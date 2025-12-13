Deportivo Alaves – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (14.12.2025)

Deportivo Alaves – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. Ekipa Królewskich jest faworytem i nie może pozwolić sobie na kolejną wpadkę. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Mendizorrotza już w nadchodzącą niedzielę, 14 grudnia o godzinie 21:00.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Deportivo Alaves – Real Madryt, typy i przewidywania

Real Madryt przystąpi do meczu 16. kolejki La Ligi w roli wicelidera tabeli z 36 punktami, tracąc 4 oczka do prowadzącej Barcelony. Najbliższy rywal stołecznej ekipy – Deportivo Alaves – zajmuje 11. miejsce z dorobkiem 18 punktów i będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska. Spotkanie zapowiada się jako konfrontacja faworyzowanej drużyny Królewskich z solidnym, choć nieprzewidywalnym zespołem Biało-Niebieskich. Początek rywalizacji na Estadio Mendizorrotza już w najbliższą niedzielę, 14 grudnia o godzinie 21:00.

Moim zdaniem ten mecz wygra Real Madryt, który nie może już pozwolić sobie na żadne wpadki. Jeśli drużyna Los Blancos marzy o dogonieniu Barcelony, to musi konsekwentnie zdobywać pełną pulę w każdym kolejnym spotkaniu. Mój typ: zwycięstwo Realu Madryt.

Deportivo Alaves – Real Madryt, sytuacja kadrowa

W meczu Deportivo Alaves z Realem Madryt gospodarze nie zagrają w komplecie, bo problemy zdrowotne mają Nikola Maras, Calebe oraz Jon Guridi. U gości lista absencji jest znacznie dłuższa – zabraknie Daniego Carvajala, Davida Alaby, Ferlanda Mendy’ego, Endricka, Frana Garcii, Alvaro Carrerasa, Trenta Alexandra-Arnolda i Edera Militao. Niepewne są również występy Kyliana Mbappe, Deana Huijsena i Eduardo Camavingi.

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Daniel Carvajal Kontuzja kolana Koniec grudnia 2025 David Alaba Uraz mięśnia Połowa grudnia 2025 Dean Donny Huijsen Uraz mięśnia Połowa grudnia 2025 Ferland Mendy Uraz mięśnia Koniec grudnia 2025 Trent Alexander-Arnold Uraz ścięgna udowego Koniec stycznia 2026 Eder Militao Uraz ścięgna Początek marca 2026 Fran García Żółta/czerwona kartka Po 1 meczu Álvaro Fernández Carreras Żółta/czerwona kartka Po 1 meczu Endrick Czerwona kartka Po 1 meczu

Deportivo Alaves – Real Madryt, ostatnie wyniki

Deportivo Alaves imponuje wysoką formą, wygrywając dwa ostatnie mecze – 1:0 z Realem Sociedad w La Lidze oraz 3:0 z niżej notowanym Club Portugalete w Pucharze Króla. Real Madryt znajduje się natomiast w wyraźnym kryzysie – przegrał 1:2 z Manchesterem City w Lidze Mistrzów i 0:2 z Celtą Vigo na ligowym podwórku. Obydwie drużyny wchodzą więc w spotkanie z nieco odmiennymi nastrojami.

Deportivo Alaves – Real Madryt, historia

W bezpośredniej rywalizacji Deportivo Alaves z Realem Madryt pełną dominację ma zespół Królewskich, który wygrał wszystkie pięć poprzednich spotkań przeciwko temu rywalowi. Drużyna z Kraju Basków w tym okresie nie odnotowała żadnego zwycięstwa, a nawet nie potrafiła choćby zremisować z klubem ze stolicy Hiszpanii. Zatem przewaga madrytczyków w tych konfrontacjach jest bezdyskusyjna.

Deportivo Alaves – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem niedzielnego pojedynku są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują zdecydowanie lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Deportivo Alaves wynosi około 5.50, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90. Zarejestruj konto w STS i podaj kod GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Deportivo Alaves Real Madryt Odds are subject to change. Last updated 11 grudnia 2025 14:03

Deportivo Alaves – Real Madryt, przewidywane składy

Deportivo Alaves – Real Madryt, kto wygra?

Deportivo Alaves – Real Madryt, transmisja meczu

Ciekawe spotkanie pomiędzy Deportivo Alaves a Realem Madryt w ramach 16. kolejki La Ligi będzie transmitowane nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1 i w serwisach streamingowych ElevenSports.pl oraz CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Mendizorrotza już w nadchodzącą niedzielę, czyli 14 grudnia, o godzinie 21:00.

