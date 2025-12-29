Chelsea FC – AFC Bournemouth: typy, kursy, zapowiedź (30.12.2025)

19:38, 29. grudnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Chelsea - Bournemouth: typy i kursy na mecz 19. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Cole Palmer
PressFocus Na zdjęciu: Cole Palmer

Chelsea – Bournemouth: typy bukmacherskie

W Premier League jesteśmy już niemal na półmetku sezonu. W ostatniej kolejce pierwszej części sezonu 2025/2026, Chelsea podejmie na Stamford Bridge Bournemouth. Będzie to starcie drużyn, które za okres pięciu ostatnich spotkań plasują się w dolnej połowie tabeli. Obie drużyny mogą zatem liczyć, że we wtorkowy wieczór uda im się wykorzystać przeciętną dyspozycję przeciwnika. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,55
Powyżej 2‚5 bramki
*Kursy z 29.12.2025
Chelsea – Bournemouth: ostatnie wyniki

Końcówka grudnia w wykonaniu Chelsea nie należy do udanych. The Blues zaliczyli dwa rozczarowujące wyniki, które komplikują im potencjalne włączenie się do walki o mistrzostwo Anglii. Londyńczycy najpierw zremisowali 2:2 na wyjeździe z Newcastle United. Kolejkę później The Blues przegrali natomiast 1:2 z Aston Villą, która zdążyła wyprzedzić ekipę Enzo Mareski.

Po znakomitym starcie sezonu w wykonaniu Bournemouth zostały już tylko wspomnienia. Kibice popularnych Wisienek mogą z utęsknieniem wracać pamięcią do czasów, kiedy ich ulubiony zespół potrafił wygrać mecz w Premier League. Po raz ostatni udało im się to jeszcze w październiku (2:0 z Nottingham Forest). Od tego momentu Bournemouth zdobyło cztery punkty w dziewięciu meczach.

Chelsea – Bournemouth: historia

Kluby te co roku dzieli ogromna różnica w kwestii jakości posiadanych zawodników. Mimo tego żadne z pięciu ostatnich spotkań nie zakończyło się różnicą więcej niż jednej bramki. Aż trzykrotnie miał miejsce podział punktów. Chelsea w przytoczonym okresie zdołała pokonać Bournemouth zaledwie dwa razy.

Chelsea – Bournemouth: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy wskazują Chelsea na prawdopodobnego zwycięzcę tego spotkania. O skali realności tego zdarzenia świadczy współczynnik 1.59 na wygraną The Blues. Sukcesem Bournemouth byłoby zdobycie punktu, co wyceniono kursem między 4.10 a 4.20. Potencjalną wygraną drużyny gości można zagrać nawet po kursie 5.60.

Chelsea
Remis
Bournemouth
1.59
4.10
5.60
1.56
4.20
5.20
1.52
4.15
5.25
1.59
4.20
5.60
Odds are subject to change. Last updated 28 grudnia 2025 21:46

Chelsea – Bournemouth: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Chelsea
  • Remis
  • Wygrana Bournemouth
  • Wygrana Chelsea 50%
  • Remis 50%
  • Wygrana Bournemouth 0%

2+ Votes

Chelsea – Bournemouth: przewidywane składy

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Gusto; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro

Bournemout: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson

Chelsea – Bournemouth: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Bournemouth odbędzie się we wtorek (30 grudnia) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

