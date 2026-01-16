Borussia Dortmund – St. Pauli: typy, kursy, zapowiedź (17.01.2026)

Borussia – St. Pauli: typy bukmacherskie
Borussia Dortmund podejmie St. Pauli w meczu 18. kolejki 1. Bundesligi. Niemieckie rozgrywki wchodzą w drugą część sezonu, a drużyna z Zagłębia Ruhry zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli, tracąc już 11 punktów do liderującego Bayernu Monachium. W ostatnim spotkaniu ligowym z Werderem Brema Niko Kovac posadził na ławce Serhou Guirassy’ego, jednak gwinejski napastnik po wejściu na boisko przełamał się i zdobył bramkę po ponad dwumiesięcznej przerwie w Bundeslidze.
BVB pozostaje niepokonane w lidze od dziesięciu spotkań, choć utrzymanie tempa narzuconego przez rozpędzonych Bawarczyków jest dla dortmundczyków niezwykle trudnym zadaniem. Na Signal Iduna Park przyjedzie zespół St. Pauli, który walczy o utrzymanie. W barwach drużyny z Hamburga regularnie występują Adam Dźwigała oraz Arkadiusz Pyrka. W pięciu ostatnich meczach ligowych St. Pauli zdobyło zaledwie pięć punktów i zajmuje odległe 17. miejsce w tabeli. Biorąc pod uwagę ofensywny potencjał gospodarzy oraz problemy defensywne gości, warto rozważyć zakład na bramki. Mój typ: liczba goli – powyżej 3,5.
Borussia – St. Pauli: ostatnie wyniki
Piłkarze Borussii bez większych problemów wygrali ostatnie ligowe spotkanie z Werderem Brema (3:0). Na listę strzelców wpisali się Nico Schlotterbeck, Marcel Sabitzer oraz Serhou Guirassy. Po zimowej przerwie zespół Niko Kovaca stracił jednak punkty we Frankfurcie, remisując z Eintrachtem (3:3). Przed porażką dortmundczyków w doliczonym czasie gry uratował gol Carneya Chukwuemeki. W grudniu Borussia pokonała swoją imienniczkę z Monchengladbach (2:0), zremisowała z Freiburgiem (1:1), a także podzieliła się punktami z norweskim Bodo/Glimt (2:2) w rozgrywkach Ligi Mistrzów.
St. Pauli rozpoczęło rywalizację po przerwie zimowej później niż większość zespołów Bundesligi, ponieważ ich mecz z RB Lipsk został przełożony z powodu trudnych warunków atmosferycznych i intensywnych opadów śniegu. W środku tygodnia drużyna z Hamburga przegrała na wyjeździe z VfL Wolfsburg (1:2). Wcześniej podopieczni Alexandra Blessina zremisowali bezbramkowo z FSV Mainz, pokonali FC Heidenheim (2:1), zremisowali z FC Koln (1:1), a także awansowali do kolejnej rundy Pucharu Niemiec po zwycięstwie nad Borussią Monchengladbach (2:1).
Borussia – St. Pauli: historia
Pojedynki Borussii ze St. Pauli w ostatnich latach niemal zawsze dostarczały sporych emocji i nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Choć to BVB częściej wychodziło z tych starć zwycięsko, zespół z Hamburga kilkukrotnie udowodnił, że potrafi sprawić faworytowi problemy. W sierpniu 2025 roku kibice na Millerntor-Stadion obejrzeli prawdziwy rollercoaster. Spotkanie zakończyło się remisem (3:3), a losy meczu ważyły się do ostatnich minut.
W ubiegłym sezonie Borussia wygrała na wyjeździe (2:0). Jesienią 2024 roku dortmundczycy triumfowali u siebie (2:1). Warto jednak przypomnieć, że hamburczycy potrafili znaleźć sposób na Borussię również w pucharowych starciach. W styczniu 2022 roku St. Pauli sensacyjnie wyeliminowało BVB z Pucharu Niemiec, wygrywając (2:1).
Borussia – St. Pauli: kursy bukmacherskie
Według bukmacherów, faworytami sobotniego meczu w Dortmundzie jest Borussia. Jeśli myślisz, że trzy punkty trafią do gospodarzy, to takie kursy oscylują wokół 1.33. Zwycięstwo St. Pauli został wycenione na poziomie 9.40, a podział punktów 5.35.
Borussia – St. Pauli: przewidywane składy
Borussia Dortmund: Kobel – Sule, Anton, Schlotterbeck – Couto, Sabitzer, Nmecha, Ryerson – Beier, Silva, Brandt
St. Pauli: Vasilj – Dźwigała, Wahl, Mets – Pyrka, Fujita, Sands, Smith, Ritzka – Jones, Pereira Lage
Borussia – St. Pauli: sonda
Kto wygra mecz na Signal Iduna Park?
- Borussia Dortmund 50%
- Remis 25%
- St. Pauli 25%
4+ Votes
Borussia – St. Pauli: transmisja meczu
Mecz Borussia Dortmund – St. Pauli na Signal Iduna Park w ramach 18. kolejki 1. Bundesligi zostanie rozegrany w sobotę, 17 stycznia, o godzinie 15:30. Starcie wicelidera tabeli będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 3 i portalu elevensports.pl.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.