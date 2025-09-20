Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg: typy i kursy na mecz Bundesligi. Przed nami bardzo ciekawy pojedynek w ramach 4. kolejki niemieckiej ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą niedzielę, 21 września o godzinie 19:30.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, typy i przewidywania

Przed nami interesujące spotkanie w ramach 4. kolejki Bundesligi, w któwym Borussia Dortmund zmierzy się na własnym stadionie z Wolfsburgiem. Zespół Die Borussen z dorobkiem 7 punktów zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli i liczy na podtrzymanie dobrej passy. Drużyna Die Wolfe natomiast zgromadziła dotychczas 5 oczek, co daje jej 9. miejsce w stawce. Ekipa Wilków będzie starała się sprawić niespodziankę w starciu z wiceliderem. Pojedynek zapowiada się więc emocjonująco, bo obie drużyny mają o co walczyć. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą niedzielę, 21 września o godzinie 19:30.

Serhou Guirassy pokazuje się z bardzo dobrej strony na początku trwającego sezonu. Gwinejski napastnik, mający na swoim koncie 4 gole, ściga się z Harrym Kanem o koronę króla strzelców. Czy 29-letni snajper jutrzejszego wieczoru ponownie trafi do siatki? Według nas to prawdopodobny scenariusz. Nasz typ: Serhou Guirassy zdobędzie bramkę.

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, sytuacja kadrowa

W nadchodzącym meczu Borussia Dortmund prawdopodobnie będzie musiała radzić sobie bez kilku kluczowych zawodników – Emre Cana, Niklasa Sule, Nico Schlotterbecka, Aarona Anselmino, Fabio Silvy oraz Juliena Duranvielle’a, co stanowi spore osłabienie. VfL Wolfsburg również zmaga się z brakami kadrowymi – najpewniej nie zobaczymy Lukasa Nmechy, Kevina Peredesa, Denisa Vavro, Rogerio ani Jespera Lindstroma. Obie drużyny przystąpią więc do spotkania z poważnymi brakami kadrowymi, co może wpłynąć na przebieg meczu.

Kontuzje i zawieszenia Borussia Dortmund Zawodnik Powrót Emre Can Uraz pachwiny Połowa października 2025 Julien Duranville Zwichnięte ramię Koniec września 2025 Niklas Süle Kontuzja łydki Połowa października 2025 Fábio Silva Uraz pachwiny Koniec września 2025

Kontuzje i zawieszenia VfL Wolfsburg Zawodnik Powrót Lukas Nmecha Brak przygotowania fizycznego Kilka dni Kevin Paredes Uraz kostki Początek stycznia 2026 Denis Vavro Uraz pachwiny Początek grudnia 2025 Rogerio Uraz mięśnia Połowa października 2025 Jesper Lindstrøm Uraz pachwiny Połowa października 2025

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund w poprzednich dniach najpierw pewnie pokonała FC Heidenheim 2:0 w Bundeslidze, a następnie w emocjonującym meczu Ligi Mistrzów zremisowała 4:4 z Juventusem. VfL Wolfsburg natomiast rywalizował wyłącznie w krajowych rozgrywkach, notując dwa remisy – podzielił się punktami z z FSV Mainz (1:1) oraz FC Koln (3:3). Ostatnie wyniki pokazują, że zespół BVB prezentuje mocną formę, podczas gdy drużyna Wilków wciąż szuka sposobu, by regularnie zdobywać pełną pulę punktów.

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, historia

W ostatnich pięciu spotkaniach bezpośrednich Borussia Dortmund częściej wychodziła zwycięsko, notując trzy wygrane. VfL Wolfsburg odpowiedział jednym triumfem, a raz oba zespoły podzieliły się punktami. Bilans ten pokazuje zdecydowaną przewagę klubu z Zagłębia Ruhry w tej rywalizacji, choć zespół Wilków potrafi sprawić niespodziankę i odebrać punkty faworytowi. Każde kolejne starcie zapowiada się więc interesująco, bo obie drużyny mają swoje argumenty, żeby walczyć o korzystny rezultat.

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem pojedynku są gospodarze, którzy pokazują się z lepszej strony od gości na początku trwającej kampanii. Kurs na wygraną Borussii Dortmund wynosi około 1.50, typ na zwycięstwo Wolfsburga to mniej więcej 5.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.90. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać bonus od wpłat do 600 zł.

Borussia Dortmund VfL Wolfsburg Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 września 2025 10:38 .

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, przewidywane składy

Borussia Dortmund Niko Kovač VfL Wolfsburg Paul Simonis Borussia Dortmund Niko Kovač 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Kobel 26 Ryerson 3 Anton 5 Bensebaini 2 Couto 20 Sabitzer 7 Bellingham 24 Svensson 27 Adeyemi 9 Guirassy 14 Beier 9 Amoura 39 Wimmer 10 Majer 7 Olsen 5 Souza 27 Arnold 21 Maehle 4 Koulierakis 15 Jenz 2 Fischer 1 Grabara 1 Kobel 26 Ryerson 3 Anton 5 Bensebaini 2 Couto 20 Sabitzer 7 Bellingham 24 Svensson 27 Adeyemi 9 Guirassy 14 Beier 9 Amoura 39 Wimmer 10 Majer 7 Olsen 5 Souza 27 Arnold 21 Maehle 4 Koulierakis 15 Jenz 2 Fischer 1 Grabara 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład VfL Wolfsburg Paul Simonis Rezerwowi 4 Nico Schlotterbeck 6 Salih Özcan 8 Felix Nmecha 10 Julian Brandt 13 Pascal Groß 17 Carney Chukwuemeka 33 Alexander Meyer 37 Cole Campbell 39 Filippo Mane 8 Bence Dárdai 11 Adam Daghim 14 Jenson Seelt 23 Jonas Wind 24 Christian Eriksen 25 Aaron Zehnter 29 Marius Müller 31 Yannick Gerhardt 32 Mattias Svanberg

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, kto wygra?

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, transmisja meczu

Spotkanie Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg w ramach 4. kolejki Bundesligi będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 3 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą niedzielę, 21 września o godzinie 19:30. Na sędziego meczu wyznaczono Daniela Sieberta.

