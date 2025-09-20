Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, typy i przewidywania
Przed nami interesujące spotkanie w ramach 4. kolejki Bundesligi, w któwym Borussia Dortmund zmierzy się na własnym stadionie z Wolfsburgiem. Zespół Die Borussen z dorobkiem 7 punktów zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli i liczy na podtrzymanie dobrej passy. Drużyna Die Wolfe natomiast zgromadziła dotychczas 5 oczek, co daje jej 9. miejsce w stawce. Ekipa Wilków będzie starała się sprawić niespodziankę w starciu z wiceliderem. Pojedynek zapowiada się więc emocjonująco, bo obie drużyny mają o co walczyć. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą niedzielę, 21 września o godzinie 19:30.
- Zobacz: tabela Bundesligi
Serhou Guirassy pokazuje się z bardzo dobrej strony na początku trwającego sezonu. Gwinejski napastnik, mający na swoim koncie 4 gole, ściga się z Harrym Kanem o koronę króla strzelców. Czy 29-letni snajper jutrzejszego wieczoru ponownie trafi do siatki? Według nas to prawdopodobny scenariusz. Nasz typ: Serhou Guirassy zdobędzie bramkę.
Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, sytuacja kadrowa
W nadchodzącym meczu Borussia Dortmund prawdopodobnie będzie musiała radzić sobie bez kilku kluczowych zawodników – Emre Cana, Niklasa Sule, Nico Schlotterbecka, Aarona Anselmino, Fabio Silvy oraz Juliena Duranvielle’a, co stanowi spore osłabienie. VfL Wolfsburg również zmaga się z brakami kadrowymi – najpewniej nie zobaczymy Lukasa Nmechy, Kevina Peredesa, Denisa Vavro, Rogerio ani Jespera Lindstroma. Obie drużyny przystąpią więc do spotkania z poważnymi brakami kadrowymi, co może wpłynąć na przebieg meczu.
Emre Can
Uraz pachwiny
Połowa października 2025
Julien Duranville
Zwichnięte ramię
Koniec września 2025
Niklas Süle
Kontuzja łydki
Połowa października 2025
Fábio Silva
Uraz pachwiny
Koniec września 2025
Lukas Nmecha
Brak przygotowania fizycznego
Kilka dni
Kevin Paredes
Uraz kostki
Początek stycznia 2026
Denis Vavro
Uraz pachwiny
Początek grudnia 2025
Rogerio
Uraz mięśnia
Połowa października 2025
Jesper Lindstrøm
Uraz pachwiny
Połowa października 2025
Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, ostatnie wyniki
Borussia Dortmund w poprzednich dniach najpierw pewnie pokonała FC Heidenheim 2:0 w Bundeslidze, a następnie w emocjonującym meczu Ligi Mistrzów zremisowała 4:4 z Juventusem. VfL Wolfsburg natomiast rywalizował wyłącznie w krajowych rozgrywkach, notując dwa remisy – podzielił się punktami z z FSV Mainz (1:1) oraz FC Koln (3:3). Ostatnie wyniki pokazują, że zespół BVB prezentuje mocną formę, podczas gdy drużyna Wilków wciąż szuka sposobu, by regularnie zdobywać pełną pulę punktów.
Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, historia
W ostatnich pięciu spotkaniach bezpośrednich Borussia Dortmund częściej wychodziła zwycięsko, notując trzy wygrane. VfL Wolfsburg odpowiedział jednym triumfem, a raz oba zespoły podzieliły się punktami. Bilans ten pokazuje zdecydowaną przewagę klubu z Zagłębia Ruhry w tej rywalizacji, choć zespół Wilków potrafi sprawić niespodziankę i odebrać punkty faworytowi. Każde kolejne starcie zapowiada się więc interesująco, bo obie drużyny mają swoje argumenty, żeby walczyć o korzystny rezultat.
Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem pojedynku są gospodarze, którzy pokazują się z lepszej strony od gości na początku trwającej kampanii. Kurs na wygraną Borussii Dortmund wynosi około 1.50, typ na zwycięstwo Wolfsburga to mniej więcej 5.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.90. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać bonus od wpłat do 600 zł.
Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, przewidywane składy
|4Nico Schlotterbeck
|6Salih Özcan
|8Felix Nmecha
|10Julian Brandt
|13Pascal Groß
|17Carney Chukwuemeka
|33Alexander Meyer
|37Cole Campbell
|39Filippo Mane
|8Bence Dárdai
|11Adam Daghim
|14Jenson Seelt
|23Jonas Wind
|24Christian Eriksen
|25Aaron Zehnter
|29Marius Müller
|31Yannick Gerhardt
|32Mattias Svanberg
Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Borussii
- remisem
- zwycięstwem Wolfsburga
Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, transmisja meczu
Spotkanie Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg w ramach 4. kolejki Bundesligi będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 3 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą niedzielę, 21 września o godzinie 19:30. Na sędziego meczu wyznaczono Daniela Sieberta.
Transmisje z meczów Bundesligi ZA DARMO na stronie STS
