Garbarnia Kraków – Stal Mielec: typy, kursy zapowiedź (08.11.2023)

IMAGO / JACEK PRONDZYNSKI/FOTOPYK/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Stali Mielec

Garbarnia Kraków Stal Mielec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2023 20:17 .

Garbarnia Kraków – Stal Mielec: przewidywania

Pierwszy środowy mecz 1/16 Fortuna Pucharu Polski to rywalizacja Garbarni Kraków ze Stalą Mielec. Będzie to pojedynek zespołów, które dzielą dwie klasy rozgrywkowe. Ekipa z Krakowa gra obecnie w III lidze w grupie czwartej, gdzie zajmuje dziewiąte miejsce z dorobkiem 21. punktów. Z kolei mielczanie przeżywają obecnie kryzys w Ekstraklasie, gdzie lokują się na 14. miejscu i przegrali cztery z ostatnich pięciu spotkań. Niemniej w tym spotkaniu są faworytem, choć Garbarnia w poprzedniej rundzie pokonała Radomiaka. Mój typ: BTTS.

Fortuna 1.92 Oba zespoły zdobędą bramkę Zagraj!

Garbarnia Kraków – Stal Mielec: ostatnie wyniki

Sytuacja Stali Mielec w ligowej tabeli nie jest być może dramatyczna, ale też z pewnością nie jest dobra. Mielczanie po czternastu rozegranych meczach zajmują 13. miejsce w piętnastoma punktami na koncie. Do tego podopieczni Kamila Kieresia przegrali cztery z pięciu ostatnich ligowych spotkań. Z kolei Garbarnia uległa swoim rywalom w trzech ostatnich meczach III ligi, a to pozwala zająć tylko dziewiąte miejsce w tabeli.

Garbarnia Kraków – Stal Mielec: historia

W ostatnich latach oba te zespoły mierzyły się ze sobą cztery razy. Ostatni raz w listopadzie 2018 roku, wówczas Stal wygrała aż 6:1. Z kolei w tym samym sezonie na stadionie w Krakowie również ekipa z Mielca była lepsza od rywala pokonując go 2:0. Wcześniejsze dwa mecze to również dwa zwycięstwa Stali, ale w drugiej lidze.

Garbarnia Kraków – Stal Mielec: kursy bukmacherskie

Przy okazji zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL można liczyć na bonusy o wartości do 635 zł, na co składa się zakład bez ryzyka oraz darmowy zakład.

Garbarnia Kraków – Stal Mielec: kto wygra?

Kto wygra? Garbarnia Kraków 0% Remis 0% Stal Mielec 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Garbarnia Kraków

Remis

Stal Mielec

Garbarnia Kraków – Stal Mielec: przewidywane składy

Garbarnia: Zagórowski, Morys, Moskiewicz, Czekaj, Cukrowski, Duda, Opalski, Wątroba, Nowak, Grzybowski, Klec

Stal: Kochalski, Jaunzems, Leandro, Matras, Esselink, Getinger, Trąbka, Guillaumier, Domański, Wołkowicz, Szkuryn

Garbarnia Kraków – Stal Mielec: transmisja

Mecz ten nie będzie transmitowany w telewizji Polsat ani na kanale Łączy Nas Piłka.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.