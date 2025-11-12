Francja – Ukraina: typy, kursy, zapowiedź (13.11.2025)

Francja - Ukraina: typy i kursy na mecz eliminacji mistrzostw świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w czwartek (13 listopada) o godzinie 20:45.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja – Ukraina, typy bukmacherskie

W czwartkowy wieczór odbędzie się interesujące spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. A w nim reprezentacja Francji przed własną publicznością zmierzy się z Ukrainą. Wicemistrzowie globu zrobią wszystko, aby wrócić na zwycięską ścieżkę, po tym jak zdarzyła im się wpadka z Islandią (2:2). Nasi wschodni sąsiedzi natomiast nie prezentują specjalnie wysokiej formy, ale ten mecz może być dobrą okazją, aby udowodnić, że nawet najsilniejsi muszą się z nimi liczyć. Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się niezwykle ciekawie.

Ja uważam, że w czwartkowej rywalizacji obaj bramkarze nie zachowają czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Francja – Ukraina, ostatnie wyniki

Reprezentacja Francji nie może narzekać na brak formy, choć ostatni mecz zakończył się remisem z Islandią (2:2). Wcześniejsze cztery spotkania natomiast kończyły się zwycięstwami (2:0 z Niemcami w Lidze Narodów, 2:0 z Ukrainą, 2:1 z Islandią oraz 3:0 z Azerbejdżanem).

Ukraina natomiast nie może się pochwalić tak dobrym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Sierhija Rebrowa odnieśli trzy zwycięstwa (2:1 z Nową Zelandią w meczu towarzyskim, 5:3 z Islandią oraz 2:1 z Azerbejdżanem), zaliczyli jeden remis (1:1 z Azerbejdżanem), a także ponieśli jedną porażkę (0:2 z Francją).

Francja – Ukraina, historia

Rywalizacja pomiędzy reprezentacjami Francji i Ukrainy w piłce nożnej sięga lat 90., kiedy drużyny po raz pierwszy zmierzyły się w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Na przestrzeni lat Francuzi częściej wychodzili zwycięsko z tych pojedynków, demonstrując swoją przewagę techniczną i doświadczenie. Jednym z najbardziej pamiętnych spotkań był mecz na Euro 2012, w którym Trójkolorowi wygrali 2:0 z gospodarzami turnieju. Ostatnie starcie obu reprezentacji odbyło się we wrześniu tego roku i zakończyło się triumfem Francji 2:0

Francja – Ukraina, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem czwartkowej rywalizacji jest Francja. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.18. W przypadku zwycięstwa Ukrainy natomiast sięga nawet 17.0.

Francja Ukraina Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 listopada 2025 17:26 .

Francja – Ukraina, kto wygra?

Francja – Ukraina, przewidywane składy

Francja Didier Deschamps Ukraina Serhii Rebrov Francja Didier Deschamps 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 16 Maignan 2 Gusto 4 Upamecano 17 Saliba 22 Hernandez 24 Zaire-Emery 14 Kante 8 Kone 11 Olise 10 Mbappe 7 Barcola 7 Vanat 19 Sudakov 8 Malinovskyi 18 Yarmoliuk 15 Ocheretko 21 Kalyuzhnyi 16 Mykolenko 22 Matvienko 13 Zabarny 2 Konoplya 12 Trubin 16 Maignan 2 Gusto 4 Upamecano 17 Saliba 22 Hernandez 24 Zaire-Emery 14 Kante 8 Kone 11 Olise 10 Mbappe 7 Barcola 7 Vanat 19 Sudakov 8 Malinovskyi 18 Yarmoliuk 15 Ocheretko 21 Kalyuzhnyi 16 Mykolenko 22 Matvienko 13 Zabarny 2 Konoplya 12 Trubin 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Ukraina Serhii Rebrov Rezerwowi 1 Brice Samba 3 Lucas Digne 9 Hugo Ekitike 12 Maghnes Akliouche 13 Jean-Philippe Mateta 15 Ibrahima Konate 18 Christopher Nkunku 19 Florian Thauvin 20 Rayan Cherki 21 Lucas Hernandez 23 Lucas Chevalier 1 Dmytro Riznyk 3 Bogdan Mykhaylichenko 4 Ołeksandr Swatok 5 Valerii Bondar 6 Taras Mykhavko 9 Oleksiy Gutsulyak 10 Mykola Shaparenko 14 Oleksandr Zubkov 17 Roman Jaremczuk 20 Viktor Tsygankov 23 Yevgen Volynets 24 Oleksandr Karavaev 25 Yegor Nazaryna 26 Nazar Voloshyn

Francja – Ukraina, transmisja meczu

Spotkanie Francja – Ukraina obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również online w usłudze Polsat Box Go.

