Crystal Palace – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Oliver Glasner

Crystal Palace – Manchester United: typy bukmacherskie

W 13. serii gier Premier League zmierzą się kluby, które w tabeli dzieli dystans ledwie dwóch punktów. Crystal Palace podejmie u siebie Manchester United i w dodatku będzie faworytem do wygrania tego spotkania. Przyjezdni z Manchesteru mają ostatnio gorszy okres, który spróbują przerwać zwycięstwem w Londynie. Gospodarze w ostatnich latach mają jednak sposób na drużynę z Old Trafford. Czy tym razem będzie podobnie? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Crystal Palace – Manchester United: ostatnie wyniki

Fani Crystal Palace mogą uznać listopadowe mecze za udane. Zespół Olivera Glasnera dopisał do tabeli Premier League siedem na dziewięć możliwych do zdobycia punktów. To efekt wygranych z Brentford i Wolverhampton oraz remisu z Brighton. Wrażenie psuje nieco niedawny występ w Lidze Konferencji, gdzie sposób na londyńczyków znalazł Strasbourg. Wcześniej udało się jednak pokonać AZ Alkmar.

Z niecierpliwością na koniec grania w listopadzie czekają zaś na Old Trafford. Manchester United po kapitalnych wynikach osiągniętych w październiku, nie wygrał w tym miesiącu żadnej z trzech potyczek. Ruben Amorim i spółka podzielili się punktami z Nottingham Forest i Tottenhamem Hotspur, by niedawno przegrać u siebie minimalnie z Evertonem 0:1.

Crystal Palace – Manchester United: historia

Kluby te grają ze sobą regularnie, a mimo tego Manchester United nie jest w stanie pokonać Crystal Palace na poziomie Premier League aż od lutego 2023 roku. Od tego czasu londyńczycy pokonali Czerwone Diabły aż trzykrotnie, w tym na Old Trafford (2:0).

Crystal Palace – Manchester United: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskich analityków zwiastują interesujące spotkanie w Londynie. Za minimalnego faworyta uchodzi gospodarz, Crystal Palace. Kurs na zwycięstwo tej drużyny to 2.40. Współczynnik na wygraną Manchesteru United nie odbiega znacząco, ponieważ wynosi 2.80. Najmniej prawdopodobne zdarzenie to remis, który można zagrać po kursie między 3.30 a 3.50.

Crystal Palace – Manchester United: kto wygra?

Crystal Palace – Manchester United: przewidywane składy

Crystal Palace Oliver Glasner Manchester United Rúben Amorim Crystal Palace Oliver Glasner 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Henderson 26 Richards 5 Lacroix 6 Guehi 2 Munoz 18 Kamada 20 Wharton 3 Mitchell 7 Sarr 14 Mateta 10 Pino 11 Zirkzee 19 Mbeumo 7 Mount 13 Dorgu 8 Fernandes 18 Casemiro 16 Diallo 23 Shaw 4 Ligt 15 Yoro 31 Lammens 1 Henderson 26 Richards 5 Lacroix 6 Guehi 2 Munoz 18 Kamada 20 Wharton 3 Mitchell 7 Sarr 14 Mateta 10 Pino 11 Zirkzee 19 Mbeumo 7 Mount 13 Dorgu 8 Fernandes 18 Casemiro 16 Diallo 23 Shaw 4 Ligt 15 Yoro 31 Lammens 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Manchester United Rúben Amorim Rezerwowi 8 Jefferson Lerma 12 Chrisantus Uche 17 Nathaniel Clyne 23 Jaydee Canvot 44 Walter Benitez 55 Justin Devenny 1 Altay Bayindir 2 Diogo Dalot 6 Lisandro Martinez 12 Tyrell Malacia 25 Manuel Ugarte 26 Ayden Heaven 37 Kobbie Mainoo 61 Shea Lacey 3 Noussair Mazraoui

Crystal Palace – Manchester United: transmisja meczu

Mecz Crystal Palace – Manchester United odbędzie się w niedzielę (30 listopada) o godzinie 13:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

