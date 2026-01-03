Fulham FC – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (04.01.2026)

15:48, 3. stycznia 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj

Fulham - Liverpool: typy i kursy na mecz 20. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Milos Kerkez
Milos Kerkez

Fulham – Liverpool: typy bukmacherskie

W 20. kolejce Premier League dojdzie do meczu Fulham Liverpool. Dość niespodziewanie będzie to mecz drużyn, które w ligowej tabeli dzieli zaledwie sześć oczek. Taka różnica punktowa świadczy o tym, jak duże problemy w początkowej części sezonu miał aktualny mistrz Anglii. The Reds nie są jeszcze na przegranej kwestii w walce o tytuł, ale do tego potrzebują serii zwycięstw. Takową można zapoczątkować w niedzielę na Craven Cottage. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,72
Obie drużyny strzelą
*Kursy z 03.01.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Fulham – Liverpool: ostatnie wyniki

Piłkarze Fulham wykonali świetną pracę w pięciu ostatnich meczach. W przytoczonym okresie londyńczycy są wśród pięciu najlepiej punktujących drużyn w Premier League. Marco Silva i spółka poradzili sobie w meczach z Burnley (3:2), Nottingham Forest (1:0) oraz West Hamem United (1:0). Łącznie ich dorobek to dziesięć oczek.

Minimalnie lepiej w analogicznym okresie spisał się Liverpool. The Reds udało się bowiem uniknąć porażek. Ich bilans to zatem trzy zwycięstwa i dwa remisy. Podziałem punktów zakończyły się oba spotkania z Leeds United (3:3 i 0:0). Gracze Arne Slota pokonali natomiast Brighton (2:0), Tottenham Hotspur (2:1) i Wolverhampton Wanderers (2:1).

Fulham – Liverpool: historia

W minionym sezonie kluby te grały ze sobą wyłącznie w Premier League. To dobra wiadomość dla Liverpoolu, który nie wspomina dobrze meczów z tym przeciwnikiem. The Reds na Anfield wywalczyli ledwie punkt po remisie 2:2. Jeszcze gorzej spisali się w Londynie, ponieważ to Fulham wygrało 3:2.

Fulham – Liverpool: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy są zgodni w kwestii triumfatora sobotniej potyczki. Jako przewidywanego zwycięzcę wskazuje się Arsenal (kurs 1.50). Wygrana Bournemouth wiąże się ze współczynnikiem około 5.90. Kursy na remis wahają się od 4.30 do 4.65.

Fulham
Remis
Liverpool FC
3.50
3.35
2.05
3.60
3.65
2.00
3.45
3.50
2.00
3.45
3.48
1.95
3.60
3.65
2.05
Odds are subject to change. Last updated 3 stycznia 2026 15:48

Fulham – Liverpool: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Fulham
  • Remis
  • Wygrana Liverpoolu
  • Wygrana Fulham
  • Remis
  • Wygrana Liverpoolu

0 Votes

Fulham – Liverpool: przewidywane składy

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Cuenca, Robinson; Lukic, Berge; Wilson, Smith Rowe, Kevin; Jimenez

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Szoboszlai, Mac Allister, Gakpo; Ekitike

Fulham – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Fulham – Liverpool odbędzie się w niedzielę (4 stycznia) o godzinie 16:00 Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

