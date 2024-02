IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Pedro Porro

Everton Tottenham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 lutego 2024 21:39 .

Everton FC – Tottenham Hotspur: przewidywania

Obie drużyny spisują się lepiej w meczach wyjazdowych. Tylko jeden z zespołów może pełnić rolę gości. W sobotę przypadnie ona Tottenhamowi. To zła wiadomość dla Evertonu, który w tabeli meczów domowych jest w strefie spadkowej. Nie powinno zatem dojść do niespodzianki na starcie kolejki. Mój typ: wygrana Tottenhamu.

Everton FC – Tottenham Hotspur: ostatnie mecze

Gracze Evertonu w ostatnich tygodniach grali głównie w Pucharze Anglii, gdzie rywalizowali ze zmiennym skutkiem. Ostatnio Sean Dyche i spółka dali się wyeliminować Luton na etapie 1/16 finału po porażce 1:2. Evertonowi na pocieszenie pozostają wywalczone w lidze punkty z Fulham i Aston Villą.

Tottenham także nie ma już szansy na podniesienie Pucharu Anglii w bieżącej kampanii. Koguty musiały uznać wyższość Manchesteru City. Londyńczycy nie zdołali też pokonać Manchesteru United, z którym zremisowali 2:2. Niedawno Tottenham ograł natomiast Brentford w Premier League.

Everton FC – Tottenham Hotspur: historia

Pierwszy mecz tych drużyn w sezonie 2023/2024 miał miejsce w końcówce poprzedniego roku. Wówczas Everton przybył na obiekt Tottenhamu, który opuścił bez punktów po porażce 1:2.

Everton FC – Tottenham Hotspur: kursy bukmacherskie

Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 200 zł, który znajdziesz w Betclic. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać kod promocyjny Betclic: GOALPL.

Everton FC – Tottenham Hotspur: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Evertonu 0% Remis 0% Wygrana Tottenhamu 100% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Evertonu

Remis

Wygrana Tottenhamu

Everton FC – Tottenham Hotspur: przewidywane składy

Everton Sean Dyche 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Everton Sean Dyche 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Rezerwowi ▼ 2 Nathan Patterson 5 Michael Keane 12 João Virgínia 14 Beto 28 Youssef Chermiti 31 Andy Lonergan 58 Mackenzie Hunt 61 Lewis Dobbin 86 Jenson Metcalfe 4 Oliver Skipp 6 Radu Dragusin 11 Bryan Gil 12 Emerson Royal 20 Fraser Forster 30 Rodrigo Bentancur 33 Ben Davies 44 Dane Scarlett 63 Jamie Donley Everton Sean Dyche 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Everton Sean Dyche 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Rezerwowi ▼ 2 Nathan Patterson 5 Michael Keane 12 João Virgínia 14 Beto 28 Youssef Chermiti 31 Andy Lonergan 58 Mackenzie Hunt 61 Lewis Dobbin 86 Jenson Metcalfe 4 Oliver Skipp 6 Radu Dragusin 11 Bryan Gil 12 Emerson Royal 20 Fraser Forster 30 Rodrigo Bentancur 33 Ben Davies 44 Dane Scarlett 63 Jamie Donley

Everton FC – Tottenham Hotspur: transmisja

Początek meczu już we wtorek 30 stycznia 2024 roku. Transmisja tego spotkania dostępna będzie o godzinie 20:45 na antenie platformy Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.