Stade Brest – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2025)

Brest – PSG, typy bukmacherskie
W sobotę swoje spotkanie ligowe rozegra Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji i triumfatorzy Ligi Mistrzów tego dnia zmierzą się na wyjeździe ze Stade Brest w ramach 9. kolejki rozgrywek Ligue 1. Przed pierwszym gwizdkiem łatwo wskazać zdecydowanego faworyta. Jest nim oczywiście drużyna prowadzona przez Luisa Enrique. Jednak przed pierwszym gwizdkiem nie można skreślać zespołu gospodarzy. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Ja uważam, że w sobotnim spotkaniu przynajmniej jeden golkiper zachowa czyste konto: Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie
Brest – PSG, ostatnie wyniki
Stade Brest od pewnego czasu ma ustabilizowaną formę. Gospodarze sobotniego pojedynku w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (4:1 z Niceą i 2:0 z Angers), zanotowali dwa remisy (0:0 z Nantes oraz 3:3 z Lorient), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Paris FC).
Paris Saint-Germain natomiast delikatnie zredukowało bieg. Mistrzowie Francji w pięciu ostatnich spotkaniach sięgnęli po trzy zwycięstwa (2:0 z Auxerre, 2:1 z Barceloną w Lidze Mistrzów i 7:2 z Bayerem Leverkusen w Lidze Mistrzów), ale też zanotowali dwa remisy (1:1 z Lille oraz 3:3 ze Strasbourgiem).
Brest – PSG, historia
Rywalizacja pomiędzy Stade Brestois a Paris Saint-Germain od lat przebiega pod znakiem dominacji zespołu z Paryża. W poprzednim sezonie drużyny spotkały się aż czterokrotnie. Wyniki tych meczów to: PSG 3-1 Brest, Brest 2-5 PSG, Brest 0-3 PSG oraz PSG 7-0 Brest. Wszystkie spotkania zakończyły się wyraźnymi zwycięstwami paryżan, którzy potwierdzili swoją przewagę nad ekipą z Bretanii.
Brest – PSG, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, wyraźnym faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.34. W przypadku zwycięstwa Stade Brest natomiast sięga nawet 8.25.
Brest – PSG, kto wygra?
Brest – PSG, przewidywane składy
|4Junior Diaz
|18Justin Bourgault
|25Julien Le Cardinal
|30Gregoire Coudert
|32Ibrahim Yayiya Kante
|33Hamidou Makalou
|99Pathé Mboup
|5Marquinhos
|7Khvicha Kvaratskhelia
|19Kang-In Lee
|24Senny Mayulu
|25Nuno Mendes
|39Matwiej Safonow
|47Quentin Ndjantou
|49Ibrahim Mbaye
|51Willian Pacho
Brest – PSG, transmisja meczu
Spotkanie Stade Brest – Paris Saint-Germain nie będzie do obejrzenia w telewizji. Mecz będzie transmitowany jedynie na stronie internetowej elevensports.pl.
