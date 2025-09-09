Ekwador – Argentyna: typy, kursy, zapowiedź (10.09.2025)

Ekwador – Argentyna, typy bukmacherskie
Już w środową noc swoje spotkanie w ramach eliminacji mistrzostw świata rozegra reprezentacja Argentyny. Obrońcy tytułu tego dnia zmierzą się na wyjeździe z Ekwadorem. Zarówno jedni jak i drudzy mają już zapewnioną kwalifikację na zbliżający się mundial. Podopieczni Lionela Scaloniego mają już zapewnione pierwsze miejsce. Gospodarze tego pojedynku natomiast wciąż walczą o jak najlepszą lokatę. Nadchodzące spotkanie zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Ja uważam, że nadchodząca rywalizacja zakończy się triumfem mistrzów świata. Mój typ: wygrana Argentyny
Ekwador – Argentyna, ostatnie wyniki
Reprezentacja Ekwadoru ma za sobą serię czterech spotkań bez bramek – kolejno z Paragwajem, Peru, Brazylią i Chile. Ostatni mecz, w którym kibice gospodarzy środowego starcia zobaczyli gole, to starcie z Wenezuelą zakończone ich zwycięstwem 2:1.
Argentyna natomiast podczas trwającego zgrupowania pokonała Wenezuelą (3:0). Wcześniejsze cztery rywalizacje obecnych mistrzów świata kończyły się trzema zwycięstwami (2:0 z młodzieżową reprezentacją Argentyny, 4:1 z Brazylią i 1:0 z Chile), a także jednym remisem (1:1 z Kolumbią).
Ekwador – Argentyna, historia
Reprezentacje Ekwadoru i Argentyny mierzyły się ze sobą wielokrotnie. W ponad trzydziestu spotkaniach Argentyna wygrała przeważnie, Ekwador odniósł tylko kilka zwycięstw, a raptem kilka meczów zakończyło się remisem. Ostatni z nich miał miejsce 4 lipca 2024 roku w ćwierćfinale Copa América, gdy po remisie 1:1 (z golami Lisandro Martineza i Kevina Rodrigueza) Argentyna zwyciężyła 4:2 w serii rzutów karnych.
Ekwador – Argentyna, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, minimalnym faworytem środowej rywalizacji jest reprezentacja Argentyny. Jeśli rozważasz typ na wygraną obecnych mistrzów świata, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.65. W przypadku zwycięstwa Ekwadoru natomiast oscyluje w okolicach 3.40.
Ekwador – Argentyna, kto wygra?
Ekwador – Argentyna, przewidywane składy
Ekwador – Argentyna, transmisja
Spotkanie Ekwador – Argentyna nie będzie w Polsce transmitowane. Meczu nie obejrzysz zarówno w telewizji jak i drogą online.
