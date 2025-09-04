Brazylia – Chile: typy, kursy, zapowiedź (05.09.2025)

Brazylia – Chile: typy i kursy na mecz eliminacji do mistrzostw świata 2026. Wymienione ekipy są zupełnie w innej sytuacji, co pokazuje tabela. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na legendarnej Maracanie już w najbliższy piątek, 5 września o godzinie 02:30.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Brazylia – Chile, typy i przewidywania

Brazylia podejmie Chile w meczu 17. kolejki kwalifikacji do mistrzostw świata. Przed nami starcie drużyn, które znajdują się na zupełnie różnych biegunach. Brazylijczycy, dowodzeni przez Carlo Ancelottiego, zapewnili już sobie awans do turnieju i z dorobkiem 25 punktów zajmują 3. miejsce w stawce. Z kolei Chilijczycy, prowadzeni przez Nicolasa Cordovę, z 10 oczkami zamykają tabelę, nie mając nawet matematycznych szans na grę na mundialu. Początek rywalizacji na Maracanie już w najbliższy piątek, 5 września o godzinie 02:30.

Raphinha bez wątpienia jest jednym z liderów reprezentacji Brazylii. Pod nieobecność Viniciusa Juniora to właśnie on będzie największą gwiazdą linii ataku drużyny Canarinhos. Czy trafi do siatki? To bardzo prawdopodobny scenariusz. Nasz typ: Raphinha strzeli gola.

Brazylia – Chile, sytuacja kadrowa

Brazylia do najbliższych spotkań przystąpi w mocno okrojonym składzie. Carlo Ancelotti zdecydował się dać odpoczynek kluczowym zawodnikom Realu Madryt – Viniciusowi Juniorowi, Rodrygo Goesowi oraz Ederowi Militao. Z powodu kontuzji zabraknie także Joelintona i Endricka, a Neymar nie dostał powołania z uwagi na słabą formę. Sytuacja kadrowa Chile również nie wygląda najlepiej – selekcjoner tamtejszej reprezentacji nie będzie mógł skorzystać z usług Ericka Pulgara, Benjamina Kuscevicia czy Dario Osorio.

Kontuzje i zawieszenia Brazylia Zawodnik Powrót Gabriel Jesus Uraz więzadła krzyżowego Koniec września 2025 Endrick Uraz ścięgna udowego Połowa września 2025 Savinho Stłuczenie Niepewny Alex Sandro Kontuzja łydki Połowa września 2025 Joelinton Uraz pachwiny Połowa września 2025 Ederson José Uraz mięśnia Połowa września 2025 Pepe Uraz oka Połowa września 2025 Vanderson Kontuzja łydki Połowa września 2025 Matheus Cunha Uraz ścięgna udowego Koniec września 2025 Vinicius Junior Żółte kartki Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Chile Zawodnik Powrót Erick Pulgar Złamana noga Koniec września 2025 Benjamin Kuscevic Uraz uda Połowa września 2025 Dylan Escobar Uraz mięśnia Nieznany Rodrigo Ureña Kontuzja łydki Koniec września 2025 Marcelino Núñez Uraz kostki Połowa września 2025 Felipe Loyola Uraz ramienia Połowa września 2025 Darío Osorio Uraz mięśnia Koniec września 2025 Víctor Dávila Żółte kartki Po 1 meczu

Brazylia – Chile, ostatnie wyniki

Kwalifikacje do mundialu 2026 w Ameryce Południowej są już na zaawansowanym etapie, a drużyny rozegrały po 16 spotkań. Brazylia w ostatnim czasie zanotowała mieszane wyniki – najpierw bezbramkowo zremisowała z Ekwadorem, zaś później odniosła skromne zwycięstwo 1:0 nad Paragwajem. Z kolei Chile nie może zaliczyć tego okresu do udanych, gdyż ekipa La Roja początkowo uległa Argentynie 0:1, a następnie przegrała 0:2 z Boliwią.

Brazylia – Chile, historia

Brazylia i Chile mają za sobą długą historię rywalizacji, a w ostatnich latach zdecydowaną przewagę ma drużyna Canarinhos. Brazylijczycy wygrali wszystkie z pięciu poprzednich spotkań przeciwko Chilijczykom, potwierdzając swoją dominację w bezpośrednich starciach. Co więcej, często były to potyczki o dużą stawkę – w el. mundialu oraz na Copa America. Ostatni mecz obu ekip odbył się rok temu i zakończył się zwycięstwem Brazylii 2:1.

Brazylia – Chile, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania są gospodarze, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Brazylijczyków wynosi około 1.25, typ na zwycięstwo Chilijczyków to mniej więcej 15.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.40. Zarejestruj konto w STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł i bonus od wpłat do 600 zł.

Brazylia – Chile, przewidywane składy

Brazylia Carlo Ancelotti Chile Nicolás Córdova Brazylia Carlo Ancelotti 4-2-3-1 Przewidywany skład 1 Alisson 2 Wesley 4 Marquinhos 14 Magalhães 24 Santos 5 Casemiro 8 Guimaraes 20 Estevao 11 Raphinha 22 Martinelli 21 Pedro 18 Aravena 22 Díaz 20 Cepeda 6 Cabral 6 Saavedra 18 Echeverria 17 Suazo 3 Maripán 5 Díaz 2 Hormazábal 12 Vigouroux 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Chile Nicolás Córdova Rezerwowi 12 Bento 15 Fabricio Bruno 16 Luiz Henrique 18 Andrey Santos 19 Kaio Jorge 23 Hugo Souza 9 Richarlison 7 Lucas Paqueta 6 Caio Henrique 3 Alexsandro Ribeiro

Brazylia – Chile, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Brazylii

remisem

zwycięstwem Chile zwycięstwem Brazylii 100%

remisem 0%

zwycięstwem Chile 0% 1+ Votes

Brazylia – Chile, transmisja meczu

Spotkanie między Brazylijczykami a Chilijczykami w ramach 17. kolejki eliminacji mistrzostw świata 2026 nie będzie transmitowane z polskim komentarzem. Żadna tradycyjna telewizja, ani platforma streamingowa nie nabyła bowiem praw do emitowania tego pojedynku. Początek starcia na słynnej Maracanie już w najbliższy piątek, 5 września o godzinie 02:30.

