Borussia Dortmund – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (28.02.2026)

Borussia Dortmund podejmie Bayern Monachium na Signal Iduna Park w ramach 24. kolejki 1. Bundesligi. Der Klassiker rozpocznie się w sobotę (28 lutego) o godz. 18:30. Zawodnicy BVB nie zamierzają wypaść z gry o tytuł.

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Borussia – Bayern: typy bukmacherskie

Borussia Dortmund podejmie na Signal Iduna Park Bayern Monachium w hicie 24. kolejki 1. Bundesligi. Przed nami drugi w tym sezonie Der Klassiker. To najważniejsze klubowe starcie w Niemczech, które może mieć kluczowe znaczenie dla układu tabeli. Bawarczycy, jeśli sięgną po komplet punktów, wykonają ogromny krok w stronę mistrzostwa. Dla BVB ewentualna porażka może oznaczać konieczność skupienia się na walce o drugą lokatę.

Dortmundczycy wrócili z Bergamo, gdzie pożegnali się z Ligą Mistrzów, dlatego do końca sezonu mogą już w pełni skoncentrować się na rozgrywkach ligowych. Tymczasem bawarski gigant w trwającym sezonie zbliża się do granicy 100 zdobytych bramek, a do osiągnięcia tej bariery brakuje zaledwie 15 trafień. Zapowiada się widowisko pełne emocji, walki do ostatniego gwizdka i moim zdaniem szlagier zakończy się podziałem punktów. Mój typ: remis.

Borussia – Bayern: ostatnie wyniki

Drużyna z Dortmundu w środku tygodniu udała się do Bergamo na rewanżowe starcie Ligi Mistrzów z Atalantą po zwycięstwie (2:0) w pierwszym meczu. W rewanżu Włosi pokazali jednak charakter. Rzutem na taśmę odwrócili losy dwumeczu i w wielkim stylu wywalczyli awans do 1/8 finału. W poprzedniej kolejce 1. Bundesligi dortmundczycy zremisowali z RB Lipsk (2:2). Bohaterem został Fabio Silva, który doprowadził do wyrównania w 95. minucie spotkania. Wcześniej zespół prowadzony przez Niko Kovaca rozbił Mainz (4:0) oraz pokonał VfL Wolfsburg (2:1).

Z kolei Bayern w miniony weekend zwyciężył u siebie Eintracht Frankfurt (3:2), a dwie bramki zdobył Harry Kane. Reprezentant Anglii ma już na koncie 28 ligowych trafień i jest liderem klasyfikacji strzelców. Mistrzowie Niemiec wcześniej pokonali Werder Brema (3:0), w Pucharze Niemiec wyeliminowali RB Lipsk (2:0), rozgromili TSG Hoffenheim (5:1) oraz zremisowali z Hamburgerem SV (2:2).

Borussia – Bayern: historia

Rywalizacja między Bayernem a Borussią Dortmund od lat elektryzuje kibiców. Nie inaczej było jesienią, kiedy Bawarczycy wygrali (2:1) na Allianz Arenie. Gole strzelili Kane i Michael Olise, a trafienie Juliana Brandt nie zmieniło losów Der Klassiker. W zeszłym sezonie oba szlagierowe potyczki zakończył się remisami. W Monachium (2:2), zaś w Dortmundzie (1:1). Ostatni raz piłkarze BVB wygrali w ligowym starciu z monachijczykami w listopadzie 2018 roku.

Borussia – Bayern: kursy bukmacherskie

Zawodnicy Bayernu Monachium przystępują w roli wyraźnego faworyta na Signal Iduna Park. Kurs na wygraną mistrzów Niemiec wynosi około 1.65. Zwycięstwo Borussii Dortmund zostało ustalone w granicach 4.40-4.50. Remis w Der Klassiker można obstawić z kursem mniej więcej 4.45.

Borussia Dortmund Remis Bayern Monachium 4.40 4.40 1.65 4.65 4.40 1.63 4.65 4.40 1.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lutego 2026 23:09

Borussia – Bayern: przewidywane składy

Borussia Dortmund: Kobel – Anton, Schlotterbeck, Bensebaini – Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson, Adeyemi, Brandt – Guirassy

Bayern Monachium: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisić – Kimmich, Pavlović – Olise, Musiala, Diaz – Kane

Borussia – Bayern: sonda

Kto wygra Der Klassiker na Signal Iduna Park? Borussia Dortmund

Będzie remis

Bayern Monachium Borussia Dortmund

Będzie remis

Bayern Monachium 0 Votes

Borussia – Bayern: transmisja meczu

Spotkanie Borussii Dortmund z Bayernem Monachium w ramach 24. kolejki 1. Bundesligi zostanie rozegrane w sobotę (28 lutego) o godzinie 18:30. Der Klassiker będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1 oraz w serwisie elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.