Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (28.01.2026)

00:13, 28. stycznia 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj

Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur: typy i kursy na mecz 8. kolejki Ligi Mistrzów UEFA. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Archie Gray
PressFocus Na zdjęciu: Archie Gray

Eintracht – Tottenham: typy bukmacherskie

W 8. kolejce Ligi Mistrzów zmierzą się zespoły, które mają skrajnie różne cele przed ostatnią serią gier. Eintracht Frankfurt stracił choćby matematyczną szansę na występy w Europie na wiosnę. Z kolei Tottenham pretenduje do utrzymania się w TOP8 tabeli i uzyskania bezpośredniego awansu do 1/8 finału. Jak ta sytuacja przełoży się na boisko? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,62
Powyżej 2‚5 bramki
*Kursy z 28.01.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Eintracht – Tottenham: ostatnie wyniki

Piłkarze Eintrachtu notują katastrofalny sezon. Ekipa z Frankfurtu wygrała zaledwie jeden z dziesięciu meczów. Ostatnie zwycięstwo miało miejsce 13 grudnia u siebie z Augsburgiem. Tego dnia Eintrachtowi do wygranej wystarczyła zaledwie jedna zdobyta bramka.

W analogicznym okresie nieznacznie lepiej spisał się Tottenham, który na swoją korzyść rozstrzygnął dwa pojedynki. Ekipa ze stolicy Anglii była w stanie pokonać inny londyński zespół, Crystal Palace (1:0). Gracze Thomasa Franka zwyciężyli także w Lidze Mistrzów, gdzie pokonali 2:0 Borussię Dortmund.

Eintracht – Tottenham: historia

Kluby te grały ze sobą dotychczas czterokrotnie, z czego po raz ostatni w minionym sezonie na poziomie Ligi Europy. Stawką był wówczas awans do półfinału. Tottenham okazał się minimalnie lepszy od Eintrachtu. Anglicy pokonali niemiecki zespół w dwumeczu w stosunku bramkowym 2:1.

Eintracht – Tottenham: kursy bukmacherskie

W opinii bukmacherów jako faworyt do środowego meczu przystąpi Tottenham, którego wygraną możesz zagrać po kursie 1.88. Współczynnik na remis to między 3.60 a 3.85. Kurs na zwycięstwo Eintrachtu to natomiast 3.80.

Eintracht Frankfurt
Remis
Tottenham
3.80
3.60
1.88
3.90
3.85
1.87
3.75
3.75
1.80
3.90
3.85
1.88
Odds are subject to change. Last updated 27 stycznia 2026 23:59

Eintracht – Tottenham: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Eintrachtu
  • Remis
  • Wygrana Tottenhamu
  • Wygrana Eintrachtu
  • Remis
  • Wygrana Tottenhamu

0 Votes

Eintracht – Tottenham: przewidywane składy

Eintracht Frankfurt: Kaua; Collins, Koch, Theate; Kristiansen, Skhiri, Larsson, Brown; Doan, Knauff, Uzun

Tottenham: Vicario; Porro, Van de Ven, Romero, Udogie; Gray, Sarr; Odobert, Simons, Spence; Solanke

Eintracht – Tottenham: transmisja meczu

Mecz Eintracht – Tottenham odbędzie się w środę (28 stycznia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 11. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

