Stade Brest – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2025)

Stade Brest - Paris Saint-Germain: typy i kursy na mecz 9. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (25 października) o godzinie 17:00.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Desire Doue

Brest – PSG, typy bukmacherskie

W sobotę swoje spotkanie ligowe rozegra Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji i triumfatorzy Ligi Mistrzów tego dnia zmierzą się na wyjeździe ze Stade Brest w ramach 9. kolejki rozgrywek Ligue 1. Przed pierwszym gwizdkiem łatwo wskazać zdecydowanego faworyta. Jest nim oczywiście drużyna prowadzona przez Luisa Enrique. Jednak przed pierwszym gwizdkiem nie można skreślać zespołu gospodarzy. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że w sobotnim spotkaniu przynajmniej jeden golkiper zachowa czyste konto: Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Brest – PSG, ostatnie wyniki

Stade Brest od pewnego czasu ma ustabilizowaną formę. Gospodarze sobotniego pojedynku w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (4:1 z Niceą i 2:0 z Angers), zanotowali dwa remisy (0:0 z Nantes oraz 3:3 z Lorient), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Paris FC).

Paris Saint-Germain natomiast delikatnie zredukowało bieg. Mistrzowie Francji w pięciu ostatnich spotkaniach sięgnęli po trzy zwycięstwa (2:0 z Auxerre, 2:1 z Barceloną w Lidze Mistrzów i 7:2 z Bayerem Leverkusen w Lidze Mistrzów), ale też zanotowali dwa remisy (1:1 z Lille oraz 3:3 ze Strasbourgiem).

Brest – PSG, historia

Rywalizacja pomiędzy Stade Brestois a Paris Saint-Germain od lat przebiega pod znakiem dominacji zespołu z Paryża. W poprzednim sezonie drużyny spotkały się aż czterokrotnie. Wyniki tych meczów to: PSG 3-1 Brest, Brest 2-5 PSG, Brest 0-3 PSG oraz PSG 7-0 Brest. Wszystkie spotkania zakończyły się wyraźnymi zwycięstwami paryżan, którzy potwierdzili swoją przewagę nad ekipą z Bretanii.

Brest – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, wyraźnym faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.34. W przypadku zwycięstwa Stade Brest natomiast sięga nawet 8.25.

Brest – PSG, kto wygra?

Brest – PSG, przewidywane składy

Brest – PSG, transmisja meczu

Spotkanie Stade Brest – Paris Saint-Germain nie będzie do obejrzenia w telewizji. Mecz będzie transmitowany jedynie na stronie internetowej elevensports.pl.

