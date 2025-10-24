Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2025)

Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium: typy bukmacherskie
Borussia Monchengladbach podejmie Bayern Monachium w meczu 8. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie będzie miało miejsce w sobotę, 25 października o godzinie 15:30. Bawarczycy są w znakomitej formie. Wygrali wszystkie siedem dotychczasowych spotkań ligowych, a w ostatnim Der Klassiker pokonali Borussię Dortmund. Trener Vincent Kompany przedłużył kontrakt z klubem aż do 2029 roku. Belg doskonale prowadzi zespół, który celuje nie tylko w obronę mistrzostwa Niemiec, ale również w triumf w Lidze Mistrzów.
Tymczasem w Monchengladbach nastroje są zgoła odmienne. Borussia zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z zaledwie trzema punktami na koncie i jako jedyna drużyna w lidze nie odniosła jeszcze zwycięstwa. W połowie września zespół objął Eugen Polanski, który ma trudne zadanie. Były reprezentant Polski ma wyprowadzić ekipę z głębokiego kryzysu. Patrząc na ofensywną siłę bawarskiego giganta i problemy defensywne gospodarzy, zapowiada się widowisko pełne bramek. Mój typ: liczba goli – powyżej 3.5.
Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium: ostatnie wyniki
W poprzednim tygodniu Die Fohlen ponieśli porażkę w Berlinie z Unionem (1:3). Sygnał do odrabiania strat dał jeszcze w pierwszej połowie Haris Tabaković, lecz w końcówce spotkania zwycięstwo gospodarzom przypieczętował Rani Khedira. Wcześniej ekipa z Monchengladbach bezbramkowo zremisowała z Freiburgiem, przegrała po szalonym meczu z Eintrachtem Frankfurt (4:6), zremisowała z Bayerem Leverkusen (1:1) i uległa Werderowi Brema (0:4).
Bayern w minioną środę odniósł 12. zwycięstwo z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Podopieczni Vincenta Kompany’ego rozbili Club Brugge (4:0) w Lidze Mistrzów, a jednym z bohaterów meczu został 17-letni Lennart Karl, który wpisał się na listę strzelców. W ostatnich tygodniach Bawarczycy prezentują kapitalną formę. Pokonali Borussię Dortmund (2:1) w prestiżowym Der Klassiker, ograli Eintracht Frankfurt (3:0), rozgromili Pafos FC (5:1) w Lidze Mistrzów oraz bez problemów rozprawili się z Werderem Brema (4:0).
Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium: historia
W poprzednim sezonie aktualni mistrzowie Niemiec dwukrotnie pokonali Borussię Mönchengladbach. Na własnym stadionie Bawarczycy wygrali (2:1), natomiast na wyjeździe zwyciężyli skromnie (1:0) po bramce Harry’ego Kane’a z rzutu karnego. Z ostatnich pięciu bezpośrednich starć aż cztery padły łupem Bayernu, a tylko raz triumfowała ekipa z Monchengladbach.
Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium: kursy bukmacherskie
Nie ma żadnego zaskoczenia, iż zdecydowanym faworytem u bukmacherów są zawodnicy Bayernu Monachium. Jeżeli uważasz, że pełna pula punktów trafi do Bawarczyków, to kursy wynoszą około 1.24. Zwycięstwo Borussii Monchengladbach zostało wyceniona na mniej więcej poziomie 10.50. Remis w tym meczu wynosi w granicach 6.80-7.10.
Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium: przewidywane składy
Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium: transmisja meczu
Mecz Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium w ramach 8. kolejki 1. Bundesligi zaplanowano na sobotę, 25 października, o godzinie 15:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1 i na stronie elevensports.pl.
