Chelsea FC – AFC Bournemouth: typy, kursy, zapowiedź (30.12.2025)

Chelsea – Bournemouth: typy bukmacherskie
W Premier League jesteśmy już niemal na półmetku sezonu. W ostatniej kolejce pierwszej części sezonu 2025/2026, Chelsea podejmie na Stamford Bridge Bournemouth. Będzie to starcie drużyn, które za okres pięciu ostatnich spotkań plasują się w dolnej połowie tabeli. Obie drużyny mogą zatem liczyć, że we wtorkowy wieczór uda im się wykorzystać przeciętną dyspozycję przeciwnika. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Chelsea – Bournemouth: ostatnie wyniki
Końcówka grudnia w wykonaniu Chelsea nie należy do udanych. The Blues zaliczyli dwa rozczarowujące wyniki, które komplikują im potencjalne włączenie się do walki o mistrzostwo Anglii. Londyńczycy najpierw zremisowali 2:2 na wyjeździe z Newcastle United. Kolejkę później The Blues przegrali natomiast 1:2 z Aston Villą, która zdążyła wyprzedzić ekipę Enzo Mareski.
- Sprawdź: tabela Premier League
Po znakomitym starcie sezonu w wykonaniu Bournemouth zostały już tylko wspomnienia. Kibice popularnych Wisienek mogą z utęsknieniem wracać pamięcią do czasów, kiedy ich ulubiony zespół potrafił wygrać mecz w Premier League. Po raz ostatni udało im się to jeszcze w październiku (2:0 z Nottingham Forest). Od tego momentu Bournemouth zdobyło cztery punkty w dziewięciu meczach.
Chelsea – Bournemouth: historia
Kluby te co roku dzieli ogromna różnica w kwestii jakości posiadanych zawodników. Mimo tego żadne z pięciu ostatnich spotkań nie zakończyło się różnicą więcej niż jednej bramki. Aż trzykrotnie miał miejsce podział punktów. Chelsea w przytoczonym okresie zdołała pokonać Bournemouth zaledwie dwa razy.
Chelsea – Bournemouth: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy wskazują Chelsea na prawdopodobnego zwycięzcę tego spotkania. O skali realności tego zdarzenia świadczy współczynnik 1.59 na wygraną The Blues. Sukcesem Bournemouth byłoby zdobycie punktu, co wyceniono kursem między 4.10 a 4.20. Potencjalną wygraną drużyny gości można zagrać nawet po kursie 5.60.
Chelsea – Bournemouth: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Chelsea 50%
- Remis 50%
- Wygrana Bournemouth 0%
2+ Votes
Chelsea – Bournemouth: przewidywane składy
Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Gusto; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro
Bournemout: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson
Chelsea – Bournemouth: transmisja meczu
Mecz Chelsea – Bournemouth odbędzie się we wtorek (30 grudnia) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.