Borussia Dortmund – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (28.02.2026)

Borussia – Bayern: typy bukmacherskie
Borussia Dortmund podejmie na Signal Iduna Park Bayern Monachium w hicie 24. kolejki 1. Bundesligi. Przed nami drugi w tym sezonie Der Klassiker. To najważniejsze klubowe starcie w Niemczech, które może mieć kluczowe znaczenie dla układu tabeli. Bawarczycy, jeśli sięgną po komplet punktów, wykonają ogromny krok w stronę mistrzostwa. Dla BVB ewentualna porażka może oznaczać konieczność skupienia się na walce o drugą lokatę.
Dortmundczycy wrócili z Bergamo, gdzie pożegnali się z Ligą Mistrzów, dlatego do końca sezonu mogą już w pełni skoncentrować się na rozgrywkach ligowych. Tymczasem bawarski gigant w trwającym sezonie zbliża się do granicy 100 zdobytych bramek, a do osiągnięcia tej bariery brakuje zaledwie 15 trafień. Zapowiada się widowisko pełne emocji, walki do ostatniego gwizdka i moim zdaniem szlagier zakończy się podziałem punktów. Mój typ: remis.
Borussia – Bayern: ostatnie wyniki
Drużyna z Dortmundu w środku tygodniu udała się do Bergamo na rewanżowe starcie Ligi Mistrzów z Atalantą po zwycięstwie (2:0) w pierwszym meczu. W rewanżu Włosi pokazali jednak charakter. Rzutem na taśmę odwrócili losy dwumeczu i w wielkim stylu wywalczyli awans do 1/8 finału. W poprzedniej kolejce 1. Bundesligi dortmundczycy zremisowali z RB Lipsk (2:2). Bohaterem został Fabio Silva, który doprowadził do wyrównania w 95. minucie spotkania. Wcześniej zespół prowadzony przez Niko Kovaca rozbił Mainz (4:0) oraz pokonał VfL Wolfsburg (2:1).
Z kolei Bayern w miniony weekend zwyciężył u siebie Eintracht Frankfurt (3:2), a dwie bramki zdobył Harry Kane. Reprezentant Anglii ma już na koncie 28 ligowych trafień i jest liderem klasyfikacji strzelców. Mistrzowie Niemiec wcześniej pokonali Werder Brema (3:0), w Pucharze Niemiec wyeliminowali RB Lipsk (2:0), rozgromili TSG Hoffenheim (5:1) oraz zremisowali z Hamburgerem SV (2:2).
Borussia – Bayern: historia
Rywalizacja między Bayernem a Borussią Dortmund od lat elektryzuje kibiców. Nie inaczej było jesienią, kiedy Bawarczycy wygrali (2:1) na Allianz Arenie. Gole strzelili Kane i Michael Olise, a trafienie Juliana Brandt nie zmieniło losów Der Klassiker. W zeszłym sezonie oba szlagierowe potyczki zakończył się remisami. W Monachium (2:2), zaś w Dortmundzie (1:1). Ostatni raz piłkarze BVB wygrali w ligowym starciu z monachijczykami w listopadzie 2018 roku.
Borussia – Bayern: kursy bukmacherskie
Zawodnicy Bayernu Monachium przystępują w roli wyraźnego faworyta na Signal Iduna Park. Kurs na wygraną mistrzów Niemiec wynosi około 1.65. Zwycięstwo Borussii Dortmund zostało ustalone w granicach 4.40-4.50. Remis w Der Klassiker można obstawić z kursem mniej więcej 4.45.
Borussia – Bayern: przewidywane składy
Borussia Dortmund: Kobel – Anton, Schlotterbeck, Bensebaini – Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson, Adeyemi, Brandt – Guirassy
Bayern Monachium: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisić – Kimmich, Pavlović – Olise, Musiala, Diaz – Kane
Borussia – Bayern: sonda
Kto wygra Der Klassiker na Signal Iduna Park?
- Borussia Dortmund
- Będzie remis
- Bayern Monachium
0 Votes
Borussia – Bayern: transmisja meczu
Spotkanie Borussii Dortmund z Bayernem Monachium w ramach 24. kolejki 1. Bundesligi zostanie rozegrane w sobotę (28 lutego) o godzinie 18:30. Der Klassiker będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1 oraz w serwisie elevensports.pl.
