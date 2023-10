FC Saarbrucken - Bayern Monachium, typy na mecz 1/16 finału Pucharu Niemiec. Bawarczycy celują w potrójną koronę, więc na pewno nie odpuszczą starcia z trzecioligowcem. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukamcherskimi.

Saarbrucken – Bayern, typy i przewidywania

Bayern Monachium celuje w zdobycie potrójnej korony. Wygrana z Pucharze Niemiec, choć nie jest traktowana priorytetowo, z pewnością jest jednym z zadań, jakie władze klubu stawiają przed Thomasem Tuchelem. W środę Bawarczyków czeka wyjazdowa rywalizacja z Saarbrucken, występującym na co dzień na poziomie trzecioligowym. Jest to dobry moment na odpoczynek dla największych gwiazd. Na próżno zatem spodziewać się w składzie Harr’ego Kane’a, choć nie ma co mówić również o kompletnym odpuszczeniu. Mój typ – w meczu padnie minimum pięć goli.

Saarbrucken – Bayern, ostatnie wyniki

Saarbrucken to jedna z najgorszych ekip tego sezonu trzeciej ligi niemieckiej. W tabeli znajduje się tuż nad strefą spadkową, mając nad nią dwa punkty przewagi. Nie wygrała ona żadnego z trzech ostatnich ligowych meczów. W poprzedniej kolejce przegrała z RW Essen 1-2, a wcześniej uległa także Aue 0-2.

Bayern Monachium notuje serię pięciu kolejnych wygranych, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Kilka dni temu Bawarczycy przejechali się po Darmstadt, gromiąc go aż 8-0. Wcześniej ograli w Lidze Mistrzów Galatasaray 3-1, a w Bundeslidze pokonali Mainz (3-1).

Saarbrucken – Bayern, historia

Po raz ostatni te drużyny zagrały ze sobą w sezonie 1992/1993. Saarbrucken występowało wówczas w Bundeslidze, choć rywalizacji z Bayernem nie wspomina dobrze. Spotkanie w Monachium zakończyło się wówczas zwycięstwem gospodarzy aż 6-0.

Saarbrucken – Bayern, kursy bukmacherskie

Ewentualny awans Saarbrucken byłby traktowany jako gigantyczna sensacja. Kurs na środowe zwycięstwo gospodarzy wynosi nawet aż 50.00. W przypadku typu na wygraną Bayernu Monachium jest to zaledwie 1.03, zatem najlepiej całkowicie go omijać. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty STS zakłady bukmacherskie. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać między innymi z atrakcyjnego bonusu.

Saarbrucken – Bayern, przewidywane składy

Bayern Monachium: Neuer, Mazraoui, Kim, de Ligt, Davies, Kimmich, Laimer, Tel, Muller, Sane, Choupo-Moting

Saarbrucken – Bayern, kto wygra?

Saarbrucken – Bayern, transmisja meczu

Środowy mecz 1/16 finału Pucharu Niemiec pomiędzy Saarbrucken a Bayernem Monachium rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w polskiej telewizji na antenie Eleven Sports 1.

