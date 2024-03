IMAGO/Maciej Rogowski Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Mallorca, typy bukmacherskie

FC Barcelona jest faworytem piątkowego meczu, ale przystąpi do niego bez kolejnych kontuzjowanych zawodników. Kolejne absencje nie pozostaną bez wpływu na grę zespołu, ale mimo nich gospodarze nadal uważani są za wyraźnego faworyta. Typując to spotkanie warto również wziąć pod uwagę, że w przyszłym tygodniu Barcelonę czeka rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów z Napoli. Czy Real Mallorca zdoła to wykorzystać? Historia bezpośrednich pojedynków wyraźnie przemawia na korzyść gospodarzy. I każdy inny wynik niż ich wygrana będzie sporą niespodzianką. Specjalną promocję na ten mecz przygotował STS, która pozwala zagrać na zwycięzcę tego pojedynku po kursie 150.00. Szczegóły tej oferty znajdziesz niżej. Mój typ: wygrana Barcelony

Barcelona – Mallorca, kurs 150.00 na zwycięzcę

Nowi klienci STS, którzy zarejestrują konto z kodem promocyjnym GOAL, wyrażając przy tym zgody marketingowe, mogą skorzystać z promocji i postawić zakład na zwycięzcę tego meczu po kursie 150.00. Wystarczy dokonać pierwszego depozytu w kwocie minimum 50 zł, a następnie zagrać za minimum 2 zł zakład SOLO lub AKO obejmujący wytypowanie Barcelony lub Mallorki jako zwycięzcy tego meczu. Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz wygraną oraz dodatkowo bonus o wartości 300 zł.

FC Barcelona – Real Mallorca, ostatnie wyniki

FC Barcelona w ostatniej kolejce nie wykorzystała szansy na przeskoczenie Girony w ligowej tabeli. Duma Katalonii tylko bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z Athletic Bilbao, nie potwierdzając tym samym formy z wcześniejszych ligowych meczów. Drużyna Xaviego Hernandeza miała bowiem na koncie cztery wygrane w pięciu pojedynkach. W pokonanym polu zostawiała Osasunę Pampeluna (1:0), Deportivo Alaves (3:1), Celtę Vigo (2:1) i Getafe (4:0), a punktami podzieliła się z Granadą (3:3). W międzyczasie rozegrała również pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów, w którym zremisowała 1:1 na wyjeździe z Napoli. Rewanżowy pojedynek odbędzie się już w przyszłym tygodniu w Barcelonie.

Real Mallorca w ostatnich kolejkach zrobił duży krok w kierunku utrzymania. W czterech ostatnich meczach zapisał na swoje konto siedem punktów – 2:1 z Rayo Vallecano, 1:2 z Realem Sociedad, 1:1 z Deportivo Alaves i 1:0 z Gironą. Uzyskane wyniki pozwoliły drużynie z Majorki powiększyć do ośmiu punktów przewagę nad strefą spadkową.

Barcelona – Mallorca, historia

Pierwszego starcia w tym sezonie piłkarze Barcelony nie wspominają miło. Mallorca postawiła im trudne warunki, dwukrotnie wychodząc na prowadzenie. Dumie Katalonii za każdym razem udało się doprowadzić do wyrównania i mecz zakończył się remisem 2:2.

Dla Realu Mallorca bolesna jest najnowsza historia pojedynków obu drużyn w Barcelonie. Z ośmiu ostatnich spotkań Duma Katalonii przed własną publicznością wygrała aż siedem. Obecnie może się również pochwalić serią pięciu kolejnych zwycięstw.

Barcelona – Mallorca, kursy bukmacherskie

FC Barcelona jest faworytem piątkowego meczu – to nie podlega dyskusji. Potwierdzają to również kursy bukmacherskie na to spotkanie. Rozważając typ na wygraną Barcelony, trzeba się liczyć z tym, że kurs będzie wynosił poniżej 1.50. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na promocję, z której można skorzystać podajać STS kod promocyjny GOAL podczas rejestracji. Daje to możliwość postawienia zakładu na zwycięzcę meczu Barcelona – Mallorca po kursie 150.00. Więcej informacji na ten temat znajdziesz powyżej.

Barcelona – Mallorca, typ kibiców

Barcelona – Mallorca, przewidywane składy

Nastroje w szeregach Barcelony popsuł nie tylko bezbramkowy remis w Bilbao, ale także poważne kontuzje dwóch kluczowych zawodników. Przez dłuższy czas wyłączeni z gry będą Frenkie de Jong i Pedri. Ze względów zdrowotnych w piątkowy wieczór na murawie nie pojawią się także Alejandro Balde, Gavi i Marcos Alonso. A jakby tego było mało – za kartki pauzować musi Ronald Araujo.

W zespole gości z Majorki zabraknie tylko dwóch piłkarzy. Z kontuzją zmaga się Pablo Maffeo, a zawieszony za kartki jest Omar Mascarell.

Barcelona – Mallorca, transmisja meczu

FC Barcelona kolejne ligowe spotkanie rozegra nietypowo, ponieważ już w piątek. Mecz z Realem Mallorca, który odbędzie się na Stadionie Olimpijskim, rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na kanale CANAL+ Premium, ale rywalizację będzie można śledzić także za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online. Decydując się teraz na wykupienie rocznego dostępu do paczki zawierającej kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium możesz zaoszczędzić 240 zł, ponieważ miesięczny koszt wyniesie 54 zł, zamiast 74 zł w standardowej ofercie (z miesięczną subskrypcją). Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

