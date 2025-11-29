Crystal Palace – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025)

Crystal Palace – Manchester United: typy bukmacherskie
W 13. serii gier Premier League zmierzą się kluby, które w tabeli dzieli dystans ledwie dwóch punktów. Crystal Palace podejmie u siebie Manchester United i w dodatku będzie faworytem do wygrania tego spotkania. Przyjezdni z Manchesteru mają ostatnio gorszy okres, który spróbują przerwać zwycięstwem w Londynie. Gospodarze w ostatnich latach mają jednak sposób na drużynę z Old Trafford. Czy tym razem będzie podobnie? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.
Crystal Palace – Manchester United: ostatnie wyniki
Fani Crystal Palace mogą uznać listopadowe mecze za udane. Zespół Olivera Glasnera dopisał do tabeli Premier League siedem na dziewięć możliwych do zdobycia punktów. To efekt wygranych z Brentford i Wolverhampton oraz remisu z Brighton. Wrażenie psuje nieco niedawny występ w Lidze Konferencji, gdzie sposób na londyńczyków znalazł Strasbourg. Wcześniej udało się jednak pokonać AZ Alkmar.
Z niecierpliwością na koniec grania w listopadzie czekają zaś na Old Trafford. Manchester United po kapitalnych wynikach osiągniętych w październiku, nie wygrał w tym miesiącu żadnej z trzech potyczek. Ruben Amorim i spółka podzielili się punktami z Nottingham Forest i Tottenhamem Hotspur, by niedawno przegrać u siebie minimalnie z Evertonem 0:1.
Crystal Palace – Manchester United: historia
Kluby te grają ze sobą regularnie, a mimo tego Manchester United nie jest w stanie pokonać Crystal Palace na poziomie Premier League aż od lutego 2023 roku. Od tego czasu londyńczycy pokonali Czerwone Diabły aż trzykrotnie, w tym na Old Trafford (2:0).
Crystal Palace – Manchester United: kursy bukmacherskie
Kursy bukmacherskich analityków zwiastują interesujące spotkanie w Londynie. Za minimalnego faworyta uchodzi gospodarz, Crystal Palace. Kurs na zwycięstwo tej drużyny to 2.40. Współczynnik na wygraną Manchesteru United nie odbiega znacząco, ponieważ wynosi 2.80. Najmniej prawdopodobne zdarzenie to remis, który można zagrać po kursie między 3.30 a 3.50.
Crystal Palace – Manchester United: kto wygra?
Crystal Palace – Manchester United: przewidywane składy
|8Jefferson Lerma
|12Chrisantus Uche
|17Nathaniel Clyne
|23Jaydee Canvot
|44Walter Benitez
|55Justin Devenny
|1Altay Bayindir
|2Diogo Dalot
|6Lisandro Martinez
|12Tyrell Malacia
|25Manuel Ugarte
|26Ayden Heaven
|37Kobbie Mainoo
|61Shea Lacey
|3Noussair Mazraoui
Crystal Palace – Manchester United: transmisja meczu
Mecz Crystal Palace – Manchester United odbędzie się w niedzielę (30 listopada) o godzinie 13:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
