Brazylia – Chile: typy, kursy, zapowiedź (05.09.2025)

12:50, 4. września 2025 13:37, 4. września 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Brazylia – Chile: typy i kursy na mecz eliminacji do mistrzostw świata 2026. Wymienione ekipy są zupełnie w innej sytuacji, co pokazuje tabela. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na legendarnej Maracanie już w najbliższy piątek, 5 września o godzinie 02:30.

Raphinha
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Brazylia – Chile, typy i przewidywania

Brazylia podejmie Chile w meczu 17. kolejki kwalifikacji do mistrzostw świata. Przed nami starcie drużyn, które znajdują się na zupełnie różnych biegunach. Brazylijczycy, dowodzeni przez Carlo Ancelottiego, zapewnili już sobie awans do turnieju i z dorobkiem 25 punktów zajmują 3. miejsce w stawce. Z kolei Chilijczycy, prowadzeni przez Nicolasa Cordovę, z 10 oczkami zamykają tabelę, nie mając nawet matematycznych szans na grę na mundialu. Początek rywalizacji na Maracanie już w najbliższy piątek, 5 września o godzinie 02:30.

Raphinha bez wątpienia jest jednym z liderów reprezentacji Brazylii. Pod nieobecność Viniciusa Juniora to właśnie on będzie największą gwiazdą linii ataku drużyny Canarinhos. Czy trafi do siatki? To bardzo prawdopodobny scenariusz. Nasz typ: Raphinha strzeli gola.

STS
2.40
Raphinha zdobędzie bramkę
2.40
*Kursy z 04.09.2025 12:38 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Brazylia – Chile, sytuacja kadrowa

Brazylia do najbliższych spotkań przystąpi w mocno okrojonym składzie. Carlo Ancelotti zdecydował się dać odpoczynek kluczowym zawodnikom Realu Madryt – Viniciusowi Juniorowi, Rodrygo Goesowi oraz Ederowi Militao. Z powodu kontuzji zabraknie także Joelintona i Endricka, a Neymar nie dostał powołania z uwagi na słabą formę. Sytuacja kadrowa Chile również nie wygląda najlepiej – selekcjoner tamtejszej reprezentacji nie będzie mógł skorzystać z usług Ericka Pulgara, Benjamina Kuscevicia czy Dario Osorio.

Brazylia – Chile, ostatnie wyniki

Kwalifikacje do mundialu 2026 w Ameryce Południowej są już na zaawansowanym etapie, a drużyny rozegrały po 16 spotkań. Brazylia w ostatnim czasie zanotowała mieszane wyniki – najpierw bezbramkowo zremisowała z Ekwadorem, zaś później odniosła skromne zwycięstwo 1:0 nad Paragwajem. Z kolei Chile nie może zaliczyć tego okresu do udanych, gdyż ekipa La Roja początkowo uległa Argentynie 0:1, a następnie przegrała 0:2 z Boliwią.

Brazylia – Chile, historia

Brazylia i Chile mają za sobą długą historię rywalizacji, a w ostatnich latach zdecydowaną przewagę ma drużyna Canarinhos. Brazylijczycy wygrali wszystkie z pięciu poprzednich spotkań przeciwko Chilijczykom, potwierdzając swoją dominację w bezpośrednich starciach. Co więcej, często były to potyczki o dużą stawkę – w el. mundialu oraz na Copa America. Ostatni mecz obu ekip odbył się rok temu i zakończył się zwycięstwem Brazylii 2:1.

Brazylia – Chile, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania są gospodarze, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Brazylijczyków wynosi około 1.25, typ na zwycięstwo Chilijczyków to mniej więcej 15.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.40. Zarejestruj konto w STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł i bonus od wpłat do 600 zł.

Brazylia

El. MŚ, Ameryka Płd. |

5 września 2025

02:30

1.24
6.40
15.5
Chile
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 września 2025 13:13.

Brazylia – Chile, przewidywane składy

Brazylia – Chile, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

Brazylia – Chile, transmisja meczu

Spotkanie między Brazylijczykami a Chilijczykami w ramach 17. kolejki eliminacji mistrzostw świata 2026 nie będzie transmitowane z polskim komentarzem. Żadna tradycyjna telewizja, ani platforma streamingowa nie nabyła bowiem praw do emitowania tego pojedynku. Początek starcia na słynnej Maracanie już w najbliższy piątek, 5 września o godzinie 02:30.

