Genoa – Juventus FC, typy bukmacherskie
Genoa to drużyna, która ma jasno określony cel na trwający sezon. Rossoblu pod wodzą trenera Patricka Vieiry chcą jak najszybciej zapewnić sobie ligowy byt, a następnie skoncentrować się na walce o ambitniejsze cele.
Juventus natomiast zamierza wrócić na szczyt Serie A. W tym celu latem władze klubu z Turynu zainwestowały spore środki, by ustabilizować sytuację kadrową.
Po pierwszej kolejce oba zespoły dzielą zaledwie dwa punkty. Historia bezpośrednich spotkań pokazuje, że rywalizacje Genoi z Juventusem zazwyczaj dostarczają sporo emocji, choć nie zawsze obfitują w bramki.
Warto dodać, że ekipa z Turynu wygrała dziewięć z ostatnich 15 meczów, co czyni Bianconerich wyraźnym faworytem niedzielnego starcia. Typ na zwycięstwo turyńczyków wydaje się więc naturalnym scenariuszem. Mój typ: Juventus wygra.
Genoa – Juventus FC, ostatnie wyniki
Gospodarze w tej kampanii nie przegrali jeszcze meczu. Niemniej na razie mają za sobą tylko dwa spotkania. Genoa najpierw pokonała Vicenzę (3:0) w Pucharze Włoch. Z kolei tydzień temu w lidze włoskiej Rossoblu zremisowali z Lecce (0:0). Ogólnie jednak Genoa u siebie w Serie A w czterech ostatnich meczach przegrała trzykrotnie.
Tymczasem drużyna Igora Tudora ma za sobą zwycięstwo z Parmą (2:0). Juventus jednocześnie potwierdził, że zwycięska passa w trakcie okresu przygotowawczego to nie było dzieło przypadku. W sparingach Stara Dama zaliczyła cztery z rzędu zwycięstwa. Turyńczycy natomiast w roli gościa w trzech ostatnich występach triumfowali tylko raz.
Genoa – Juventus FC, historia
Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w marcu tego roku. Wówczas górą był Juventus. Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między ekipami dwukrotnie lepsza była drużyna z Turynu, raz wygrali gracze Genoi i w dwóch starciach miał miejsce remis.
Genoa – Juventus FC, kursy bukmacherskie
Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Juventus oszacowano na 1.83. Remis kształtuje się na poziomie 3.30. Z kolei rozwiązanie na wygraną Genoi jest po kursie 4.30 i to najmniej prawdopodobna opcja na zwycięstwo.
Genoa – Juventus FC, przewidywane składy
Gospodarze podejdą do rywalizacji bez dwóch graczy. Wyłączeni z gry są Sebastian Otoa i Caleb Ekuban. Z kolei w ekipie z Turynu nie będzie mogło wystąpić czterech zawodników. W tym gronie są: Juan Cabal, Arkadiusz Milik, Nicolo Savona i Andrea Cambiaso.
Genoa – Juventus FC, transmisja meczu
Niedzielne starcie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Genoa – Juventus zacznie się o godzinie 18:30 i będzie emitowana na antenie Elelevn Sports 1. Mecz skomentują Mateusz Święcicki i Tomasz Zieliński. Rywalizację poprzedzi studio od godziny 18:00. Spotkanie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, platformie Polsat Box Go oraz w usłudze Superbet TV.
