Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (04.10.2025)

Eintracht – Bayern, typy bukmacherskie
W sobotnie późne popołudnie zobaczymy w akcji Bayern Monachium. Tego dnia podopieczni Vincenta Kompany’ego zmierzą się na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt w ramach 6. kolejki rozgrywek Bundesligi. Mistrzowie Niemiec niewątpliwie są w gazie, jednak gospodarze wielokrotnie potrafili napuść krwi bawarskiemu zespołowi. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco, choć ma ona zdecydowanego faworyta.
Ja uważam w sobotniej rywalizacji przynajmniej jeden z golkiperów zakończy mecz z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie
Eintracht – Bayern, ostatnie wyniki
Eintracht Frankfurt ma problem z ustabilizowaniem formy i gra w kratkę. Gospodarze w pięciu ostatnich meczach odnieśli dwa zwycięstwa (5:1 z Galatasaray w Lidze Mistrzów oraz 6:4 z Borussią Monchengladbach), a także ponieśli aż trzy porażki (1:3 z Bayerem Leverkusen, 3:4 z Unionem Berlin i 1:5 z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów).
Bayern Monachium natomiast idzie jak burza. Podopieczni Vincenta Kompany’ego wygrali wszystkie ostatnie spotkania (0:5 z Hamburger SV, 3:1 z Chelsea w Lidze Mistrzów, 4:1 z Hoffenheim, 4:0 z Werderem Brema oraz 5:1 z Pafos FC w Lidze Mistrzów).
Eintracht – Bayern, historia
Historia rywalizacji Bayernu Monachium z Eintrachtem Frankfurt sięga jeszcze czasów przed powstaniem Bundesligi, a od jej inauguracji w 1963 roku oba zespoły spotykają się regularnie na ligowych boiskach. Bayern najczęściej dominował w tych pojedynkach, co odzwierciedla jego status najbardziej utytułowanego klubu w Niemczech. Eintracht jednak wielokrotnie potrafił sprawić niespodziankę, a ich mecze często obfitowały w emocje i gole. W poprzednim sezonie jesienią kibice obejrzeli prawdziwy thriller zakończony remisem 3:3. Wiosną natomiast Bawarczycy nie dali rywalowi żadnych szans, zwyciężając aż 4:0.
Eintracht – Bayern, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz typ na wygraną bawarskiego zespołu, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.44. W przypadku zwycięstwa Eintrachtu Frankfurt natomiast sięga nawet 5.75.
Eintracht – Bayern, przewidywane składy
Eintracht – Bayern, transmisja meczu
Spotkanie Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl. Początek rywalizacji już w sobotę (4 października) o godzinie 18:30.
