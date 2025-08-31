Genoa w jednym z dwóch niedzielnych spotkań drugiej kolejki Serie A zaplanowanych na godzinę 18:30 zmierzy się z Juventusem. Sprawdź typy i kursy na mecz w lidze włoskiej.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Genoa – Juventus FC, typy bukmacherskie

Genoa to drużyna, która ma jasno określony cel na trwający sezon. Rossoblu pod wodzą trenera Patricka Vieiry chcą jak najszybciej zapewnić sobie ligowy byt, a następnie skoncentrować się na walce o ambitniejsze cele.

Juventus natomiast zamierza wrócić na szczyt Serie A. W tym celu latem władze klubu z Turynu zainwestowały spore środki, by ustabilizować sytuację kadrową.

Po pierwszej kolejce oba zespoły dzielą zaledwie dwa punkty. Historia bezpośrednich spotkań pokazuje, że rywalizacje Genoi z Juventusem zazwyczaj dostarczają sporo emocji, choć nie zawsze obfitują w bramki.

Warto dodać, że ekipa z Turynu wygrała dziewięć z ostatnich 15 meczów, co czyni Bianconerich wyraźnym faworytem niedzielnego starcia. Typ na zwycięstwo turyńczyków wydaje się więc naturalnym scenariuszem. Mój typ: Juventus wygra.

Genoa – Juventus FC, ostatnie wyniki

Gospodarze w tej kampanii nie przegrali jeszcze meczu. Niemniej na razie mają za sobą tylko dwa spotkania. Genoa najpierw pokonała Vicenzę (3:0) w Pucharze Włoch. Z kolei tydzień temu w lidze włoskiej Rossoblu zremisowali z Lecce (0:0). Ogólnie jednak Genoa u siebie w Serie A w czterech ostatnich meczach przegrała trzykrotnie.

Tymczasem drużyna Igora Tudora ma za sobą zwycięstwo z Parmą (2:0). Juventus jednocześnie potwierdził, że zwycięska passa w trakcie okresu przygotowawczego to nie było dzieło przypadku. W sparingach Stara Dama zaliczyła cztery z rzędu zwycięstwa. Turyńczycy natomiast w roli gościa w trzech ostatnich występach triumfowali tylko raz.

Genoa – Juventus FC, historia

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w marcu tego roku. Wówczas górą był Juventus. Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między ekipami dwukrotnie lepsza była drużyna z Turynu, raz wygrali gracze Genoi i w dwóch starciach miał miejsce remis.

Genoa – Juventus FC, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Juventus oszacowano na 1.83. Remis kształtuje się na poziomie 3.30. Z kolei rozwiązanie na wygraną Genoi jest po kursie 4.30 i to najmniej prawdopodobna opcja na zwycięstwo.

Genoa Juventus FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2025 10:44 .

Genoa – Juventus FC, kto wygra?

Genoa – Juventus FC, przewidywane składy

Gospodarze podejdą do rywalizacji bez dwóch graczy. Wyłączeni z gry są Sebastian Otoa i Caleb Ekuban. Z kolei w ekipie z Turynu nie będzie mogło wystąpić czterech zawodników. W tym gronie są: Juan Cabal, Arkadiusz Milik, Nicolo Savona i Andrea Cambiaso.

Genoa Patrick Vieira Juventus FC Igor Tudor Genoa Patrick Vieira 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Leali 15 Norton-Cuffy 5 Østigard 22 Vasquez 3 Martin 73 Masini 32 Frendrup 8 Stanciu 17 Malinovskyi 11 Gronbaek 29 Colombo 30 David 10 Yildiz 7 Conceição 22 McKennie 19 Thuram 5 Locatelli 25 Mário 6 Kelly 3 Bremer 4 Gatti 16 Gregorio 1 Leali 15 Norton-Cuffy 5 Østigard 22 Vasquez 3 Martin 73 Masini 32 Frendrup 8 Stanciu 17 Malinovskyi 11 Gronbaek 29 Colombo 30 David 10 Yildiz 7 Conceição 22 McKennie 19 Thuram 5 Locatelli 25 Mário 6 Kelly 3 Bremer 4 Gatti 16 Gregorio 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Juventus FC Igor Tudor Rezerwowi 2 Morten Thorsby 9 Vitinha 10 Junior Messias 20 Stefano Sabelli 21 Jeff Ekhator 23 Valentin Carboni 27 Alessandro Marcandalli 30 Hugo Cuenca 31 Benjamin Siegrist 39 Daniele Sommariva 40 Seydou Fini 76 Lorenzo Venturino 77 Mikael Egill Ellertsson 8 Teun Koopmeiners 9 Dusan Vlahović 11 Nicolas Gonzalez 15 Pierre Kalulu 17 Vasilije Adzic 18 Filip Kostić 23 Carlo Pinsoglio 24 Daniele Rugani 43 Matteo Fuscaldo

Genoa – Juventus FC, transmisja meczu

Niedzielne starcie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Genoa – Juventus zacznie się o godzinie 18:30 i będzie emitowana na antenie Elelevn Sports 1. Mecz skomentują Mateusz Święcicki i Tomasz Zieliński. Rywalizację poprzedzi studio od godziny 18:00. Spotkanie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, platformie Polsat Box Go oraz w usłudze Superbet TV.

