Cracovia – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (18.10.2025)

17:26, 17. października 2025 18:50, 17. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Cracovia zmierzy się na własnym obiekcie z Rakowem Częstochowa w sobotę, 18 października, o godz. 20:15. Sprawdź typy oraz kursy na mecz w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Filip Stojilković
PressFocus Na zdjęciu: Filip Stojilković

Cracovia – Raków: typy bukmacherskie

Cracovia zagra u siebie z Rakowem Częstochowa w 12. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz rozpocznie się w sobotę, 18 października, o godzinie 20:15. Wicemistrzowie Polski rozczarowują w obecnym sezonie, lecz ostatnie tygodnie przyniosły wyraźną poprawę formy. Częstochowianie wygrali dwa mecze z rzędu w lidze, dzięki czemu poprawili swoją sytuację w tabeli i obecnie zajmują 9. miejsce.

Z kolei Pasy prezentują się rewelacyjnie pod wodzą Luki Elsnera, który objął zespół latem. Przed przerwą reprezentacyjną krakowianie niespodziewanie przegrały z beniaminkiem Arką Gdynia (1:2), ale mimo to utrzymują się na trzeciej pozycji w tabeli.

Walka o miejsca gwarantujące grę w europejskich pucharach jest niezwykle zacięta, a każdy punkt może mieć ogromne znaczenie. W mojej ocenie sobotni mecz zakończy się zwycięstwem gospodarzy, którzy w tym sezonie pozostają niepokonani na własnym stadionie. Mój typ: wygrana Cracovii.

Paweł Wątorski
Paweł
STS
2.15
Wygrana Cracovii
*Kursy z 17.10.2025 11⁚02 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Cracovia – Raków: ostatnie wyniki

W poprzedniej kolejce Ekstraklasy Cracovia przegrała na wyjeździe z Arką (1:2). Bohaterem beniaminka został Sebastian Kerk, który strzelił dwa gole. Honorowe trafienie dla Pasów zanotował Otar Kakabadze. Wcześniej krakowianie zremisowali z Górnikiem Zabrze (1:1), rozbili Górnika Łęczna (5:1) w Pucharze Polski, a w lidze pokonali GKS Katowice (3:0) oraz Legię Warszawa (2:1). Zespół Luki Elsnera prezentuje ofensywny i widowiskowy futbol, który przynosi coraz lepsze efekty.

Raków z kolei musi łączyć grę w lidze z występami w europejskich pucharach. Przed przerwą reprezentacyjną wicemistrzowie Polski pokonali Motor Lublin (2:0), a dwie bramki zdobył Jonatan Brunes, który przełamał się po dwóch miesiącach bez trafienia. W ostatnich tygodniach częstochowianie mogą pochwalić się także triumfami nad Universitateą Craiova (2:0) w Lidze Konferencji, Widzewem Łódź (1:0), a także remisami z Lechem Poznań (2:2) i Legią Warszawa (1:1).

Cracovia – Raków: historia

W pięciu ostatnich meczach Raków Częstochowa wygrał tylko raz z Cracovią, podczas gdy Pasy zwyciężały dwukrotnie. W poprzednim sezonie w Krakowie padł bezbramkowy remis, natomiast w Częstochowie triumfowali goście po golu Mikkela Maigaarda. Duński pomocnik w ubiegłym sezonie ligowym zdobył sześć bramek, ale w obecnych rozgrywkach wciąż czeka na premierowe trafienie.

Cracovia – Raków: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przyznają większe szanse na zwycięstwo piłkarzom Rakowa Częstochowa w spotkaniu w Krakowie. Kurs na wygraną Cracovii wynosi około 3.15, zaś triumf wicemistrza Polski wyceniany jest na około 2.40. Remis szacowany jest na około 3.25.

Cracovia
Remis
Raków Częstochowa
3.15
3.20
2.30
3.05
3.35
2.40
3.15
3.25
2.25
3.15
3.35
2.40
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 października 2025 10:58.

Cracovia – Raków: przewidywane składy

Cracovia – Raków: sonda

Kto wygra mecz w Krakowie?

  • Cracovia
  • Remis
  • Raków Częstochowa
  • Cracovia 0%
  • Remis 0%
  • Raków Częstochowa 100%

2+ Votes

Cracovia – Raków: transmisja meczu

Mecz Cracovia – Raków Częstochowa w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę, 18 października, o godzinie 20:15. Spotkanie będzie można śledzić na żywo na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K oraz w usłudze CANAL+ online.

