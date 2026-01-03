Fulham FC – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (04.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Milos Kerkez

Fulham – Liverpool: typy bukmacherskie

W 20. kolejce Premier League dojdzie do meczu Fulham – Liverpool. Dość niespodziewanie będzie to mecz drużyn, które w ligowej tabeli dzieli zaledwie sześć oczek. Taka różnica punktowa świadczy o tym, jak duże problemy w początkowej części sezonu miał aktualny mistrz Anglii. The Reds nie są jeszcze na przegranej kwestii w walce o tytuł, ale do tego potrzebują serii zwycięstw. Takową można zapoczątkować w niedzielę na Craven Cottage. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Fulham – Liverpool: ostatnie wyniki

Piłkarze Fulham wykonali świetną pracę w pięciu ostatnich meczach. W przytoczonym okresie londyńczycy są wśród pięciu najlepiej punktujących drużyn w Premier League. Marco Silva i spółka poradzili sobie w meczach z Burnley (3:2), Nottingham Forest (1:0) oraz West Hamem United (1:0). Łącznie ich dorobek to dziesięć oczek.

Minimalnie lepiej w analogicznym okresie spisał się Liverpool. The Reds udało się bowiem uniknąć porażek. Ich bilans to zatem trzy zwycięstwa i dwa remisy. Podziałem punktów zakończyły się oba spotkania z Leeds United (3:3 i 0:0). Gracze Arne Slota pokonali natomiast Brighton (2:0), Tottenham Hotspur (2:1) i Wolverhampton Wanderers (2:1).

Fulham – Liverpool: historia

W minionym sezonie kluby te grały ze sobą wyłącznie w Premier League. To dobra wiadomość dla Liverpoolu, który nie wspomina dobrze meczów z tym przeciwnikiem. The Reds na Anfield wywalczyli ledwie punkt po remisie 2:2. Jeszcze gorzej spisali się w Londynie, ponieważ to Fulham wygrało 3:2.

Fulham – Liverpool: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy są zgodni w kwestii triumfatora sobotniej potyczki. Jako przewidywanego zwycięzcę wskazuje się Arsenal (kurs 1.50). Wygrana Bournemouth wiąże się ze współczynnikiem około 5.90. Kursy na remis wahają się od 4.30 do 4.65.

Fulham – Liverpool: kto wygra?

Fulham – Liverpool: przewidywane składy

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Cuenca, Robinson; Lukic, Berge; Wilson, Smith Rowe, Kevin; Jimenez

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Szoboszlai, Mac Allister, Gakpo; Ekitike

Fulham – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Fulham – Liverpool odbędzie się w niedzielę (4 stycznia) o godzinie 16:00 Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

