Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2025)

Borussia Monchengladbach - Bayern Monachium to mecz 8. kolejki 1. Bundesligi, który odbędzie się w sobotę (25 października) o godz. 15:30. Bawarczycy z kompletem punktów przewodzą w tabeli niemieckiej ligi.

Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium: typy bukmacherskie

Borussia Monchengladbach podejmie Bayern Monachium w meczu 8. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie będzie miało miejsce w sobotę, 25 października o godzinie 15:30. Bawarczycy są w znakomitej formie. Wygrali wszystkie siedem dotychczasowych spotkań ligowych, a w ostatnim Der Klassiker pokonali Borussię Dortmund. Trener Vincent Kompany przedłużył kontrakt z klubem aż do 2029 roku. Belg doskonale prowadzi zespół, który celuje nie tylko w obronę mistrzostwa Niemiec, ale również w triumf w Lidze Mistrzów.

Tymczasem w Monchengladbach nastroje są zgoła odmienne. Borussia zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z zaledwie trzema punktami na koncie i jako jedyna drużyna w lidze nie odniosła jeszcze zwycięstwa. W połowie września zespół objął Eugen Polanski, który ma trudne zadanie. Były reprezentant Polski ma wyprowadzić ekipę z głębokiego kryzysu. Patrząc na ofensywną siłę bawarskiego giganta i problemy defensywne gospodarzy, zapowiada się widowisko pełne bramek. Mój typ: liczba goli – powyżej 3.5.

Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium: ostatnie wyniki

W poprzednim tygodniu Die Fohlen ponieśli porażkę w Berlinie z Unionem (1:3). Sygnał do odrabiania strat dał jeszcze w pierwszej połowie Haris Tabaković, lecz w końcówce spotkania zwycięstwo gospodarzom przypieczętował Rani Khedira. Wcześniej ekipa z Monchengladbach bezbramkowo zremisowała z Freiburgiem, przegrała po szalonym meczu z Eintrachtem Frankfurt (4:6), zremisowała z Bayerem Leverkusen (1:1) i uległa Werderowi Brema (0:4).

Bayern w minioną środę odniósł 12. zwycięstwo z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Podopieczni Vincenta Kompany’ego rozbili Club Brugge (4:0) w Lidze Mistrzów, a jednym z bohaterów meczu został 17-letni Lennart Karl, który wpisał się na listę strzelców. W ostatnich tygodniach Bawarczycy prezentują kapitalną formę. Pokonali Borussię Dortmund (2:1) w prestiżowym Der Klassiker, ograli Eintracht Frankfurt (3:0), rozgromili Pafos FC (5:1) w Lidze Mistrzów oraz bez problemów rozprawili się z Werderem Brema (4:0).

Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium: historia

W poprzednim sezonie aktualni mistrzowie Niemiec dwukrotnie pokonali Borussię Mönchengladbach. Na własnym stadionie Bawarczycy wygrali (2:1), natomiast na wyjeździe zwyciężyli skromnie (1:0) po bramce Harry’ego Kane’a z rzutu karnego. Z ostatnich pięciu bezpośrednich starć aż cztery padły łupem Bayernu, a tylko raz triumfowała ekipa z Monchengladbach.

Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium: kursy bukmacherskie

Nie ma żadnego zaskoczenia, iż zdecydowanym faworytem u bukmacherów są zawodnicy Bayernu Monachium. Jeżeli uważasz, że pełna pula punktów trafi do Bawarczyków, to kursy wynoszą około 1.24. Zwycięstwo Borussii Monchengladbach zostało wyceniona na mniej więcej poziomie 10.50. Remis w tym meczu wynosi w granicach 6.80-7.10.

Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium: przewidywane składy

Borussia M’gladbach Eugen Polanski Bayern Monachium Vincent Kompany Borussia M’gladbach Eugen Polanski 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 33 Nicolas 29 Scally 30 Elvedi 4 Diks 20 Netz 27 Reitz 6 Engelhardt 16 Sander 9 Honorat 15 Tabakovic 17 Castrop 9 Kane 14 Diaz 11 Jackson 17 Olise 45 Pavlovic 6 Kimmich 27 Laimer 4 Tah 2 Upamecano 23 Boey 1 Neuer 33 Nicolas 29 Scally 30 Elvedi 4 Diks 20 Netz 27 Reitz 6 Engelhardt 16 Sander 9 Honorat 15 Tabakovic 17 Castrop 9 Kane 14 Diaz 11 Jackson 17 Olise 45 Pavlovic 6 Kimmich 27 Laimer 4 Tah 2 Upamecano 23 Boey 1 Neuer 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Vincent Kompany Rezerwowi 1 Jonas Omlin 2 Fabio Chiarodia 5 Marvin Friedrich 7 Kevin Stöger 10 Florian Neuhaus 13 Giovanni Reyna 22 Oscar Fraulo 26 Lukas Ullrich 36 Wael Mohya 3 Min-Jae Kim 8 Leon Goretzka 20 Tom Bischof 22 Raphael Guerreiro 26 Sven Ulreich 36 Wisdom Mike 40 Jonas Urbig 42 Lennart Karl 47 David Daiber

Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium: transmisja meczu

Mecz Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium w ramach 8. kolejki 1. Bundesligi zaplanowano na sobotę, 25 października, o godzinie 15:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1 i na stronie elevensports.pl.

