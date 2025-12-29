Chelsea FC – AFC Bournemouth: typy, kursy, zapowiedź (30.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Cole Palmer

Chelsea – Bournemouth: typy bukmacherskie

W Premier League jesteśmy już niemal na półmetku sezonu. W ostatniej kolejce pierwszej części sezonu 2025/2026, Chelsea podejmie na Stamford Bridge Bournemouth. Będzie to starcie drużyn, które za okres pięciu ostatnich spotkań plasują się w dolnej połowie tabeli. Obie drużyny mogą zatem liczyć, że we wtorkowy wieczór uda im się wykorzystać przeciętną dyspozycję przeciwnika. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Chelsea – Bournemouth: ostatnie wyniki

Końcówka grudnia w wykonaniu Chelsea nie należy do udanych. The Blues zaliczyli dwa rozczarowujące wyniki, które komplikują im potencjalne włączenie się do walki o mistrzostwo Anglii. Londyńczycy najpierw zremisowali 2:2 na wyjeździe z Newcastle United. Kolejkę później The Blues przegrali natomiast 1:2 z Aston Villą, która zdążyła wyprzedzić ekipę Enzo Mareski.

Po znakomitym starcie sezonu w wykonaniu Bournemouth zostały już tylko wspomnienia. Kibice popularnych Wisienek mogą z utęsknieniem wracać pamięcią do czasów, kiedy ich ulubiony zespół potrafił wygrać mecz w Premier League. Po raz ostatni udało im się to jeszcze w październiku (2:0 z Nottingham Forest). Od tego momentu Bournemouth zdobyło cztery punkty w dziewięciu meczach.

Chelsea – Bournemouth: historia

Kluby te co roku dzieli ogromna różnica w kwestii jakości posiadanych zawodników. Mimo tego żadne z pięciu ostatnich spotkań nie zakończyło się różnicą więcej niż jednej bramki. Aż trzykrotnie miał miejsce podział punktów. Chelsea w przytoczonym okresie zdołała pokonać Bournemouth zaledwie dwa razy.

Chelsea – Bournemouth: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy wskazują Chelsea na prawdopodobnego zwycięzcę tego spotkania. O skali realności tego zdarzenia świadczy współczynnik 1.59 na wygraną The Blues. Sukcesem Bournemouth byłoby zdobycie punktu, co wyceniono kursem między 4.10 a 4.20. Potencjalną wygraną drużyny gości można zagrać nawet po kursie 5.60.

Chelsea – Bournemouth: kto wygra?

Chelsea – Bournemouth: przewidywane składy

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Gusto; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro

Bournemout: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson

Chelsea – Bournemouth: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Bournemouth odbędzie się we wtorek (30 grudnia) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

