US Cremonese – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (01.02.2026)

US Cremonese - Inter Mediolan: typy i kursy na mecz 23. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (1 lutego) o godzinie 18:00.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Marcus Thuram

Cremonese – Inter, typy bukmacherskie

Inter Mediolan swoje kolejne spotkanie ligowe rozegra już w niedzielę. Tego dnia wicemistrzowie Włoch zmierzą się na wyjeździe z US Cremonese w ramach 23. kolejki rozgrywek Serie A. Dla zespołu prowadzonego przez Cristiana Chivu będzie to dobra okazja, aby sięgnąć po komplet punktów i utrzymać fotel lidera. Gospodarze natomiast staną przed trudnym zadaniem, chcąc wykorzystać atut własnego stadionu i powalczyć o cenny rezultat w kontekście walki o ligowe cele na dalszą część sezonu.

Ja uważam, że tego dnia przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper STS 1.70 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Cremonese – Inter, ostatnie wyniki

US Cremonese notuje serię meczów bez zwycięstwa. Beniaminek Serie A w pięciu ostatnich spotkaniach zaliczył dwa remisy (2:2 z Cagliari oraz 0:0 z Hellasem Verona), a także poniósł aż trzy porażki (0:1 z Fiorentiną, 0:5 z Juventusem i 0:1 z Sassuolo).

Inter Mediolan natomiast prezentuje równą formę. W pięciu ostatnich spotkaniach Nerazzurri odnieśli cztery zwycięstwa (1:0 z Lecce, 1:0 z Udinese, 6:2 z Pisą oraz 2:0 z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Arsenalem w Lidze Mistrzów).

Cremonese – Inter, historia

Rywalizacja US Cremonese z Interem Mediolan ma zdecydowanie jednostronny charakter i przez lata była sporadycznie obecna w Serie A. Oba zespoły mierzyły się ze sobą głównie w okresach, gdy Cremonese występowało w najwyższej klasie rozgrywkowej, najczęściej w latach 90. Inter w większości bezpośrednich spotkań potwierdzał swoją przewagę, regularnie sięgając po zwycięstwa. Dla Cremonese każdy mecz z mediolańskim gigantem pozostawał jednak prestiżowym wydarzeniem i okazją do zapisania się w ligowej historii.

Cremonese – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.30. W przypadku zwycięstwa Cremonese natomiast sięga nawet 10.5.

Cremonese Inter Mediolan 10.5 5.40 1.30 Odds are subject to change. Last updated 31 stycznia 2026 10:28

Cremonese – Inter, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Cremonese

remisem

wygraną Interu wygraną Cremonese 0%

remisem 0%

wygraną Interu 100% 1+ Votes

Cremonese – Inter, przewidywane składy

Cremonese – Inter, transmisja meczu

Spotkanie US Cremonese – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.