Brighton – Liverpool: typy bukmacherskie

W 31. kolejce Premier League sobotnie granie rozpocznie się na Amex Stadium, gdzie czołowa aktualnemu mistrzowi Anglii stawi Brighton. Najbliższa konfrontacja z Liverpoolem ma dla gospodarzy szczególne znaczenie, ponieważ będzie to okazja na zrewanżowanie się za dwie wcześniejsze porażki w tym sezonie. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Brighton – Liverpool: ostatnie wyniki

Zespół Brighton znajdziemy w dolnej połowie tabeli, ale sytuacja ta może jeszcze ulec zmianie na korzyść Mew. Forma z ich ostatnich meczów nakazuje spodziewać się, że drużyna nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Wciąż wiele brakuje jej do czołówki Premier League, co pokazały porażki z Arsenalem (0:1) i Aston Villą (0:1). Brighton pokonało natomiast Brentford (2:0), Nottingham (2:1) oraz Sunderland (1:0).

Gorsze chwile w angielskiej elicie przeżywa Liverpool, który sensacyjnie przegrał z Wolverhampton (1:2). Sporym rozczarowaniem było też utracone w końcówce meczu zwycięstwo z Tottenhamem (1:1). The Reds powetowali sobie te wpadki w Lidze Mistrzów, gdzie rozbili 4:0 Galatasaray po wcześniejszej porażce 0:1.

Brighton – Liverpool: historia

Kluby te grały ze sobą w tym sezonie już dwukrotnie. Oba pojedynki odbyły się na Anfield, co piłkarze Liverpoolu wykorzystali doskonale. The Reds najpierw pokonali Brighton 2:0 na poziomie Premier League. Jeszcze lepszy występ zaliczyli w Pucharze Anglii, gdzie udało im się ograć przeciwnika 3:0.

Brighton – Liverpool: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Liverpool, czego dowodzi kurs 2.25, przy współczynniku 3.00 na sukces Brighton. Remis wyceniono kursem między 3.40 a 3.50.

Brighton – Liverpool: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Brighton

Remis

Wygrana Liverpoolu Wygrana Brighton

Remis

Wygrana Liverpoolu 0 Votes

Brighton – Liverpool: przewidywane składy

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Ayari, Baleba; Gomez, Gross, Minteh; Welbeck

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike

Brighton – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Brighton – Liverpool odbędzie się w sobotę (21 marca) o godzinie 13:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

