Cracovia – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (03.08.2025)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ajdin Hasic

Cracovia – Lechia: typy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania bez cienia wątpliwości będzie Cracovia. Podopieczni Luki Elsnera pokazali się ze świetnej strony w pierwszych dwóch meczach. W starciu z Lechią Gdańsk trudno wyobrazić sobie, aby nie zdobili trzeciego kompletu punktów. Choć goście zagrali przyzwoite spotkanie przed tygodniem, to moim zdaniem w najbliższej konfrontacji znów będą musieli pogodzić się z porażką. Pasy są w zdecydowanie lepszej formie, a atut gry na własnym stadionie powinien im sprzyjać. Mój typ: Cracovia wygra.

Superbet 1.87 Cracovia wygra mecz Zagraj!

Cracovia – Lechia: ostatnie wyniki

Luka Elsner, czyli nowy trener Cracovii rozpoczął pracę w klubie od dwóch zwycięstw. Tym samym krakowski klub zajmuje 1. miejsce w tabeli z kompletem punktów. W pierwszym meczu sezonu Pasy niespodziewanie pokonały Lech Poznań (4:1). Z kolei przed tygodniem przed własną publicznością rozprawili się z beniaminkiem, drużyną Bruk-Bet Termaliki (2:0).

Lechia Gdańsk przed tygodniem była blisko sprawienia dużej niespodzianki, ponieważ do przerwy prowadzili z Lechem Poznań (2:0). Ostatecznie rywale odwrócili wynik spotkania, przez co Biało-Zieloni przegrali (3:4). Porażki doznali również w 1. kolejce, gdy w wyjazdowym starciu ulegli w konfrontacji z Górnikiem Zabrze (1:2). Na ten moment zajmują ostatnie 18. miejsce w tabeli z dorobkiem minus pięciu punktów.

Cracovia – Lechia: historia

W poprzednim sezonie obie drużyny odniosły po jednym zwycięstwie, ale co ciekawe wygrywali na nie swoich stadionach. Cracovia wygrała w Gdańsku (2:1), zaś Lechia zwyciężyła w Krakowie (2:0). Wcześniej w kampanii 2022/2023 miała miejsce identyczna sytuacja. Pasy wygrały na wyjeździe (2:1), zaś u siebie przegrali (0:1). Warto dodać, że Cracovia wygrała tylko jeden z czterech ostatnich meczów z Lechią u siebie.

Cracovia – Lechia: kursy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że faworytem niedzielnego spotkania będzie lider rozgrywek, czyli Cracovia. Bukmacherzy na wygraną zespołu z Krakowa oferują kurs ok. 1.88. Z kolei zwycięstwo Lechii Gdańsk można dodać do kuponu ze współczynnikiem ok. 4.10.

Z kodem GOAL przy rejestracji w STS będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Cracovia – Lechia: kto wygra?

Kto wygra mecz? Cracovia

Remis

Lechia Gdańsk Cracovia

Remis

Lechia Gdańsk 0 Votes

Cracovia – Lechia: przewidywane składy

Cracovia: Ravas – Piłka, Henriksson, Wójcik – Kakabadze, Al-Ammari, Maigaard, Olafssson – Minczew, Hasić – Stojilković

Lechia: Weirauch – Jaunzems, Pllana, Diaczuk, Vojtko – Mena, Kapić, Żelizko, Sezonienko – Bobcek, Wjunnyk

Cracovia – Lechia: transmisja meczu

Mecz Cracovia – Lechia odbędzie się w niedzielę (3 sierpnia) o godzinie 14:45. Transmisja będzie dostępna na kanale Canal+ 360 oraz Canal+ Sport 3. Ponadto spotkania PKO BP Ekstraklasy można śledzić w internecie dzięki usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.