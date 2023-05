Fulham – Leicester City: typy, kursy, zapowiedź (08.05.2023)

Fulham - Leicester City: typy na mecz 35. kolejki Premier League. Lisy są nieustannie uwikłane w walkę o utrzymanie. Poniedziałkowa rywalizacja z londyńczykami pozwoli im odskoczyć od strefy spadkowej na kilka punktów. Początek spotkania o godzinie 16. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Leicester City

Craven Cottage Premier League Fulham Leicester 2.70 3.50 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2023 14:27 .

Fulham – Leicester City, typy i przewidywania

Świetna pierwsza część sezonu pozwala Fulham na zajmowanie stabilnego miejsca w środku stawki. Leicester City natomiast od początku rozgrywek radzi sobie bardzo przeciętnie i nieustannie jest zamieszane w walkę o utrzymanie w Premier League. Zatrudnienie Deana Smitha w miejsce Brendana Rodgersa wprowadziło nieco ożywienia, bowiem Lisy zaczęły punktować, jednak wciąż są zagrożone spadkiem. Biorąc natomiast pod uwagę ostatnią formę obu drużyn, to właśnie Leicester City będzie faworytem poniedziałkowej rywalizacji. Nasz typ – wygrana Leicester City.

Betfan 2,62 Wygrana Leicester Zagraj!

Fulham – Leicester City, sytuacja kadrowa

W poniedziałek Fulham nie będzie mogło skorzystać z kontuzjowanych Layvina Kurzawy, Andreasa Pereiry Tima Reama oraz zawieszonego Aleksandara Mitrovicia. W ekipie Leicester City zabraknie natomiast Kelechiego Iheanacho, James Justina i Jannika Vestergaarda. Cała trójka leczy urazy.

Fulham – Leicester City, ostatnie wyniki

Minione tygodnie nie są dla Fulham zbyt udane. Aktualnie londyńczycy mają za sobą trzy kolejne porażki – z Liverpoolem (0-1), Manchesterem City (1-2) oraz Aston Villą (0-1). Wcześniej zdołali pokonać Leeds United i Everton, co pozwoliło przerwać serię pięciu przegranych z rzędu.

Leicester City zaciekle walczy o utrzymanie, zdobywając w ostatnich trzech meczach pięć punktów. Lisy zremisowały z Evertonem (2-2) oraz Leeds United (1-1), a także ograli na King Power Stadium zespół Wolverhampton (2-1).

Fulham – Leicester City, historia

Ostatni mecz między tymi drużynami został rozegrany w 19. kolejce tego sezonu Premier League. Na własnym obiekcie Leicester City przegrało z Fulham 0-1 po bramce Aleksandara Mitrovicia. Bilans pięciu ostatnich bezpośrednich spotkań jest wyrównany – londyńczycy i Lisy wygrywali po dwa razy.

Fulham – Leicester City, kursy bukmacherskie

Spotkanie na Craven Cottage nie ma wyraźnego faworyta. Kursy na zwycięstwo Fulham wahają się między 2,65 a 2,70. W przypadku ewentualnej wygranej Leicester City oscylują one natomiast w okolicach 2,60. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z promocji bukmachera Betfan. Podając podczas rejestracji Betfan kod promocyjny GOAL otrzymasz bonus od pierwszego depozytu, aż do kwoty 300 złotych.

Fulham – Leicester City, przewidywane składy

Fulham: Leno, Soares, Adarabiayo, Diop, Robinson, Lukić, Palhinha, Willian, Cairney, Wilson, Carlos

Leicester City: Iversen, Castagne, Faes, Soyuncu, Thomas, Ndidi, Soumare, Tielemans, Maddison, Vardy, Barnes

Fulham – Leicester City, transmisja meczu

Poniedziałkowy mecz 35. kolejki Premier League pomiędzy Fulham a Leicester City rozpocznie się o godzinie 16. Transmisja z tej rywalizacji będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.