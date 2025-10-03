Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (04.10.2025)

Eintracht Frankfurt - Bayern Monachium: typy i kursy na mecz 6. kolejki rozgrywek Bundesligi. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (4 października) o godzinie 18:30.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Eintracht – Bayern, typy bukmacherskie

W sobotnie późne popołudnie zobaczymy w akcji Bayern Monachium. Tego dnia podopieczni Vincenta Kompany’ego zmierzą się na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt w ramach 6. kolejki rozgrywek Bundesligi. Mistrzowie Niemiec niewątpliwie są w gazie, jednak gospodarze wielokrotnie potrafili napuść krwi bawarskiemu zespołowi. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco, choć ma ona zdecydowanego faworyta.

Ja uważam w sobotniej rywalizacji przynajmniej jeden z golkiperów zakończy mecz z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Eintracht – Bayern, ostatnie wyniki

Eintracht Frankfurt ma problem z ustabilizowaniem formy i gra w kratkę. Gospodarze w pięciu ostatnich meczach odnieśli dwa zwycięstwa (5:1 z Galatasaray w Lidze Mistrzów oraz 6:4 z Borussią Monchengladbach), a także ponieśli aż trzy porażki (1:3 z Bayerem Leverkusen, 3:4 z Unionem Berlin i 1:5 z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów).

Bayern Monachium natomiast idzie jak burza. Podopieczni Vincenta Kompany’ego wygrali wszystkie ostatnie spotkania (0:5 z Hamburger SV, 3:1 z Chelsea w Lidze Mistrzów, 4:1 z Hoffenheim, 4:0 z Werderem Brema oraz 5:1 z Pafos FC w Lidze Mistrzów).

Eintracht – Bayern, historia

Historia rywalizacji Bayernu Monachium z Eintrachtem Frankfurt sięga jeszcze czasów przed powstaniem Bundesligi, a od jej inauguracji w 1963 roku oba zespoły spotykają się regularnie na ligowych boiskach. Bayern najczęściej dominował w tych pojedynkach, co odzwierciedla jego status najbardziej utytułowanego klubu w Niemczech. Eintracht jednak wielokrotnie potrafił sprawić niespodziankę, a ich mecze często obfitowały w emocje i gole. W poprzednim sezonie jesienią kibice obejrzeli prawdziwy thriller zakończony remisem 3:3. Wiosną natomiast Bawarczycy nie dali rywalowi żadnych szans, zwyciężając aż 4:0.

Eintracht – Bayern, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz typ na wygraną bawarskiego zespołu, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.44. W przypadku zwycięstwa Eintrachtu Frankfurt natomiast sięga nawet 5.75.

Eintracht Frankfurt Bayern Monachium 5.75 5.10 1.44 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 października 2025 20:46 .

Eintracht – Bayern, przewidywane składy

Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller Bayern Monachium Vincent Kompany Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 40 Santos 34 Collins 4 Koch 3 Theate 21 Brown 15 Skhiri 8 Chaïbi 20 Doan 42 Uzun 7 Knauff 9 Burkardt 9 Kane 14 Diaz 7 Gnabry 17 Olise 8 Goretzka 6 Kimmich 27 Laimer 4 Tah 2 Upamecano 23 Boey 1 Neuer 40 Santos 34 Collins 4 Koch 3 Theate 21 Brown 15 Skhiri 8 Chaïbi 20 Doan 42 Uzun 7 Knauff 9 Burkardt 9 Kane 14 Diaz 7 Gnabry 17 Olise 8 Goretzka 6 Kimmich 27 Laimer 4 Tah 2 Upamecano 23 Boey 1 Neuer 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Vincent Kompany Rezerwowi 5 Aurèle Amenda 6 Oscar Höjlund 16 Hugo Larsson 17 Elye Wahi 19 Jean Bahoya 23 Michael Zetterer 24 Aurélio Buta 27 Mario Götze 30 Michy Batshuayi 11 Nicolas Jackson 20 Tom Bischof 22 Raphael Guerreiro 26 Sven Ulreich 30 Cassiano Kiala 36 Wisdom Mike 42 Lennart Karl 45 Aleksandar Pavlovic 47 David Daiber

Eintracht – Bayern, transmisja meczu

Spotkanie Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl. Początek rywalizacji już w sobotę (4 października) o godzinie 18:30.

