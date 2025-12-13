Deportivo Alaves – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (14.12.2025)

Deportivo Alaves – Real Madryt, typy i przewidywania
Real Madryt przystąpi do meczu 16. kolejki La Ligi w roli wicelidera tabeli z 36 punktami, tracąc 4 oczka do prowadzącej Barcelony. Najbliższy rywal stołecznej ekipy – Deportivo Alaves – zajmuje 11. miejsce z dorobkiem 18 punktów i będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska. Spotkanie zapowiada się jako konfrontacja faworyzowanej drużyny Królewskich z solidnym, choć nieprzewidywalnym zespołem Biało-Niebieskich. Początek rywalizacji na Estadio Mendizorrotza już w najbliższą niedzielę, 14 grudnia o godzinie 21:00.
- Zobacz: tabela La Ligi
Moim zdaniem ten mecz wygra Real Madryt, który nie może już pozwolić sobie na żadne wpadki. Jeśli drużyna Los Blancos marzy o dogonieniu Barcelony, to musi konsekwentnie zdobywać pełną pulę w każdym kolejnym spotkaniu. Mój typ: zwycięstwo Realu Madryt.
Deportivo Alaves – Real Madryt, sytuacja kadrowa
W meczu Deportivo Alaves z Realem Madryt gospodarze nie zagrają w komplecie, bo problemy zdrowotne mają Nikola Maras, Calebe oraz Jon Guridi. U gości lista absencji jest znacznie dłuższa – zabraknie Daniego Carvajala, Davida Alaby, Ferlanda Mendy’ego, Endricka, Frana Garcii, Alvaro Carrerasa, Trenta Alexandra-Arnolda i Edera Militao. Niepewne są również występy Kyliana Mbappe, Deana Huijsena i Eduardo Camavingi.
Daniel Carvajal
Kontuzja kolana
Koniec grudnia 2025
David Alaba
Uraz mięśnia
Połowa grudnia 2025
Dean Donny Huijsen
Uraz mięśnia
Połowa grudnia 2025
Ferland Mendy
Uraz mięśnia
Koniec grudnia 2025
Trent Alexander-Arnold
Uraz ścięgna udowego
Koniec stycznia 2026
Eder Militao
Uraz ścięgna
Początek marca 2026
Fran García
Żółta/czerwona kartka
Po 1 meczu
Álvaro Fernández Carreras
Żółta/czerwona kartka
Po 1 meczu
Endrick
Czerwona kartka
Po 1 meczu
Deportivo Alaves – Real Madryt, ostatnie wyniki
Deportivo Alaves imponuje wysoką formą, wygrywając dwa ostatnie mecze – 1:0 z Realem Sociedad w La Lidze oraz 3:0 z niżej notowanym Club Portugalete w Pucharze Króla. Real Madryt znajduje się natomiast w wyraźnym kryzysie – przegrał 1:2 z Manchesterem City w Lidze Mistrzów i 0:2 z Celtą Vigo na ligowym podwórku. Obydwie drużyny wchodzą więc w spotkanie z nieco odmiennymi nastrojami.
Deportivo Alaves – Real Madryt, historia
W bezpośredniej rywalizacji Deportivo Alaves z Realem Madryt pełną dominację ma zespół Królewskich, który wygrał wszystkie pięć poprzednich spotkań przeciwko temu rywalowi. Drużyna z Kraju Basków w tym okresie nie odnotowała żadnego zwycięstwa, a nawet nie potrafiła choćby zremisować z klubem ze stolicy Hiszpanii. Zatem przewaga madrytczyków w tych konfrontacjach jest bezdyskusyjna.
Deportivo Alaves – Real Madryt, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem niedzielnego pojedynku są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują zdecydowanie lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Deportivo Alaves wynosi około 5.50, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90. Zarejestruj konto w STS i podaj kod GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.
Deportivo Alaves – Real Madryt, przewidywane składy
Deportivo Alaves – Real Madryt, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Alaves 0%
- remisem 100%
- zwycięstwem Realu 0%
1+ Votes
Deportivo Alaves – Real Madryt, transmisja meczu
Ciekawe spotkanie pomiędzy Deportivo Alaves a Realem Madryt w ramach 16. kolejki La Ligi będzie transmitowane nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1 i w serwisach streamingowych ElevenSports.pl oraz CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Mendizorrotza już w nadchodzącą niedzielę, czyli 14 grudnia, o godzinie 21:00.
*Reklama
Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOALSprawdź
18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.