Burnley – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (17.02.2024)

Burnley - Arsenal: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na sobotni mecz Premier League. Faworyt tego starcia jest jeden i wszystko wskazuje na to, że "Kanonierzy" spokojnie pokonają beniaminka.

Burnley – Arsenal: przewidywania

Jednym z sobotnich spotkań angielskiej Premier League będzie rywalizacja ekipy Burnley z zespołem Arsenalu. Beniaminek podejmie ligowego tuza na własnym stadionie, ale mimo to trudno szukać szans na pokonanie londyńczyków, którzy przed tygodniem ograli West Ham aż 6:0. Można więc założyć, że mecz będzie miał jednostronny przebieg, bowiem – na co wskazuje m.in. tabela – obie te ekipy są na zupełnie przeciwnych biegunach ligowej rzeczywistości. Mój typ na to spotkanie: powyżej 2,5 gola.

Burnley – Arsenal: nieobecni zawodnicy

Burnley – Arsenal: ostatnie mecze

Tak, jak już wspominałem, Arsenal przed tygodniem niezwykle efektownie i wysoko pokonał w derbach Londynu ekipę West Hamu aż 6:0. Taki wynik może robić wrażenie i oznacza tylko jedno, “Kanonierzy” są groźni. Warto zaznaczyć, że w ostatnich czterech meczach zdobyli oni aż 16 goli. To musi robić wrażenie. Z kolei gospodarze przed tygodniem ulegli Liverpoolowi 1:3 i okopali się przedostatnim miejscu w tabeli. Beniaminek w ostatnich pięciu meczach gra w kratkę… raz remis, raz porażka.

Burnley – Arsenal: historia

Historia rywalizacji obu ekip nie jest jakoś szczególnie długa. Gospodarze od lat balansują na granicy Premier League oraz Championship, co oznacza, że z Arsenalem mierzą się raz na jakiś czas. W pierwszym starciu tego sezonu padł rezultat 3:1 dla londyńczyków. Szukając ostatniego wygranego meczu przez Burnley, trzeba cofnąć się do grudnia 2020 roku. Wówczas wygrali oni 1:0 na wyjeździe.

Burnley – Arsenal: kursy bukmacherskie

Burnley – Arsenal: przewidywane składy

Burnley Vincent Kompany 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Burnley Vincent Kompany 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi ▼ 4 Jack Cork 9 Jay Rodriguez 10 Benson Manuel 18 Hjalmar Ekdal 22 Vitinho 24 Josh Cullen 34 Jacob Bruun Larsen 42 Han-Noah Massengo 49 Arijanet Muric 1 Aaron Ramsdale 14 Edward Nketiah 17 Cedric Soares 20 Jorginho 24 Reiss Nelson 25 Mohamed Elneny 40 Mauro Bandeira 63 Ethan Nwaneri 76 Reuell Walters

Burnley – Arsenal: transmisja

Początek tego meczu już w sobotę 17 lutego 2024 roku o godzinie 16:00. Mecz dostępny będzie na platformie streamingowej Viaplay.

