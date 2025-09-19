Brighton – Tottenham: typy, kursy, zapowiedź (20.09.2025)

Brighton - Tottenham: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na mecz angielskiej Premier League. Zapowiada się bardzo ciekawy i wyrównany mecz.

Brighton – Tottenham: przewidywania

Jednym z kilku sobotnich spotkań w ramach 5. kolejki Premier League będzie rywalizacja pomiędzy zespołem Brighton oraz Tottenhamu. Wszystko wskazuje na to, że zapowiada się bardzo ciekawy mecz, w którym wiele może się wydarzyć. Obie ekipy słyną bowiem z ofensywnego futbolu i tego, że lubią zdobywać gole. Zresztą sama historia spotkań to potwierdza, bowiem w tej rywalizacji zawsze piłka kilkukrotnie lądowała w siatce.

Trudno jednak wskazać wyraźnego faworyta tej potyczki, choć należy pamiętać, że Spurs grali w środku tygodnia swoje spotkanie w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów i może mieć to jakiś wpływ na ich przygotowanie do tej kolejki. Niemniej przed meczem nie da się wskazać faworyta.

Brighton – Tottenham: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki zarówno Brighton, jak i Tottenhamu są do siebie dość zbliżone, choć to londyńczycy mają więc powodów do zadowolenia. Gospodarze sobotniego meczu w ostatniej kolejce ligowej ulegli jednak Bournemouth 1:2. Wcześniej zwycięstwem zakończyła się rywalizacja z Manchesterem City oraz Oxford United w Pucharze Ligi Angielskiej.

Z kolei Tottenham w środku tygodnia mierzył się z zespołem Villarrealu, którą udało się pokonać 1:0 przed własną publicznością. Jeśli chodzi jednak o granie w Premier League, to poprzednia kolejka zakończyła się pewnym zwycięstwem nad West Hamem. Ostatni raz smaku porażki podopieczni Thomasa Franka zaznali w rywalizacji z Bournemouth.

Brighton – Tottenham: historia

W ostatnich sezonach oba te zespoły miały oczywiście szansę mierzyć się ze sobą regularnie w ramach rozgrywek Premier League. W minionym sezonie rozegrano dwa takie mecze i dwukrotnie lepsi okazywali się gracze Brighton. Najpierw pokonali oni przed własną publicznością zespołu Tottenhamu 3:2, a następnie w rewanżu w Londynie było 4:1. Ostatni raz Koguty pokonały zespół Mew w lutym 2024 roku. Wówczas było 2:1.

Brighton – Tottenham: kto wygra?

Brighton – Tottenham: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Brighton. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi mniej więcej 2.29. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.80. Jeśli chcemy zagrać jednak na trzy punkty gości z Tottenhamu, to możemy to zrobić za nawet 3.12.

Brighton Tottenham 2.31 3.77 3.12 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 września 2025 18:25 .

Brighton – Tottenham: transmisja

Sobotni mecz Premier League pomiędzy Brighton a Tottenhamem rozpocznie się o godzinie 16:00. To starcie można obejrzeć w telewizji na kanale CANAL+ Extra 1 oraz w internecie w usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Pamiętaj, aby zaakceptować przynajmniej jedną z dwóch zgód marketingowych.

