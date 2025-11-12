Francja – Ukraina: typy, kursy, zapowiedź (13.11.2025)

Francja – Ukraina, typy bukmacherskie
W czwartkowy wieczór odbędzie się interesujące spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. A w nim reprezentacja Francji przed własną publicznością zmierzy się z Ukrainą. Wicemistrzowie globu zrobią wszystko, aby wrócić na zwycięską ścieżkę, po tym jak zdarzyła im się wpadka z Islandią (2:2). Nasi wschodni sąsiedzi natomiast nie prezentują specjalnie wysokiej formy, ale ten mecz może być dobrą okazją, aby udowodnić, że nawet najsilniejsi muszą się z nimi liczyć. Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się niezwykle ciekawie.
Ja uważam, że w czwartkowej rywalizacji obaj bramkarze nie zachowają czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak
Francja – Ukraina, ostatnie wyniki
Reprezentacja Francji nie może narzekać na brak formy, choć ostatni mecz zakończył się remisem z Islandią (2:2). Wcześniejsze cztery spotkania natomiast kończyły się zwycięstwami (2:0 z Niemcami w Lidze Narodów, 2:0 z Ukrainą, 2:1 z Islandią oraz 3:0 z Azerbejdżanem).
Ukraina natomiast nie może się pochwalić tak dobrym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Sierhija Rebrowa odnieśli trzy zwycięstwa (2:1 z Nową Zelandią w meczu towarzyskim, 5:3 z Islandią oraz 2:1 z Azerbejdżanem), zaliczyli jeden remis (1:1 z Azerbejdżanem), a także ponieśli jedną porażkę (0:2 z Francją).
Francja – Ukraina, historia
Rywalizacja pomiędzy reprezentacjami Francji i Ukrainy w piłce nożnej sięga lat 90., kiedy drużyny po raz pierwszy zmierzyły się w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Na przestrzeni lat Francuzi częściej wychodzili zwycięsko z tych pojedynków, demonstrując swoją przewagę techniczną i doświadczenie. Jednym z najbardziej pamiętnych spotkań był mecz na Euro 2012, w którym Trójkolorowi wygrali 2:0 z gospodarzami turnieju. Ostatnie starcie obu reprezentacji odbyło się we wrześniu tego roku i zakończyło się triumfem Francji 2:0
Francja – Ukraina, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem czwartkowej rywalizacji jest Francja. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.18. W przypadku zwycięstwa Ukrainy natomiast sięga nawet 17.0.
Francja – Ukraina, kto wygra?
Francja – Ukraina, przewidywane składy
|1Brice Samba
|3Lucas Digne
|9Hugo Ekitike
|12Maghnes Akliouche
|13Jean-Philippe Mateta
|15Ibrahima Konate
|18Christopher Nkunku
|19Florian Thauvin
|20Rayan Cherki
|21Lucas Hernandez
|23Lucas Chevalier
|1Dmytro Riznyk
|3Bogdan Mykhaylichenko
|4Ołeksandr Swatok
|5Valerii Bondar
|6Taras Mykhavko
|9Oleksiy Gutsulyak
|10Mykola Shaparenko
|14Oleksandr Zubkov
|17Roman Jaremczuk
|20Viktor Tsygankov
|23Yevgen Volynets
|24Oleksandr Karavaev
|25Yegor Nazaryna
|26Nazar Voloshyn
Francja – Ukraina, transmisja meczu
Spotkanie Francja – Ukraina obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również online w usłudze Polsat Box Go.
