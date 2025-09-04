Brazylia – Chile: typy, kursy, zapowiedź (05.09.2025)

Brazylia – Chile, typy i przewidywania
Brazylia podejmie Chile w meczu 17. kolejki kwalifikacji do mistrzostw świata. Przed nami starcie drużyn, które znajdują się na zupełnie różnych biegunach. Brazylijczycy, dowodzeni przez Carlo Ancelottiego, zapewnili już sobie awans do turnieju i z dorobkiem 25 punktów zajmują 3. miejsce w stawce. Z kolei Chilijczycy, prowadzeni przez Nicolasa Cordovę, z 10 oczkami zamykają tabelę, nie mając nawet matematycznych szans na grę na mundialu. Początek rywalizacji na Maracanie już w najbliższy piątek, 5 września o godzinie 02:30.
Raphinha bez wątpienia jest jednym z liderów reprezentacji Brazylii. Pod nieobecność Viniciusa Juniora to właśnie on będzie największą gwiazdą linii ataku drużyny Canarinhos. Czy trafi do siatki? To bardzo prawdopodobny scenariusz. Nasz typ: Raphinha strzeli gola.
Brazylia – Chile, sytuacja kadrowa
Brazylia do najbliższych spotkań przystąpi w mocno okrojonym składzie. Carlo Ancelotti zdecydował się dać odpoczynek kluczowym zawodnikom Realu Madryt – Viniciusowi Juniorowi, Rodrygo Goesowi oraz Ederowi Militao. Z powodu kontuzji zabraknie także Joelintona i Endricka, a Neymar nie dostał powołania z uwagi na słabą formę. Sytuacja kadrowa Chile również nie wygląda najlepiej – selekcjoner tamtejszej reprezentacji nie będzie mógł skorzystać z usług Ericka Pulgara, Benjamina Kuscevicia czy Dario Osorio.
Gabriel Jesus
Uraz więzadła krzyżowego
Koniec września 2025
Endrick
Uraz ścięgna udowego
Połowa września 2025
Savinho
Stłuczenie
Niepewny
Alex Sandro
Kontuzja łydki
Połowa września 2025
Joelinton
Uraz pachwiny
Połowa września 2025
Ederson José
Uraz mięśnia
Połowa września 2025
Pepe
Uraz oka
Połowa września 2025
Vanderson
Kontuzja łydki
Połowa września 2025
Matheus Cunha
Uraz ścięgna udowego
Koniec września 2025
Vinicius Junior
Żółte kartki
Po 1 meczu
Erick Pulgar
Złamana noga
Koniec września 2025
Benjamin Kuscevic
Uraz uda
Połowa września 2025
Dylan Escobar
Uraz mięśnia
Nieznany
Rodrigo Ureña
Kontuzja łydki
Koniec września 2025
Marcelino Núñez
Uraz kostki
Połowa września 2025
Felipe Loyola
Uraz ramienia
Połowa września 2025
Darío Osorio
Uraz mięśnia
Koniec września 2025
Víctor Dávila
Żółte kartki
Po 1 meczu
Brazylia – Chile, ostatnie wyniki
Kwalifikacje do mundialu 2026 w Ameryce Południowej są już na zaawansowanym etapie, a drużyny rozegrały po 16 spotkań. Brazylia w ostatnim czasie zanotowała mieszane wyniki – najpierw bezbramkowo zremisowała z Ekwadorem, zaś później odniosła skromne zwycięstwo 1:0 nad Paragwajem. Z kolei Chile nie może zaliczyć tego okresu do udanych, gdyż ekipa La Roja początkowo uległa Argentynie 0:1, a następnie przegrała 0:2 z Boliwią.
Brazylia – Chile, historia
Brazylia i Chile mają za sobą długą historię rywalizacji, a w ostatnich latach zdecydowaną przewagę ma drużyna Canarinhos. Brazylijczycy wygrali wszystkie z pięciu poprzednich spotkań przeciwko Chilijczykom, potwierdzając swoją dominację w bezpośrednich starciach. Co więcej, często były to potyczki o dużą stawkę – w el. mundialu oraz na Copa America. Ostatni mecz obu ekip odbył się rok temu i zakończył się zwycięstwem Brazylii 2:1.
Brazylia – Chile, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania są gospodarze, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Brazylijczyków wynosi około 1.25, typ na zwycięstwo Chilijczyków to mniej więcej 15.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.40. Zarejestruj konto w STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł i bonus od wpłat do 600 zł.
Brazylia – Chile, przewidywane składy
|12Bento
|15Fabricio Bruno
|16Luiz Henrique
|18Andrey Santos
|19Kaio Jorge
|23Hugo Souza
|9Richarlison
|7Lucas Paqueta
|6Caio Henrique
|3Alexsandro Ribeiro
Brazylia – Chile, transmisja meczu
Spotkanie między Brazylijczykami a Chilijczykami w ramach 17. kolejki eliminacji mistrzostw świata 2026 nie będzie transmitowane z polskim komentarzem. Żadna tradycyjna telewizja, ani platforma streamingowa nie nabyła bowiem praw do emitowania tego pojedynku. Początek starcia na słynnej Maracanie już w najbliższy piątek, 5 września o godzinie 02:30.
