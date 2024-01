Empoli – Milan: typy, kursy, zapowiedź (07.01.2024)

fot. Imago/Marco Canoniero Na zdjęciu: Rafael Leao

Empoli AC Milan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 stycznia 2024 13:54 .

Empoli – Milan, typy i przewidywania

Milan notuje dość gorzki sezon. Po obiecującym okienku transferowym wydawało się, że drużyna będzie w stanie walczyć o mistrzowski tytuł. Liczne wpadki od pierwszych kolejek doprowadziły jednak do sytuacji, w której Inter odskoczył aż na dziewięć punktów. Stefano Pioli był kilka tygodni temu bliski zwolnienia, natomiast dwie wygrane uspokoiły nieco nastroje w obozie Rossonerich. W niedzielę obowiązkiem jest zwycięstwo, bowiem Milan zagra z Empoli, przedostatnim zespołem w tabeli. Ewentualna strata punktowa będzie traktowana jako gigantyczne rozczarowanie, bowiem Empoli po raz ostatni triumfowało w lidze blisko dwa miesiące temu. Mój typ – Rafael Leao strzeli gola.

Betfan 2.93 Rafael Leao strzeli gola Więcej kursów

Empoli – Milan, ostatnie wyniki

Empoli to jeden z głównych kandydatów do spadku z Serie A. Po osiemnastu kolejkach zajmuje przedostatnią lokatę w tabeli, a do bezpiecznej strefy traci punkt. Ostatnie zwycięstwo Empoli miało miejsce blisko dwa miesiące temu – wówczas udało się ograć Napoli. Od tego czasu seria jest bardzo mizerna. W minionej kolejce Empoli bezbramkowo zremisowało z Cagliari, a wcześniej poległo w rywalizacji z Lazio (0-2).

Milan traci do liderującego Interu aż dziewięć punktów, więc za cel na ten sezon stawia sobie zakończenie go na podium rozgrywek. Napięta sytuacja w klubie uspokoiła się nieco po dwóch wygranych – w Pucharze Włoch z Cagliari (4-1) oraz Serie A z Sassuolo (1-0).

Empoli – Milan, historia

Na zwycięstwo z Milanem drużyna Empoli czeka od 2017 roku. Ostatnie starcia są dość jednostronne, choć zdarzały się remisy. W minionym sezonie na San Siro doszło do podziału punktów po bezbramkowym wyniku. Na wyjeździe Milan ograł z kolei Empoli 3-1.

Empoli – Milan, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Milan, który przystąpi do niego w roli gościa. Kurs na wygraną Rossonerich wynosi około 1.66. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Empoli jest to nawet aż 5.10. Kursy na remis wahają się między 3.85 a 4.20. Przy okazji niedzielnego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betfan, który proponuje bonus 200% od pierwszego depozytu aż do kwoty 300 zł. Wystarczy podczas rejestracji podać Betfan kod promocyjny GOAL.

Empoli – Milan, przewidywane składy

Milan ma spore problemy kadrowe w defensywie. Z niedzielnego starcia wyłączeni są kontuzjowani Malick Thiaw, Fikayo Tomori oraz Pierre Kalulu. Ponadto, na urazy narzekają Noah Okafor, Rade Krunic i Yunus Musah.

Empoli Paolo Zanetti 4-3-1-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Empoli Paolo Zanetti 4-3-1-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Rezerwowi ▼ 1 Samuele Perisan 7 Stiven Shpendi 8 Viktor Kovalenko 11 Emanuel Quartsin Gyasi 18 Răzvan Marin 19 Bartosz Bereszynski 20 Matteo Cancellieri 22 Filippo Ranocchia 23 Mattia Destro 35 Tommaso Baldanzi 99 Etrit Berisha 15 Luka Jović 18 Luka Romero 33 Rade Krunic 42 Alessandro Florenzi 69 Lapo Nava 70 Chaka Traorè 74 Álex Jiménez 80 Yunus Musah 83 Antonio Mirante 84 Clinton Nsiala 85 Kevin Zeroli 95 Davide Bartesaghi Empoli Paolo Zanetti 4-3-1-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Empoli Paolo Zanetti 4-3-1-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Rezerwowi ▼ 1 Samuele Perisan 7 Stiven Shpendi 8 Viktor Kovalenko 11 Emanuel Quartsin Gyasi 18 Răzvan Marin 19 Bartosz Bereszynski 20 Matteo Cancellieri 22 Filippo Ranocchia 23 Mattia Destro 35 Tommaso Baldanzi 99 Etrit Berisha 15 Luka Jović 18 Luka Romero 33 Rade Krunic 42 Alessandro Florenzi 69 Lapo Nava 70 Chaka Traorè 74 Álex Jiménez 80 Yunus Musah 83 Antonio Mirante 84 Clinton Nsiala 85 Kevin Zeroli 95 Davide Bartesaghi

Empoli – Milan, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Empoli 0% Remis 0% Wygrana Milanu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Empoli

Remis

Wygrana Milanu

Empoli – Milan, transmisja meczu

Niedzielny mecz 19. kolejki Serie A pomiędzy Empoli a Milanem rozpocznie się o godzinie 12:30. Transmisja z tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na antenie Eleven Sports 1.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.