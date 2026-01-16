Chelsea FC – Brentford FC: typy, kursy, zapowiedź (17.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Moises Caicedo

Chelsea – Brentford: typy bukmacherskie

W 22. kolejce Premier League zagrają ze sobą Chelsea i Brentford. W potyczce londyńskich drużyn za faworyta uchodzą gospodarze. Warto jednak pamiętać, że wyżej w tabeli znajduje się zespół gości, którzy nie są bez szans na sprawienie niespodzianki na Stamford Bridge. Czy im się to uda? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Oskar STS 1,65 Powyżej 2‚5 bramki przejdź do STS

Chelsea – Brentford: ostatnie wyniki

Piłkarze Chelsea rozpoczęli niedawno nowy okres w swojej karierze. The Blues w dwóch ostatnich meczach poprowadził Liam Rosenior, który zastąpił na Stamford Bridge Enzo Mareskę. Anglik zaliczył udany debiut, ponieważ jego zawodnicy ograli 5:1 Charlton Athletic w Pucharze Anglii. Gorzej poszło im w półfinale Pucharu Ligi Angielskiej z Arsenalem (porażka 2:3).

Rewelacyjny okres przeżywa Brentford, które jest najlepiej punktującą drużyną w Premier League w pięciu ostatnich meczach (razem z Arsenalem). Keith Andrews i spółka zdobyli aż 13 oczek. Terminarz sprzyjał seryjnym zwycięstwo, ponieważ rywalami Brentfordu w tym czasie było Wolverhampton, Everton, Sunderland, czy Bournemouth. Porażki udało się też uniknąć w konfrontacji z Tottenhamem (0:0).

Chelsea – Brentford: historia

Kluby te miały już okazję grać ze sobą w tym sezonie. Prowadzenie objął najpierw Brentford. Gospodarze stracili później dwie bramki, ale ostatnie słowo w tym meczu i tak należało do nich. Gospodarze wyrównali w doliczonym czasie gry i ostatecznie zremisowali z Chelsea 2:2.

Chelsea – Brentford: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po zwycięstwo w sobotnim meczu sięgnie Chelsea. Kursy na takie zdarzenie wahają się na poziomie 1.54-1.72. Z kolei współczynnik na wygraną Brentfordu to nawet 4.85. Remis wyceniono kursem około 3.90.

Chelsea – Brentford: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Chelsea

Remis

Wygrana Brentfordu Wygrana Chelsea 50%

Remis 50%

Wygrana Brentfordu 0% 2+ Votes

Chelsea – Brentford: przewidywane składy

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro

Brentford: Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Henry; Yarmolyuk, Janelt; Ouattara, Jensen, Schade; Thiago

Chelsea – Brentford: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Brentford odbędzie się w sobotę (17 stycznia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.