IMAGO / News Images Na zdjęciu: Jordan Pickofrd

Everton West Ham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 lutego 2024 16:07 .

Everton FC – West Ham United, typy i przewidywania

West Ham zapunktował tylko w jednym z trzech ostatnich meczów wyjazdowych. Z kolei Everton po raz ostatni przegrał u siebie w lidze jeszcze w ubiegłym roku z Manchesterem City. Gospodarze mają zatem wszelkie argumenty, aby myśleć o ograniu przyjezdnych z Londynu. Mój typ: wygrana Evertonu.

Everton FC – West Ham United, ostatnie wyniki

Forma Evertonu jest bardzo stabilna. Zespół ten na pięć ostatnich ligowych meczów, zremisował aż cztery. Podziałem punktów zakończyły się między innymi spotkania z Brighton i Tottenhamem. Sean Dyche i spółka musieli uznać wyższość Manchesteru City.

W minionej kolejce West Ham ograł 4:2 Brentford. Dla drużyny Davida Moyesa było to pierwsze zwycięstwo od wygranego 2:0 spotkania z Arsenalem, którym Młoty zakończyły ubiegłoroczne spotkania. Londyńczycy mieli zatem do czynienia z serią rozczarowujących wyników.

Everton FC – West Ham United, historia

Pierwszy mecz tych drużyn w sezonie 2023/2024 miał miejsce w październiku ubiegłego roku. Wówczas Everton poradził sobie kapitalnie w Londynie, ponieważ pokonał West Ham 1:0.

Everton FC – West Ham United, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że Everton jest wyraźnym faworytem tego starcia. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi najczęściej 2.07. W przypadku ewentualnego zwycięstwa West Hamu jest to nawet 3.50. Kurs na remis waha się między 3.30, a 3.60. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 200 zł.

Everton FC – West Ham United, przewidywane składy

Everton Sean Dyche 4-4-1-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Everton Sean Dyche 4-4-1-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Rezerwowi ▼ 2 Nathan Patterson 5 Michael Keane 8 Amadou Onana 12 João Virgínia 14 Beto 18 Ashley Young 23 Seamus Coleman 28 Youssef Chermiti 58 Mackenzie Hunt 1 Lukasz Fabianski 2 Benjamin Johnson 9 Michail Antonio 18 Danny Ings 21 Angelo Ogbonna 27 Nayef Aguerd 45 Divin Mubama 68 Oliver Scarles

Everton FC – West Ham United, kto wygra?

Everton FC – West Ham United, transmisja meczu

Sobotni mecz 27. kolejki Premier League między Evertonem a West Hamem rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

