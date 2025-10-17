Cracovia – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (18.10.2025)

Cracovia zmierzy się na własnym obiekcie z Rakowem Częstochowa w sobotę, 18 października, o godz. 20:15. Sprawdź typy oraz kursy na mecz w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Cracovia – Raków: typy bukmacherskie

Cracovia zagra u siebie z Rakowem Częstochowa w 12. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz rozpocznie się w sobotę, 18 października, o godzinie 20:15. Wicemistrzowie Polski rozczarowują w obecnym sezonie, lecz ostatnie tygodnie przyniosły wyraźną poprawę formy. Częstochowianie wygrali dwa mecze z rzędu w lidze, dzięki czemu poprawili swoją sytuację w tabeli i obecnie zajmują 9. miejsce.

Z kolei Pasy prezentują się rewelacyjnie pod wodzą Luki Elsnera, który objął zespół latem. Przed przerwą reprezentacyjną krakowianie niespodziewanie przegrały z beniaminkiem Arką Gdynia (1:2), ale mimo to utrzymują się na trzeciej pozycji w tabeli.

Walka o miejsca gwarantujące grę w europejskich pucharach jest niezwykle zacięta, a każdy punkt może mieć ogromne znaczenie. W mojej ocenie sobotni mecz zakończy się zwycięstwem gospodarzy, którzy w tym sezonie pozostają niepokonani na własnym stadionie. Mój typ: wygrana Cracovii.

Cracovia – Raków: ostatnie wyniki

W poprzedniej kolejce Ekstraklasy Cracovia przegrała na wyjeździe z Arką (1:2). Bohaterem beniaminka został Sebastian Kerk, który strzelił dwa gole. Honorowe trafienie dla Pasów zanotował Otar Kakabadze. Wcześniej krakowianie zremisowali z Górnikiem Zabrze (1:1), rozbili Górnika Łęczna (5:1) w Pucharze Polski, a w lidze pokonali GKS Katowice (3:0) oraz Legię Warszawa (2:1). Zespół Luki Elsnera prezentuje ofensywny i widowiskowy futbol, który przynosi coraz lepsze efekty.

Raków z kolei musi łączyć grę w lidze z występami w europejskich pucharach. Przed przerwą reprezentacyjną wicemistrzowie Polski pokonali Motor Lublin (2:0), a dwie bramki zdobył Jonatan Brunes, który przełamał się po dwóch miesiącach bez trafienia. W ostatnich tygodniach częstochowianie mogą pochwalić się także triumfami nad Universitateą Craiova (2:0) w Lidze Konferencji, Widzewem Łódź (1:0), a także remisami z Lechem Poznań (2:2) i Legią Warszawa (1:1).

Cracovia – Raków: historia

W pięciu ostatnich meczach Raków Częstochowa wygrał tylko raz z Cracovią, podczas gdy Pasy zwyciężały dwukrotnie. W poprzednim sezonie w Krakowie padł bezbramkowy remis, natomiast w Częstochowie triumfowali goście po golu Mikkela Maigaarda. Duński pomocnik w ubiegłym sezonie ligowym zdobył sześć bramek, ale w obecnych rozgrywkach wciąż czeka na premierowe trafienie.

Cracovia – Raków: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przyznają większe szanse na zwycięstwo piłkarzom Rakowa Częstochowa w spotkaniu w Krakowie. Kurs na wygraną Cracovii wynosi około 3.15, zaś triumf wicemistrza Polski wyceniany jest na około 2.40. Remis szacowany jest na około 3.25.

Cracovia – Raków: przewidywane składy

Cracovia – Raków: sonda

Cracovia – Raków: transmisja meczu

Mecz Cracovia – Raków Częstochowa w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę, 18 października, o godzinie 20:15. Spotkanie będzie można śledzić na żywo na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K oraz w usłudze CANAL+ online.

