Chelsea FC – Brentford FC: typy, kursy, zapowiedź (17.01.2026)

15:01, 16. stycznia 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj

Chelsea - Brentford: typy i kursy na mecz 22. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Moises Caicedo
PressFocus Na zdjęciu: Moises Caicedo

Chelsea – Brentford: typy bukmacherskie

W 22. kolejce Premier League zagrają ze sobą Chelsea i Brentford. W potyczce londyńskich drużyn za faworyta uchodzą gospodarze. Warto jednak pamiętać, że wyżej w tabeli znajduje się zespół gości, którzy nie są bez szans na sprawienie niespodzianki na Stamford Bridge. Czy im się to uda? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,65
Powyżej 2‚5 bramki
przejdź do STS
Kursy z 16.01.2026

Chelsea – Brentford: ostatnie wyniki

Piłkarze Chelsea rozpoczęli niedawno nowy okres w swojej karierze. The Blues w dwóch ostatnich meczach poprowadził Liam Rosenior, który zastąpił na Stamford Bridge Enzo Mareskę. Anglik zaliczył udany debiut, ponieważ jego zawodnicy ograli 5:1 Charlton Athletic w Pucharze Anglii. Gorzej poszło im w półfinale Pucharu Ligi Angielskiej z Arsenalem (porażka 2:3).

Rewelacyjny okres przeżywa Brentford, które jest najlepiej punktującą drużyną w Premier League w pięciu ostatnich meczach (razem z Arsenalem). Keith Andrews i spółka zdobyli aż 13 oczek. Terminarz sprzyjał seryjnym zwycięstwo, ponieważ rywalami Brentfordu w tym czasie było Wolverhampton, Everton, Sunderland, czy Bournemouth. Porażki udało się też uniknąć w konfrontacji z Tottenhamem (0:0).

Chelsea – Brentford: historia

Kluby te miały już okazję grać ze sobą w tym sezonie. Prowadzenie objął najpierw Brentford. Gospodarze stracili później dwie bramki, ale ostatnie słowo w tym meczu i tak należało do nich. Gospodarze wyrównali w doliczonym czasie gry i ostatecznie zremisowali z Chelsea 2:2.

Chelsea – Brentford: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po zwycięstwo w sobotnim meczu sięgnie Chelsea. Kursy na takie zdarzenie wahają się na poziomie 1.54-1.72. Z kolei współczynnik na wygraną Brentfordu to nawet 4.85. Remis wyceniono kursem około 3.90.

Chelsea
Remis
Brentford
1.72
3.80
4.85
1.54
3.90
4.85
1.65
3.90
4.50
1.72
3.90
4.85
Odds are subject to change. Last updated 14 stycznia 2026 10:03

Chelsea – Brentford: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Chelsea
  • Remis
  • Wygrana Brentfordu
  • Wygrana Chelsea 50%
  • Remis 50%
  • Wygrana Brentfordu 0%

2+ Votes

Chelsea – Brentford: przewidywane składy

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro

Brentford: Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Henry; Yarmolyuk, Janelt; Ouattara, Jensen, Schade; Thiago

Chelsea – Brentford: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Brentford odbędzie się w sobotę (17 stycznia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

