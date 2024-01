fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Brighton

Brighton – Wolverhampton, typy i przewidywania

Brighton ponownie marzy o zajęciu na koniec sezonu miejsca, które zagwarantuje występy w europejskich pucharach. Ekipa Roberto De Zerbiego zaliczyła udaną jesienną kampanię w Lidze Europy, a wiosną powalczy o triumf w rozgrywkach. W Premier League nie radzi sobie jednak tak dobrze. Punktuje w kratkę i nie jest w stanie ustabilizować osiąganych rezultatów, dlatego ma dość sporą stratę do ścisłej czołówki. W poniedziałek podejmie przed własną publicznością Wolverhampton, które w ostatnich tygodniach wyraźnie się poprawiło. Do niedawna Wilkom groził nawet spadek z Premier League, a na ten moment mają zaledwie trzy punkty straty do Mew. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Brighton – Wolverhampton, ostatnie wyniki

Przed dwutygodniową przerwą Brighton wywalczyło awans do kolejnej rundy Pucharu Anglii, ogrywając Stoke City 4-2. Mewy mają za sobą także cenne zwycięstwo w prestiżowej rywalizacji z Tottenhamem (4-2) oraz bezbramkowy remis przeciwko West Hamowi United. W ligowej tabeli zajmują ósme miejsce z dorobkiem 31 punktów.

Wolverhampton ma na swoim koncie pięć kolejnych meczów bez porażki. Z uwagi na remis w pierwszym starciu, Wilki rozegrały kilka dni temu powtórne spotkanie z Brentford w Pucharze Anglii. Wygrana po dogrywce dała awans do kolejnej rundy. Wolverhampton wcześniej zanotowało trzy zwycięstwa – przeciwko Evertonowi (3-0), Brentford (4-1) oraz Chelsea (2-1).

Brighton – Wolverhampton, historia

W obecnym sezonie te drużyny zagrały ze sobą w ramach 2. kolejki Premier League. Na terenie Wolverhampton wiele lepsze okazało się Brighton, które zmiażdżyło swoich najbliższych rywali aż 4-1. Co ciekawe – trzy z czterech bramek zdobyli zawodnicy, którzy w poniedziałek na pewno nie pojawią się na boisku. Po raz ostatni Wilki triumfowały nad Mewami w grudniu 2021 roku.

Brighton – Wolverhampton, kursy bukmacherskie

Poniedziałkowy mecz ma dla bukmacherów wyraźnego faworyta, którym jest Brighton. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi średnio około 1.64. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Wolverhampton jest to nawet 5.00. Kurs na remis waha się między 4.00 a 4.20. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betfan, który proponuje bonus 200% od pierwszego depozytu aż do kwoty 300 zł. Betfan kod promocyjny to GOAL.

Brighton – Wolverhampton, przewidywane składy

Brighton: Steele, Gross, van Hecke, Webster, Estupinan, Gilmour, Milner, Joao Pedro, Ferguson, Welbeck, Buonanotte

Wolverhampton: Sa, Kilman, Bueno, Toti, Semedo, Doyle, Gomes, Doherty, Sarabia, Cunha, Neto

Brighton – Wolverhampton, kto wygra?

Brighton – Wolverhampton, transmisja meczu

Poniedziałkowy mecz 21. kolejki Premier League między Brighton a Wolverhampton rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisja tej rywalizacji będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

