuję zwycięstwo Górnika Zabrze, uważając, iż podopieczni Michała Gasparika mają większe szanse na zdobycie trzech punktów. Ich doświadczenie sprawia, że to właśnie oni są faworytem w derbach Górnego Śląska. Mój typ: wygrana Górnika Zabrze.
GKS Katowice – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa
W GKS-ie Katowice w nadchodzącym spotkaniu nie wystąpią Jesse Bosch oraz Aleksander Paluszek. Natomiast w Górniku Zabrze zabraknie jedynie Kamila Łukoszka. Oba zespoły są więc w niezłej sytuacji kadrowej, mając do swojej dyspozycji większość zawodników. Dlatego liczymy, że jutrzejszy pojedynek będzie stał na wysokim poziomie sportowym.
GKS Katowice – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki
GKS Katowice w dwóch ostatnich kolejkach PKO BP Ekstraklasy zanotował porażkę 1:2 z Arką Gdynia i remis 1:1 z Legią Warszawa. Podobnie zaprezentował się Górnik Zabrze, który przegrał 0:1 z Pogonią Szczecin oraz zremisował 1:1 z Bruk‑Bet Termaliką Nieciecza. Zatem obie drużyny dopisały do swojego konta po jednym punkcie w opisywanych potyczkach.
GKS Katowice – Górnik Zabrze, historia
W poprzednich pięciu meczach bezpośredniej rywalizacji Górnika z GKS-em lepszym bilansem może pochwalić się drużyna z Zabrza, która wygrała trzy spotkania, przy dwóch zwycięstwach ekipy z Katowic i braku remisów. To pokazuje, że konfrontacja tych klubów zazwyczaj jest bardzo otwarta oraz często rozstrzyga się na korzyść jednego z zespołów.
GKS Katowice – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów nieznacznym faworytem sobotniego spotkania są goście, którzy znajdują się wyżej od gospodarzy w ligowej tabeli. Kurs na wygraną GKS-u Katowice wynosi mniej więcej 2.95, typ na zwycięstwo Górnika Zabrze to około 2.35, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.20. Załóż nowe konto u legalnego bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
GKS Katowice – Górnik Zabrze, przewidywane składy
GKS Katowice: Strączek – Czerwiński, Jędrych, Klemenz – Wasielewski, Kowalczyk, Milewski, Galan – Wdowiak, Zrelak, Nowak
Górnik Zabrze: Łubik – Sacek, Janicki, Josema, Janża – Sadilek, Hellebrand, Kubicki – Khlan, Liseth, Brandon Domingues
GKS Katowice – Górnik Zabrze, transmisja meczu
Pojedynek między GKS-em Katowice a Górnikiem Zabrze oczywiście będzie dostępny w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie CANAL+ online. Zawody skomentują Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach już w najbliższą sobotę, 28 lutego o godzinie 20:15.
