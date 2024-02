IMAGO / David Rawcliffe Na zdjęciu: Darwin Nunez

Brentford Liverpool FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lutego 2024 18:38 .

Brentford – Liverpool, typy i przewidywania

Zdecydowanym faworytem jest Liverpool. The Reds chcąc marzyć o mistrzostwie nie mogą gubić punktów, ponieważ naciska na nich Manchester City. Zespół Kloppa choć dobrze prezentuje się w ofensywie (między innymi trzy gole z Burnley, czy cztery z Chelsea) to w każdym z ostatnich pięciu meczów tracił minimum jedną bramkę. Zaskoczenia nie będzie, jeśli scenariusz powtórzy się w sobotę. Brentford mimo porażek rzadko kończy rywalizacje bez zdobyczy bramkowych. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

STS 1,61 Obie drużyny strzelą – TAK Odwiedź STS

Brentford – Liverpool, sytuacja kadrowa

Liverpool FC Zawodnik Powrót Stefan Bajcetic Kontuzja łydki Koniec lutego 2024 Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Ben Doak Operacja kolana Początek kwietnia 2024 Trent Alexander-Arnold Kontuzja kolana Kilka tygodni Mohamed Salah Uraz ścięgna udowego Niepewny Dominik Szoboszlai Choroba Kilka dni Thiago Alcantara Uraz mięśnia Nieznany Alisson Choroba Kilka dni Wataru Endo Powołanie do reprezentacji Po 1 meczu

Brentford Zawodnik Powrót Rico Henry Kontuzja kolana Początek czerwca 2024 Kevin Schade Uraz biodra Kilka dni Aaron Hickey Uraz ścięgna udowego Kilka dni Bryan Mbeumo Uraz kostki Połowa marca 2024 Joshua Da Silva Operacja kolana Początek czerwca 2024 Saman Ghoddos Powołanie do reprezentacji Po 1 meczu Ji-soo Kim Powołanie do reprezentacji Po 1 meczu

Brentford – Liverpool, ostatnie wyniki

Brentford nie prezentuje się zbyt dobrze. Choć Pszczółki w minionej kolejce Premier League pokonały na wyjeździe Wolverhampton to przegrały aż siedem z ostatnich dziewięciu pojedynków. Obecnie zajmują dopiero czternastą lokatę w lidze. Lierpool jest pierwszy, ale jeśli Manchester City wygra zaległy mecz to przeskoczy The Reds. Bilans drużyny Kloppa w ostatnich pięciu meczach to trzy wygrane (Burnley, Chelsea, Norwich), remis (Fulham) i porażka (Arsenal).

Brentford – Liverpool, historia

Liverpool ma na swoim koncie dwie wygrane z rzędu w pojedynkach z Brentford, w których zdobył cztery gole i nie stracił żadnego. Bilans ostatnich pięciu spotkań również przemawia za The Reds. Ekipa Kloppa wygrała trzy spotkania, raz zremisowała i raz przegrała.

Brentford – Liverpool, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania jest oczywiście Liverpool, a kursy na zwycięstwo The Reds oscylują wokół 1,58. Wydaje się, że każdy inny wynik będzie można potraktować jako niespodziankę. Jeśli jednak chciałbyś zaryzykować to zachęcam do skorzystania z oferty STS. Kod do STS GOAL umożliwia odebranie bonusów o wartości do 1660 zł, w których znajdziesz również zakład bez ryzyka.

Brentford – Liverpool, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Zwycięstwem Brentford 0% Remisem 0% Zwycięstwem Liverpoolu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Zwycięstwem Brentford

Remisem

Zwycięstwem Liverpoolu

Brentford – Liverpool, przewidywane składy

Brentford Thomas Frank 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Brentford Thomas Frank 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Rezerwowi ▼ 13 Zanka 14 Saman Ghoddos 20 Kristoffer Ajer 21 Thomas Strakosha 23 Keane Lewis-Potter 24 Mikkel Damsgaard 26 Shandon Baptiste 33 Yegor Yarmolyuk 38 Ethan Brierley 13 Adrian 18 Cody Gakpo 19 Harvey Elliot 21 Konstantinos Tsimikas 26 Andrew Robertson 38 Ryan Gravenberch 42 Bobby Clark 53 James McConnell 78 Jarell Quansah

Brentford – Liverpool, transmisja meczu

Spotkanie Brentfordu z Liverpoolem będzie transmitowane na żywo na antenie CANAL+ Sport 2. Mecz można obejrzeć również online w CANAL+ Online oraz na Viaplay.pl. Zachęcam do skorzystania z promocji CANAL+, dzięki której możecie zaoszczędzić 156 zł. Za 6-miesięczny dostęp do pakietu CANAL+ wraz z kanałami Polsat Sport Premium i Eleven Sports zapłacisz teraz jedynie 288 zł (płatne jednorazowo z góry przy zakupie subskrypcji). Miesięczny koszt to tylko 48 zł. W przypadku standardowej oferty wynosi on aż 74 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.