Eintracht – Tottenham: typy bukmacherskie

W 8. kolejce Ligi Mistrzów zmierzą się zespoły, które mają skrajnie różne cele przed ostatnią serią gier. Eintracht Frankfurt stracił choćby matematyczną szansę na występy w Europie na wiosnę. Z kolei Tottenham pretenduje do utrzymania się w TOP8 tabeli i uzyskania bezpośredniego awansu do 1/8 finału. Jak ta sytuacja przełoży się na boisko? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Oskar STS 1,62 Powyżej 2‚5 bramki przejdź do STS

Eintracht – Tottenham: ostatnie wyniki

Piłkarze Eintrachtu notują katastrofalny sezon. Ekipa z Frankfurtu wygrała zaledwie jeden z dziesięciu meczów. Ostatnie zwycięstwo miało miejsce 13 grudnia u siebie z Augsburgiem. Tego dnia Eintrachtowi do wygranej wystarczyła zaledwie jedna zdobyta bramka.

W analogicznym okresie nieznacznie lepiej spisał się Tottenham, który na swoją korzyść rozstrzygnął dwa pojedynki. Ekipa ze stolicy Anglii była w stanie pokonać inny londyński zespół, Crystal Palace (1:0). Gracze Thomasa Franka zwyciężyli także w Lidze Mistrzów, gdzie pokonali 2:0 Borussię Dortmund.

Eintracht – Tottenham: historia

Kluby te grały ze sobą dotychczas czterokrotnie, z czego po raz ostatni w minionym sezonie na poziomie Ligi Europy. Stawką był wówczas awans do półfinału. Tottenham okazał się minimalnie lepszy od Eintrachtu. Anglicy pokonali niemiecki zespół w dwumeczu w stosunku bramkowym 2:1.

Eintracht – Tottenham: kursy bukmacherskie

W opinii bukmacherów jako faworyt do środowego meczu przystąpi Tottenham, którego wygraną możesz zagrać po kursie 1.88. Współczynnik na remis to między 3.60 a 3.85. Kurs na zwycięstwo Eintrachtu to natomiast 3.80.

Eintracht – Tottenham: kto wygra?

Eintracht – Tottenham: przewidywane składy

Eintracht Frankfurt: Kaua; Collins, Koch, Theate; Kristiansen, Skhiri, Larsson, Brown; Doan, Knauff, Uzun

Tottenham: Vicario; Porro, Van de Ven, Romero, Udogie; Gray, Sarr; Odobert, Simons, Spence; Solanke

Eintracht – Tottenham: transmisja meczu

Mecz Eintracht – Tottenham odbędzie się w środę (28 stycznia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 11. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

