Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg: typy, kursy, zapowiedź (21.09.2025)

10:36, 20. września 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg: typy i kursy na mecz Bundesligi. Przed nami bardzo ciekawy pojedynek w ramach 4. kolejki niemieckiej ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą niedzielę, 21 września o godzinie 19:30.

Piłkarze Borussii Dortmund
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, typy i przewidywania

Przed nami interesujące spotkanie w ramach 4. kolejki Bundesligi, w któwym Borussia Dortmund zmierzy się na własnym stadionie z Wolfsburgiem. Zespół Die Borussen z dorobkiem 7 punktów zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli i liczy na podtrzymanie dobrej passy. Drużyna Die Wolfe natomiast zgromadziła dotychczas 5 oczek, co daje jej 9. miejsce w stawce. Ekipa Wilków będzie starała się sprawić niespodziankę w starciu z wiceliderem. Pojedynek zapowiada się więc emocjonująco, bo obie drużyny mają o co walczyć. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą niedzielę, 21 września o godzinie 19:30.

Serhou Guirassy pokazuje się z bardzo dobrej strony na początku trwającego sezonu. Gwinejski napastnik, mający na swoim koncie 4 gole, ściga się z Harrym Kanem o koronę króla strzelców. Czy 29-letni snajper jutrzejszego wieczoru ponownie trafi do siatki? Według nas to prawdopodobny scenariusz. Nasz typ: Serhou Guirassy zdobędzie bramkę.

1.65
Serhou Guirassy strzeli gola
*Kursy z 20.09.2025 10:22 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, sytuacja kadrowa

W nadchodzącym meczu Borussia Dortmund prawdopodobnie będzie musiała radzić sobie bez kilku kluczowych zawodników – Emre Cana, Niklasa Sule, Nico Schlotterbecka, Aarona Anselmino, Fabio Silvy oraz Juliena Duranvielle’a, co stanowi spore osłabienie. VfL Wolfsburg również zmaga się z brakami kadrowymi – najpewniej nie zobaczymy Lukasa Nmechy, Kevina Peredesa, Denisa Vavro, Rogerio ani Jespera Lindstroma. Obie drużyny przystąpią więc do spotkania z poważnymi brakami kadrowymi, co może wpłynąć na przebieg meczu.

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund w poprzednich dniach najpierw pewnie pokonała FC Heidenheim 2:0 w Bundeslidze, a następnie w emocjonującym meczu Ligi Mistrzów zremisowała 4:4 z Juventusem. VfL Wolfsburg natomiast rywalizował wyłącznie w krajowych rozgrywkach, notując dwa remisy – podzielił się punktami z z FSV Mainz (1:1) oraz FC Koln (3:3). Ostatnie wyniki pokazują, że zespół BVB prezentuje mocną formę, podczas gdy drużyna Wilków wciąż szuka sposobu, by regularnie zdobywać pełną pulę punktów.

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, historia

W ostatnich pięciu spotkaniach bezpośrednich Borussia Dortmund częściej wychodziła zwycięsko, notując trzy wygrane. VfL Wolfsburg odpowiedział jednym triumfem, a raz oba zespoły podzieliły się punktami. Bilans ten pokazuje zdecydowaną przewagę klubu z Zagłębia Ruhry w tej rywalizacji, choć zespół Wilków potrafi sprawić niespodziankę i odebrać punkty faworytowi. Każde kolejne starcie zapowiada się więc interesująco, bo obie drużyny mają swoje argumenty, żeby walczyć o korzystny rezultat.

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem pojedynku są gospodarze, którzy pokazują się z lepszej strony od gości na początku trwającej kampanii. Kurs na wygraną Borussii Dortmund wynosi około 1.50, typ na zwycięstwo Wolfsburga to mniej więcej 5.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.90. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać bonus od wpłat do 600 zł.

Borussia Dortmund

Bundesliga |

21 września 2025

19:30

1.53
4.75
5.45
VfL Wolfsburg
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 września 2025 10:38.

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, przewidywane składy

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • zwycięstwem Borussii
  • remisem
  • zwycięstwem Wolfsburga
  • zwycięstwem Borussii
  • remisem
  • zwycięstwem Wolfsburga

0 Votes

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, transmisja meczu

Spotkanie Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg w ramach 4. kolejki Bundesligi będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 3 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą niedzielę, 21 września o godzinie 19:30. Na sędziego meczu wyznaczono Daniela Sieberta.

