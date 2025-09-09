Ekwador – Argentyna: typy, kursy, zapowiedź (10.09.2025)

Ekwador - Argentyna: typy i kursy na mecz eliminacji mistrzostw świata w Ameryce Południowej. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w środę (10 września) o godzinie 1:00 czasu polskiego.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Argentyny

Ekwador – Argentyna, typy bukmacherskie

Już w środową noc swoje spotkanie w ramach eliminacji mistrzostw świata rozegra reprezentacja Argentyny. Obrońcy tytułu tego dnia zmierzą się na wyjeździe z Ekwadorem. Zarówno jedni jak i drudzy mają już zapewnioną kwalifikację na zbliżający się mundial. Podopieczni Lionela Scaloniego mają już zapewnione pierwsze miejsce. Gospodarze tego pojedynku natomiast wciąż walczą o jak najlepszą lokatę. Nadchodzące spotkanie zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że nadchodząca rywalizacja zakończy się triumfem mistrzów świata. Mój typ: wygrana Argentyny

Ekwador – Argentyna, ostatnie wyniki

Reprezentacja Ekwadoru ma za sobą serię czterech spotkań bez bramek – kolejno z Paragwajem, Peru, Brazylią i Chile. Ostatni mecz, w którym kibice gospodarzy środowego starcia zobaczyli gole, to starcie z Wenezuelą zakończone ich zwycięstwem 2:1.

Argentyna natomiast podczas trwającego zgrupowania pokonała Wenezuelą (3:0). Wcześniejsze cztery rywalizacje obecnych mistrzów świata kończyły się trzema zwycięstwami (2:0 z młodzieżową reprezentacją Argentyny, 4:1 z Brazylią i 1:0 z Chile), a także jednym remisem (1:1 z Kolumbią).

Ekwador – Argentyna, historia

Reprezentacje Ekwadoru i Argentyny mierzyły się ze sobą wielokrotnie. W ponad trzydziestu spotkaniach Argentyna wygrała przeważnie, Ekwador odniósł tylko kilka zwycięstw, a raptem kilka meczów zakończyło się remisem. Ostatni z nich miał miejsce 4 lipca 2024 roku w ćwierćfinale Copa América, gdy po remisie 1:1 (z golami Lisandro Martineza i Kevina Rodrigueza) Argentyna zwyciężyła 4:2 w serii rzutów karnych.

Ekwador – Argentyna, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem środowej rywalizacji jest reprezentacja Argentyny. Jeśli rozważasz typ na wygraną obecnych mistrzów świata, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.65. W przypadku zwycięstwa Ekwadoru natomiast oscyluje w okolicach 3.40.

Ekwador Argentyna 3.40 2.60 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 września 2025 11:15 .

Ekwador – Argentyna, kto wygra?

Ekwador – Argentyna, przewidywane składy

Ekwador – Argentyna, transmisja

Spotkanie Ekwador – Argentyna nie będzie w Polsce transmitowane. Meczu nie obejrzysz zarówno w telewizji jak i drogą online.

