Fulham – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (17.02.2024)

Fulham - Aston Villa, typy na mecz 25. kolejki Premier League. Zespół Unaia Emery'ego złapał wyraźną zadyszkę, której chce szybko się pozbyć. Spotkanie z Fulham nie będzie należało do łatwych. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Fulham Aston Villa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 lutego 2024 17:24 .

Fulham – Aston Villa, typy i przewidywania

Aston Villa długo uchodziła za ekipę, która może namieszać w walce o mistrzostwo Anglii. Ostatnie niepowodzenia sprawiły jednak, że lider Premier League oddalił się na aż osiem punktów. Wydaje się więc, że drużyna Unaia Emery’ego skupi się na zajęciu miejsca w pierwszej czwórce, co byłoby wyraźnym progresem względem poprzedniego sezonu. Najpierw trzeba jednak zażegnać kryzys, który ciągnie się praktycznie od początku 2024 roku. W sobotę Aston Villa zagra na wyjeździe z Fulham, które zdołało przełamać się po serii bez wygranej. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Fulham – Aston Villa, ostatnie wyniki

Fulham w miniony weekend przerwał serię bez zwycięstwa, ogrywając Bournemouth 3-1. Wcześniej podzielił się punktami z Burnley (2-2) oraz Evertonem (0-0). Londyńczycy wypisali się ponadto z gry w Pucharze Anglii, gdzie musieli uznać wyższość Newcastle United (0-2).

Aston Villa notuje bardzo mizerny okres. W ostatnich sześciu meczach zwyciężyła tylko raz – przeciwko Sheffield United (5-0). W miniony weekend zespół Unaia Emery’ego poległ w rywalizacji z Manchesterem United, choć długo wydawało się, że zdobędzie trzy punkty. Brutalnie zakończyła się także jego przygoda w Pucharze Anglii, gdzie lepsza okazała się Chelsea (1-3).

Fulham – Aston Villa, historia

Obie drużyny zagrały ze sobą w 12. kolejce tego sezonu Premier League. Aston Villa przed własną publicznością ograła Fulham 3-1, kompletnie dominując swojego rywala. Po raz ostatni londyńczykom udało się ograć The Villans w październiku 2022 roku. Od tego czasu Aston Villa zanotowała trzy kolejne wygrane.

Fulham – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie są w stanie wskazać wyraźnego faworyta sobotniego meczu. Nieco niższe kursy są na zwycięstwo Aston Villi, bowiem wynoszą najczęściej 2.30. W przypadku ewentualnej wygranej Fulham jest to nawet 2.90. Kurs na remis wahają się między 3.60 a 3.80. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umozliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych. Wystarczy podczas rejestracji nowego konta podać kod GOAL.

Fulham – Aston Villa, przewidywane składy

Fulham: Leno, Castagne, Diop, Ream, Robinson, Cairney, Palhinha, De Cordova, Pereira, Willian, Muniz

Aston Villa: Martinez, Cash, Carlos, Lenglet, Moreno, Luiz, Tielemans, Bailey, McGinn, Diaby, Watkins

Fulham – Aston Villa, kto wygra?

Fulham – Aston Villa, transmisja meczu

Sobotni mecz 25. kolejki Premier League pomiędzy Fulham a Aston Villą rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

