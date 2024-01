Bournemouth – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (21.01.2024)

IMAGO / Propaganda Photo Na zdjęciu: Mecz Liverpoolu

Bournemouth – Liverpool, typy na mecz i przewidywania

Liverpool będzie naszym zdaniem kontynuować zwycięską passę. Spodziewamy się jednak, że gospodarze tanio skóry w tym meczu nie sprzedadzą i podobnie jak podczas ostatniego starcia tych drużyn, zdobędą przynajmniej jednego gola. Nasz typ: obie drużyny strzelą. 1.53

Bournemouth – Liverpool, ostatnie wyniki

Liverpool zakończył 2023 rok na fotelu lidera Premier League. The Reds mają dwa punkty przewagi nad Manchesterem City i Aston Villą. Bournemouth zajmuje z kolei 12. lokatę. Ekipa Jurgena Kloppa jest niepokonana w rozgrywkach ligowych od września. Pod koniec grudnia ogrywała Newcastle (4:2) i Burneley (0:2).

Piłkarze Wisienek mieli w grudniu naprawdę dobrą passę i wygrali cztery ligowe mecze z rzędu, ogrywając po drodze m.in. Manchester United. Bournemouth nie sprostało jedynie Tottenhamowi przegrywając wyjazdowe starcie w stolicy Anglii 1:3.

Bournemouth – Liverpool, historia

Gospodarze będą liczyli z pewnością na to, że uda im się nawiązać do występu z poprzedniego sezonu. Wówczas, w marcu, Bournemouth pokonało u siebie Liverpool 1:0. Autorem jedynej i zwycięskiej bramki dla Wisienek był Philip Billing. Wydaje się jednak, że był to jedynie wypadek przy pracy, bo łącznie w ostatnich 10 meczach tych drużyn The Reds wygrali dziewięciokrotnie. Liverpool gościł już w tym sezonie na Vitality Stadium w ramach Pucharu Ligi i zwyciężył tam 2:1.

Bournemouth – Liverpool, kursy

Kurs na remis w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 4.40. Warto wykorzystać kod promocyjny do Superbet u tego bukmachera, bo można skorzystać wówczas między innymi z atrakcyjnych bonusów.

Bournemouth – Liverpool, przewidywane składy

Główne osłabienie Liverpoolu to brak Mohameda Salaha, który przebywa na Pucharze Narodów Afryki. Raczej po kontuzji nie wróci na ten mecz Dominik Szaboszlai. Z powodu zawieszenia za kartki gospodarze nie mogą skorzystać z Marcosa Senesiego.

Bournemouth Andoni Iraola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Bournemouth Andoni Iraola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Rezerwowi ▼ James Hill 4 Lewis Cook 7 David Brooks 8 Joe Rothwell 21 Kieffer Moore 26 Gavin Kilkenny 29 Philip Billing 42 Mark Travers 43 Ben Greenwood Fabio Carvalho 10 Alexis Mac Allister 20 Diogo Jota 41 Kaide Gordon 42 Bobby Clark 44 Luke Chambers 53 James McConnell 62 Caoimhin Kelleher 78 Jarell Quansah Bournemouth Andoni Iraola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Bournemouth Andoni Iraola 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Rezerwowi ▼ James Hill 4 Lewis Cook 7 David Brooks 8 Joe Rothwell 21 Kieffer Moore 26 Gavin Kilkenny 29 Philip Billing 42 Mark Travers 43 Ben Greenwood Fabio Carvalho 10 Alexis Mac Allister 20 Diogo Jota 41 Kaide Gordon 42 Bobby Clark 44 Luke Chambers 53 James McConnell 62 Caoimhin Kelleher 78 Jarell Quansah

Bournemouth – Liverpool, typ kibiców

Bournemouth – Liverpool, transmisja meczu

Mecz Bournemouth – Liverpool odbędzie się w niedzielę 21 stycznia. Transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Canal+ Sport i Viaplay, a także w internecie za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Teraz możesz zaoszczędzić aż 240 zł. Taki rabat obowiązuje przy wykupieniu rocznego dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Z oferty możesz skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

