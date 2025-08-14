Cracovia – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (15.08.2025)

Cracovia – Widzew: typy bukmacherskie
Cracovia w piątkowy wieczór (15 sierpnia, godz. 20:30) podejmie Widzew Łódź w jednym z najciekawszych spotkań 5. serii gier PKO BP Ekstraklasy. Pasy będą chciały zrehabilitować się po ostatniej porażce w Białymstoku. Choć podopieczni Luki Elsnera prowadzili do przerwy z Jagiellonią, po zmianie stron gospodarze zdołali odwrócić losy meczu.
Krakowianie zamierzają wrócić na właściwe tory, jednak łodzianie mają własny cel, by zdobyć pierwsze w tym sezonie zwycięstwo na wyjeździe. Drużyna Żeljko Sopicia w poprzedniej kolejce zremisowała z beniaminkiem Wisłą Płock, która sensacyjnie jest liderem tabeli. Wszystko wskazuje na to, że w Krakowie czeka nas zacięta i emocjonująca rywalizacja. Moim zdaniem spotkanie zakończy się podziałem punktów. Mój typ: remis.
Cracovia – Widzew: ostatnie wyniki
Krakowski zespół rozpoczął sezon w znakomitym stylu. Najpierw rozbił Lecha w Poznaniu (4:1), a następnie pewnie pokonał Bruk-Bet Termalicę Nieciecza (2:0). W trzeciej kolejce Cracovia zremisowała z Lechią Gdańsk (2:2), a cenny punkt uratował Filip Stojilković, trafiając w doliczonym czasie gry. Szwajcarski napastnik ma już na koncie cztery bramki. W miniony weekend drużyna Luki Elsnera musiała jednak przełknąć gorzką pigułkę. Po słabszej drugiej połowie uległa na wyjeździe Jagiellonii Białystok (2:5).
W poprzedniej kolejce Widzew zremisował z płocką Wisłą (1:1). Łodzianie stracili gola po trafieniu Łukasza Sekulskiego, lecz błyskawicznie odpowiedzieli, a wyrównującą bramkę zdobył Julian Shehu, który jest liderem środka pola. Wcześniej drużyna Sopicia odniosła przekonujące zwycięstwo nad GKS Katowice (3:0), uległa Jagiellonii Białystok (2:3), a także pokonała Zagłębie Lubin (1:0).
Cracovia – Widzew: historia
W pięciu ostatnich spotkaniach Cracovia nie zdołała pokonać Widzewa. W poprzednim sezonie w Krakowie gospodarze ulegli (1:3), a dwie asysty dla łodzian zaliczył Antoni Klimek, który obecnie broni barw Puszczy Niepołomice. Z kolei w Łodzi padł remis (1:1), a dla Pasów trafił wtedy Benjamin Kallman. Fiński snajper latem opuścił Kraków i przeniósł się do Hannoveru 96, gdzie zdążył już strzelić swojego premierowego gola. Co ciekawe, ostatni triumf Cracovii nad Widzewem miał miejsce w październiku 2013 roku.
Cracovia – Widzew: kursy bukmacherskie
Wedle kursów bukmacherskich, faworytem piątkowego meczu 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy jest Cracovia. Jeśli rozważasz typ na wygraną Pasów, to kurs wynosi około 2.32. Zwycięstwo piłkarzy Widzewa Łódź zostało wycenione na poziomie mniej więcej 3.10.
Cracovia – Widzew: kto wygra?
Cracovia – Widzew: przewidywane składy
Cracovia – Widzew: transmisja meczu
Mecz Cracovia – Widzew Łódź w ramach 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w piątek (15 sierpnia) o godzinie 20:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w usłudze CANAL+ online.
