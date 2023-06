Chorwacja – Hiszpania: typy, kursy, zapowiedź (18.06.2023)

Chorwacja - Hiszpania: typy na finał Ligi Narodów. W niedzielę o godzinie 20:45 na De Kuip w Rotterdamie rozpocznie się finał Ligi Narodów. Faworytem do zwycięstwa jest La Furia Roja, która w finale tego turnieju była również dwa lata temu. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Chorwacja – Hiszpania, typy i przewidywania

Chorwacja po raz pierwszy zagra w finale Ligi Narodów. Hiszpania o wygraną w turnieju powalczy po raz drugi, przegrywając dwa lata temu w finale z Francją. Luis de la Fuente ma więc szansę fantastycznie rozpocząć swoją przygodę z La Furia Roja, którą prowadził dotychczas w trzech spotkaniach.

Zarówno dla jednych, jak i dla drugich zwycięstwo byłoby ogromnym sukcesem. Kilka dni temu obie ekipy pokazały, że lepiej radzą sobie w ofensywie niż w grze obronnej, czego spodziewać możemy się także w niedzielę. Nasz typ – powyżej 2,5 gola.

Chorwacja – Hiszpania, ostatnie wyniki

Kilka dni temu Chorwacja pokonała po dogrywce Holandię 4-2, zapewniając sobie awans do finału Ligi Narodów. Przy okazji marcowego zgrupowania mierzyła się natomiast z Turcją (2-0) i Walią (1-1) w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy.

Hiszpanie na drodze do finału Ligi Narodów pokonali reprezentację Włoch. Mają za sobą również dwa mecze w eliminacjach do nadchodzących Mistrzostw Europy. La Furia Roja zmiażdżyła Norwegów (3-0) oraz niespodziewanie przegrała ze Szkotami (0-2).

Chorwacja – Hiszpania, historia

Ostatni mecz tych drużyn obfitował w olbrzymie emocje i liczne bramki. Miało to miejsce przy okazji poprzednich Mistrzostw Europy. Po zaciętym spotkaniu i dogrywce awans do ćwierćfinału turnieju wywalczyła Hiszpania, która wygrała 5-3. Bramki dla La Furia Roja strzelali wówczas Pablo Sarabia, Cesar Azpilicueta, Ferran Torres, Alvaro Morata i Mikel Oyarzabal.

Chorwacja – Hiszpania, kursy bukmacherskie

Za faworyta do wygrania niedzielnego finału uznawana jest reprezentacja Hiszpanii. Kurs na jej zwycięstwo wynosi około 2.05. W przypadku ewentualnej wygranej Chorwatów jest to nawet 3.80. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z zakładu bez ryzyka 100 zł, co jest możliwe wpisując podczas rejestracki STS kod promocyjny GOAL.

Chorwacja – Hiszpania, przewidywane składy

Chorwacja: Livaković, Juranović, Vida, Sutalo, Sosa, Brozović, Modrić, Kovacić, Perisić, Kramarić, Pasalić

Hiszpania: Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Alba, Merino, Rodri, Gavi, Rodrigo, Pino, Morata

Chorwacja – Hiszpania, transmisja meczu

Niedzielny finał Ligi Narodów pomiędzy Chorwacją a Hiszpanią rozpocznie się o 20:45. Transmisję z tego wydarzenia poprowadzą TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Extra.