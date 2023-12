Celtic – Rangers: typy, kursy, zapowiedź (30.12.2023)

IMAGO / Steve Welsh Na zdjęciu: Palma i Liam Scales

Celtic – Rangers, typy bukmacherskie

Zdecydowanie lepszą passę miał w ostatnich tygodniach zespół z Ibrox Park. Rangers wykorzystali serię wpadek Celticu, który gubił punkty z takimi rywalami jak Hearts, Kilmarnock czy Motherwell. Aktualna tabela ligowa jest nieco myląca. Co prawda The Bhoys nadal prowadzą z 5-punktową przewagą, ale rozegrali dwa mecze więcej niż rywal zza między.

„Derby na Parkhead to tak naprawdę ostatni dzwonek dla zespołu Brendana Rodgersa” – oceniają eksperci stacji Sky Sports. Jeśli Celtic ma wygrać, to przebudzić musieliby się liderzy zespołu – na czele z Kyogo Furuhashim i Palmą. Ten drugi strzelał w tym sezonie bramki w kluczowych meczach swojego zespołu. Palma dwukrotnie trafiał do siatki w starciach Ligi Mistrzów z Atletico. Dołożył też gola w konfrontacji z Feyenoordem. Mój typ: Palma strzeli.

Celtic – Rangers, ostatnie wyniki

Celtic nie miał w grudniu najlepszej passy i przegrał mecze z Kilmarnock oraz Hearts. Z tego powodu The Bhoys roztrwonili 8-punktową przewagę nad Rangers. Obecnie zajmują fotel lidera tylko dlatego, że rywal z Ibrox rozegrał dwa mecze mniej. W ostatnim tygodniu Celtowie zdołali ograć Livingston i Dundee FC nie tracąc ani jednego gola. Pytanie jednak czy forma gospodarzy jest wystarczająco wysoka, by przeciwstawić się w sobotę The Gers?

Od czasu zatrudnienia w październiku Philipp’a Clementa Rangers nie przegrali ani razu. W Premiership notują obecnie serię pięciu zwycięstw z rzędu. Morale zespołu wzmocniło z pewnością zdobycie pierwszego trofeum w sezonie – Pucharu Ligi Szkockiej. Rangers ograli też na wyjeździe Real Betis, dzięki czemu awansowali w dobrym stylu do fazy pucharowej Europa League.

Celtic – ostatnie 5 meczów 26.12.2023 Dundee – Cetlic 0:3 (Premiership)

23.12.2023 Celtic – Livingston 2:0 (Premiership)

16.12.2023 Celtic – Hearts 0:2 (Premiership)

13.12.2023 Celtic – Feyenoord 2:1 (LM)

10.12.2023 Kilmarnock – Celtic 2:1 (Premiership) Rangers – ostatnie 5 meczów 24.12.2023 Motherwell – Ranges 0:2 (Premiership)

20.12.2023 Rangers – St Johnstone 2:0 (Premiership)

17.12.2023 Rangers – Aberdeen 1:0 (finał Pucharu Ligi)

14.12.2023 Betis – Rangers 2:3 (Liga Europy)

09.12.2023 Rangers – Dundee 3:1 (Premiership)

Celtic – Rangers, historia

Goście z Ibrox mają sporo argumentów przed meczem z Celtikiem. Ich przeciwnikiem jest jednak historia ostatnich potyczek na Parkhead. Po raz ostatni wygrali na obiekcie lokalnego rywala w grudniu 2019 roku. W sześciu poprzednich spotkaniach obu ekip Celtic był górą aż czterokrotnie. Na początku tego sezonu The Bhoys wygrali na Ibrox Park 1:0.

Celtic – Rangers, spotkania bezpośrednie (H2H)

03/09/2023 Premiership Rangers 0:1 Celtic 13/05/2023 Premiership Rangers 3:0 Celtic 30/04/2023 Puchar Szkocji Rangers 0:1 Celtic 08/04/2023 Premiership Celtic 3:2 Rangers 26/02/2023 Puchar Ligi Rangers 1:2 Celtic

Celtic – Rangers, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem sobotniego meczu jest Celtic – ale chyba tylko i wyłącznie dlatego, że zagra u siebie. Całkiem kuszący jest kurs na remis (3.60). Biorąc pod uwagę dyspozycję obu drużyn taki rezultat wydaje się być bardzo prawdopodobny. W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę na promocję jaką przygotował bukmacher STS. Podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL otrzymasz możliwość postawienia zakładu na wygraną po znacznie wyższym kursie.

Celtic – Rangers, typ kibiców

Celtic – Rangers, przewidywane składy

Nie ma szans na to, by w meczu tym zobaczyć polskiego defensora, Maika Nawrockiego. Były zawodnik Legii nie powrócił do składu The Bhoys po tym, jak na początku sezonu doznał poważnego urazu. Parę stoperów w Celticu tworzą Cameron Carter-Vickers i Liam Scales. Menedżer Brendan Rodgers nie zaskoczy raczej w ten weekend składem. Pozostaje pytanie czy dzięki strzeleniu dwóch goli w ostatnim meczu do wyjściowego składu wskoczy Mikey Johnston.

Większych niespodzianek nie będzie też po stronie Rangers. Pozostaje pytanie czy zdolny do gry będzie Connor Goldson, który doznał drobnego urazu w wigilię Bożego Narodzenia przeciwko Motherwell.

Celtic – Rangers, transmisja meczu

Mecz Celtic – Rangers rozegrany zostanie w sobotę 30 grudnia o 13:30 czasu polskiego. Transmisję z tego pojedynku będzie można zobaczyć na żywo na antenie Polsatu Sport Extra.

