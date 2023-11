IMAGO Na zdjęciu: Jack Harrison

Crystal Palace – Everton FC: przewidywania

Bukmacherzy faworyta upatrują w Crystal Palace. Tymczasem londyńczycy po raz ostatni zwyciężyli u siebie na początku września. Z kolei Everton z pięciu ostatnich wyjazdowych meczów, na swoją korzyść rozstrzygnął aż trzy. Sean Dyche i spółka mają zatem wszelkie argumenty ku temu, aby zwyciężyć na Selhurst Park. Mój typ: wygrana Evertonu.

Crystal Palace – Everton FC: ostatnie wyniki

W poprzedniej serii gier Crystal Palace wygrało swój pierwszy mecz od końcówki września. Londyńczycy rozprawili się z Burnley 2:0. Poprzednio ograli zaś Manchester United. Everton jest na ewidentnej fali wznoszącej. Zespół ten przegrał derby Liverpoolu, ale na swoją korzyść rozstrzygnął mecz z Bournemouth i West Hamem.

Crystal Palace – Everton FC: historia

W poprzednim sezonie Everton z obiektu Crystal Palace wywiózł punkt po remisie 0:0. U siebie zwyciężył zaś pewnie, bo aż 3:0.

Crystal Palace – Everton FC: kursy bukmacherskie

Typy bukmacherów na to spotkanie są dość jednoznaczne. Faworytem jest Crystal Palace. Kurs na zwycięstwo gospodarzy oscyluje w graniach 2.45. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.20. Z kolei grając na zwycięstwo Evertonu stawiamy po kursie około 3.00. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z bonusu 200% od depozytu aż do 300 zł, który znajdziesz w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Crystal Palace – Everton FC: kto wygra?

Crystal Palace – Everton FC: przewidywane składy

Crystal Palace Roy Hodgson 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Crystal Palace Roy Hodgson 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Rezerwowi ▼ 4 Rob Holding 10 Eberechi Eze 11 Matheus França 14 Jean-Philippe Mateta 17 Nathaniel Clyne 26 Chris Richards 29 Naouirou Ahamada 31 Remi Matthews 44 Jairo Riedewald 2 Nathan Patterson 5 Michael Keane 10 Arnaut Danjuma Groeneveld 12 João Virgínia 14 Beto 22 Benjamin Godfrey 27 Idrissa Gueye 28 Youssef Chermiti 61 Lewis Dobbin Crystal Palace Roy Hodgson 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Crystal Palace Roy Hodgson 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Rezerwowi ▼ 4 Rob Holding 10 Eberechi Eze 11 Matheus França 14 Jean-Philippe Mateta 17 Nathaniel Clyne 26 Chris Richards 29 Naouirou Ahamada 31 Remi Matthews 44 Jairo Riedewald 2 Nathan Patterson 5 Michael Keane 10 Arnaut Danjuma Groeneveld 12 João Virgínia 14 Beto 22 Benjamin Godfrey 27 Idrissa Gueye 28 Youssef Chermiti 61 Lewis Dobbin

Crystal Palace – Everton FC: transmisja

Sobotni mecz 12. kolejki Premier League pomiędzy Crystal Palace a Evertonem rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna jedynie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

