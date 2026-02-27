GKS Katowice – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (28.02.2026)

GKS Katowice – Górnik Zabrze: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Śląski Klasyk jak zawsze powinien przynieść nam mnóstwo emocji. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach już w najbliższą sobotę, czyli 28 lutego, o godzinie 20:15.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Nowak

GKS Katowice – Górnik Zabrze, typy i przewidywania

Przed nami potyczka GKS-u Katowice z Górnikiem Zabrze w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze z 27 punktami zajmują 12. miejsce w tabeli, natomiast goście mają 34 oczka, plasując się na 4. pozycji w stawce. Śląski Klasyk jak zwykle zapowiada się bardzo elektryzująco i powinien przynieść wiele emocjonujących momentów na boisku. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach już w tę sobotę, 28 lutego o godzinie 20:15.

W tym pojedynku typuję zwycięstwo Górnika Zabrze, uważając, iż podopieczni Michała Gasparika mają większe szanse na zdobycie trzech punktów. Ich doświadczenie sprawia, że to właśnie oni są faworytem w derbach Górnego Śląska. Mój typ: wygrana Górnika Zabrze.

GKS Katowice – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa

W GKS-ie Katowice w nadchodzącym spotkaniu nie wystąpią Jesse Bosch oraz Aleksander Paluszek. Natomiast w Górniku Zabrze zabraknie jedynie Kamila Łukoszka. Oba zespoły są więc w niezłej sytuacji kadrowej, mając do swojej dyspozycji większość zawodników. Dlatego liczymy, że jutrzejszy pojedynek będzie stał na wysokim poziomie sportowym.

GKS Katowice – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki

GKS Katowice w dwóch ostatnich kolejkach PKO BP Ekstraklasy zanotował porażkę 1:2 z Arką Gdynia i remis 1:1 z Legią Warszawa. Podobnie zaprezentował się Górnik Zabrze, który przegrał 0:1 z Pogonią Szczecin oraz zremisował 1:1 z Bruk‑Bet Termaliką Nieciecza. Zatem obie drużyny dopisały do swojego konta po jednym punkcie w opisywanych potyczkach.

GKS Katowice – Górnik Zabrze, historia

W poprzednich pięciu meczach bezpośredniej rywalizacji Górnika z GKS-em lepszym bilansem może pochwalić się drużyna z Zabrza, która wygrała trzy spotkania, przy dwóch zwycięstwach ekipy z Katowic i braku remisów. To pokazuje, że konfrontacja tych klubów zazwyczaj jest bardzo otwarta oraz często rozstrzyga się na korzyść jednego z zespołów.

GKS Katowice – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem sobotniego spotkania są goście, którzy znajdują się wyżej od gospodarzy w ligowej tabeli. Kurs na wygraną GKS-u Katowice wynosi mniej więcej 2.95, typ na zwycięstwo Górnika Zabrze to około 2.35, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.20. Załóż nowe konto u legalnego bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

GKS Katowice Górnik Zabrze Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lutego 2026 23:09

GKS Katowice – Górnik Zabrze, przewidywane składy

GKS Katowice: Strączek – Czerwiński, Jędrych, Klemenz – Wasielewski, Kowalczyk, Milewski, Galan – Wdowiak, Zrelak, Nowak

Górnik Zabrze: Łubik – Sacek, Janicki, Josema, Janża – Sadilek, Hellebrand, Kubicki – Khlan, Liseth, Brandon Domingues

GKS Katowice – Górnik Zabrze, transmisja meczu

Pojedynek między GKS-em Katowice a Górnikiem Zabrze oczywiście będzie dostępny w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie CANAL+ online. Zawody skomentują Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach już w najbliższą sobotę, 28 lutego o godzinie 20:15.

