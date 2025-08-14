Cracovia – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (15.08.2025)

Cracovia podejmie Widzew Łódź w ramach 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w piątek (15 sierpnia) o godz. 20:30. Sprawdź typy i kursy na to spotkanie.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Fornalczyk

Cracovia – Widzew: typy bukmacherskie

Cracovia w piątkowy wieczór (15 sierpnia, godz. 20:30) podejmie Widzew Łódź w jednym z najciekawszych spotkań 5. serii gier PKO BP Ekstraklasy. Pasy będą chciały zrehabilitować się po ostatniej porażce w Białymstoku. Choć podopieczni Luki Elsnera prowadzili do przerwy z Jagiellonią, po zmianie stron gospodarze zdołali odwrócić losy meczu.

Krakowianie zamierzają wrócić na właściwe tory, jednak łodzianie mają własny cel, by zdobyć pierwsze w tym sezonie zwycięstwo na wyjeździe. Drużyna Żeljko Sopicia w poprzedniej kolejce zremisowała z beniaminkiem Wisłą Płock, która sensacyjnie jest liderem tabeli. Wszystko wskazuje na to, że w Krakowie czeka nas zacięta i emocjonująca rywalizacja. Moim zdaniem spotkanie zakończy się podziałem punktów. Mój typ: remis.

Cracovia – Widzew: ostatnie wyniki

Krakowski zespół rozpoczął sezon w znakomitym stylu. Najpierw rozbił Lecha w Poznaniu (4:1), a następnie pewnie pokonał Bruk-Bet Termalicę Nieciecza (2:0). W trzeciej kolejce Cracovia zremisowała z Lechią Gdańsk (2:2), a cenny punkt uratował Filip Stojilković, trafiając w doliczonym czasie gry. Szwajcarski napastnik ma już na koncie cztery bramki. W miniony weekend drużyna Luki Elsnera musiała jednak przełknąć gorzką pigułkę. Po słabszej drugiej połowie uległa na wyjeździe Jagiellonii Białystok (2:5).

W poprzedniej kolejce Widzew zremisował z płocką Wisłą (1:1). Łodzianie stracili gola po trafieniu Łukasza Sekulskiego, lecz błyskawicznie odpowiedzieli, a wyrównującą bramkę zdobył Julian Shehu, który jest liderem środka pola. Wcześniej drużyna Sopicia odniosła przekonujące zwycięstwo nad GKS Katowice (3:0), uległa Jagiellonii Białystok (2:3), a także pokonała Zagłębie Lubin (1:0).

Cracovia – Widzew: historia

W pięciu ostatnich spotkaniach Cracovia nie zdołała pokonać Widzewa. W poprzednim sezonie w Krakowie gospodarze ulegli (1:3), a dwie asysty dla łodzian zaliczył Antoni Klimek, który obecnie broni barw Puszczy Niepołomice. Z kolei w Łodzi padł remis (1:1), a dla Pasów trafił wtedy Benjamin Kallman. Fiński snajper latem opuścił Kraków i przeniósł się do Hannoveru 96, gdzie zdążył już strzelić swojego premierowego gola. Co ciekawe, ostatni triumf Cracovii nad Widzewem miał miejsce w październiku 2013 roku.

Cracovia – Widzew: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, faworytem piątkowego meczu 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy jest Cracovia. Jeśli rozważasz typ na wygraną Pasów, to kurs wynosi około 2.32. Zwycięstwo piłkarzy Widzewa Łódź zostało wycenione na poziomie mniej więcej 3.10.

Cracovia – Widzew: kto wygra?

Cracovia – Widzew: przewidywane składy

Cracovia Luka Elsner Widzew Łódź Željko Sopić Cracovia Luka Elsner 5-4-1 Przewidywany skład 27 Ravas 25 Kakabadze 79 Pila 4 Henriksson 66 Wójcik 19 Olafsson 18 Zahiroleslam 6 Al-Ammari 11 Maigaard 17 Minchev 9 Stojilkovic 99 Bergier 7 Fornalczyk 6 Shehu 10 Alvarez 57 Akere 18 Selahi 13 Gallapeni 4 Żyro 14 Visus 91 Krajewski 98 Kikolski Widzew Łódź Željko Sopić Rezerwowi 3 Andreas Skovgaard 13 Sebastian Madejski 20 Karol Knap 33 Konrad Cymerys 70 Dijon Kameri 77 Patryk Janasik 99 Mateusz Praszelik 24 Jakub Jugas 1 Rafał Gikiewicz 8 Tonio Teklic 20 Antoni Klukowski 24 Polydefkis Volanakis 25 Marek Hanousek 33 Jan Krzywanski 43 Leon Madej 55 Szymon Czyż 77 Ángel Baena 78 Kamil Cybulski 19 Bartłomiej Pawłowski

Cracovia – Widzew: transmisja meczu

Mecz Cracovia – Widzew Łódź w ramach 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w piątek (15 sierpnia) o godzinie 20:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w usłudze CANAL+ online.

