Burnley FC – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (07.01.2026)

Burnley – Manchester United: typy bukmacherskie

W 21. kolejce Premier League dojdzie do rywalizacji Burnley – Manchester United. W teorii beniaminek nie powinien mieć większych szans z przeciwnikiem tego kalibru. Przyjezdni są jednak z przeciętnej formie, a dodatkowo są na etapie poszukiwań nowego trenera. Do środowej potyczki przystąpią zatem z tymczasowym szkoleniowcem, Darrenem Fletcherem. Czy zaliczy on udany debiut? Mój typ: wygrana Manchesteru United.

Burnley – Manchester United: ostatnie wyniki

Za nami już 20 kolejek w lidze angielskiej. Burnley nieprzypadkowo plasuje się w strefie spadkowej. Burnley wygrało bowiem zaledwie trzy mecze. Po raz ostatni udało im się to 26 października z Wolverhampton. To obrazuje z jakimi problemami mierzą się w tym sezonie piłkarze Burnley. W minionej kolejce przegrali oni na wyjeździe 0:2 z Brighton.

Manchester United w nowy rok wszedł w stylu znanym kibicom tego klubu. Czerwone Diabły wybrały się na wyjazdowy mecz z innym beniaminkiem, Leeds United. Piłkarze Rubena Amorina w pewnym momencie przegrywali, chociaż ostatecznie zremisowali to spotkanie 1:1. Tym samym Manchester United wygrał zaledwie jeden z pięciu ostatnich meczów. Portugalski szkoleniowiec nie będzie miał okazji do poprawy tego bilansu, ponieważ został zwolniony.

Burnley – Manchester United: historia

Różnica klas między tymi klubami jest zauważalna gołym okiem. Manchester United ma jednak problem z potwierdzaniem tego na boisku. W bieżącej kampanii Czerwone Diabły ograły Burnley 3:2. Podobnie było dwa sezony wcześniej (1:0). Warto również pamiętać, że remisie 1:1 na Old Trafford.

Burnley – Manchester United: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy w roli wyraźnego faworyta stawiają Manchester United. Kurs na wygraną przyjezdnych to 1.75. Z kolei zdarzenie zakładające trzy punkty dla Burnley, możesz zagrać po kursie nawet 4.90. Współczynniki na remis wahają się w przedziale 3.70-3.90.

Burnley – Manchester United: kto wygra?

Burnley – Manchester United: przewidywane składy

Burnley: Dubravka; Walker, Ekdal, Esteve, Pires; Ugochukwu, Florentino, Laurent; Edwards, Broja, Anthony

Manchester United: Lammens; Dalot, Heaven, Martinez, Shaw; Casemiro, Ugarte; Dorgu, Fernandes, Cunha; Sesko

Burnley – Manchester United: transmisja meczu

Mecz Burnley – Manchester United odbędzie się w środę (7 stycznia) o godzinie 21:15. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

