Cracovia – Radomiak Radom: typy, kursy, zapowiedź (10.02.2024)

IMAGO / Adam Starszynski / PressFocus/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Raphael Rossi

Cracovia – Radomiak Radom: przewidywania

Ekstraklasa wraca po kilkutygodniowej przerwie. W trakcie zimowych przygotowań obie ekipy trenowały na boiskach w Turcji i już w pierwszej wiosennej kolejce dojdzie do ich starcia. Cracovia w nadchodzących tygodniach chce oddalić się od strefy spadkowej, zaś Radomiak Radom ma ambicje, aby powalczyć o miejsce w górnej połówce tabeli. Goście stracili jednak w czasie zimowej przerwy swoją największą gwiazdę, czyli Pedro Henrique. Zaś “Pasy” przeprowadziły raptem dwa transfery do klubu. Niemniej w tym spotkaniu trudno wskazać jednoznacznego faworyta, dlatego mój typ na to spotkanie to remis.

Cracovia – Radomiak Radom: ostatnie wyniki

Cracovia w czasie przerwy między rundami rozegrała pięć spotkań towarzyskich. Wśród rywali znaleźli się całkiem mocni przeciwnicy, jak m.in. Strum Graz (1:2) oraz Zoria Ługańsk (2:0). W sumie ekipie Jacka Zielińskiego udało się wygrać trzy sparingi, jeden zremisować i tylko jeden przegrać. Z kolei radomianie na boisko wybiegali cztery razy. Dwukrotnie remisowali – z Widzewem Łódź oraz Motorem Lublin – oraz dwa razy ulegli rywalom z Serbii.

Cracovia – Radomiak Radom: historia

Historia spotkań obu zespołów jest dość krótka. W pierwszym meczu tego sezonu lepsza okazała się Cracovia, która na wyjeździe wygrała 0:1 po golu Kallmana. Zaś we wcześniejszych czterech spotkaniach Radomiak punktował tylko raz, było to tuż po awansie do Ekstraklasy w październiku 2021 roku na stadionie w Krakowie. Poza tym “Pasy” wygrywały kolejne mecze.

Cracovia – Radomiak Radom: kursy bukmacherskie

Cracovia – Radomiak Radom: kto wygra?

Cracovia – Radomiak Radom: przewidywane składy

Cracovia Jacek Zielisnki 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Radomiak Constantin Galca Cracovia Jacek Zielisnki 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Radomiak Constantin Galca Rezerwowi ▼ 3 Andreas Skovgaard 4 Pawel Jaroszynski 17 Mateusz Bochnak 18 Takuto Oshima 21 Kacper Smiglewski 24 Jakub Jugas 31 Lukas Hrosso 36 Kacper Jodlowski 72 Bartlomiej Kolec 4 Tiago Matos 6 Michal Kaput 14 Damian Jakubik 15 Roberto Alves 18 Krystian Okoniewski 20 Luís Machado 92 Mike Cestor Cracovia Jacek Zielisnki 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Radomiak Constantin Galca Cracovia Jacek Zielisnki 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Radomiak Constantin Galca Rezerwowi ▼ 3 Andreas Skovgaard 4 Pawel Jaroszynski 17 Mateusz Bochnak 18 Takuto Oshima 21 Kacper Smiglewski 24 Jakub Jugas 31 Lukas Hrosso 36 Kacper Jodlowski 72 Bartlomiej Kolec 4 Tiago Matos 6 Michal Kaput 14 Damian Jakubik 15 Roberto Alves 18 Krystian Okoniewski 20 Luís Machado 92 Mike Cestor

Cracovia – Radomiak Radom: transmisja

Początek rywalizacji na stadionie Cracovii już w sobotę 10 lutego 2024 roku o godzinie 15:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia starcia w usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.