Bologna – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (19.12.2025)

Bologna - Inter Mediolan: typy i kursy na mecz półfinałowy Superpucharu Włoch. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w piątek (19 grudnia) o godzinie 20:00.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Nicolo Barella

Bologna – Inter, typy bukmacherskie

Już w piątek odbędzie się drugie półfinałowe starcie Superpucharu Włoch. A w nim Inter Mediolan zmierzy się z Bologną. Będzie to starcie wicemistrza Italii ze zdobywcą krajowego pucharu. Zarówno podopieczni Simone Inzaghiego, jak i Rossoblu notują bardzo dobre wejście w sezon. Można śmiało powiedzieć, że obie drużyny walczą o Scudetto. Zbliżające się spotkanie odbędzie się w Katarze na obiekcie King Saud University Stadium w Rijadzie i zapowiada się niezwykle interesująco.

Ja uważam, że nadchodzącej rywalizacji obaj bramkarze nie zdołają zachować czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Kacper STS 1.90 obie drużyny strzelą gola – tak Zagraj!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bologna – Inter, ostatnie wyniki

Bologna notuje delikatną obniżkę formy. Podopieczni Vincenzo Italiano w pięciu ostatnich spotkaniach sięgnęli po dwa zwycięstwa (2:1 z Parmą w Pucharze Włoch oraz 2:1 z Celtą Vigo w Lidze Europy), zaliczyli jeden remis (1:1 z Lazio), a także ponieśli aż dwie porażki (1:3 z Cremonese i 0:1 z Juventusem).

Inter Mediolan natomiast może się pochwalić zdecydowanie lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Nerazzurri sięgnęli po cztery zwycięstwa (2:0 z Pisą, 5:1 z Venezią w Pucharze Włoch, 4:0 z Como i 2:1 z Genoą), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Liverpoolem w Lidze Mistrzów).

Bologna – Inter, historia

Rywalizacja Bologna – Inter ma długą historię sięgającą początków Serie A, w której częściej górą byli mediolańczycy, ale Bologna wielokrotnie potrafiła sprawić niespodziankę. Mecze tych drużyn często cechują się dużą intensywnością i taktyczną walką, zwłaszcza na stadionie Renato Dall’Ara. W poprzednim sezonie doszło do dwóch starć między tymi zespołami, a pierwsze z nich zakończyło się remisem 2:2. W rewanżu triumfowali podopieczni Vincenzo Italiano, wygrywając 1:0.

Bologna – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.65. W przypadku triumfu Bologni natomiast sięga anwet 5.10.

Bologna Inter Mediolan Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 18 grudnia 2025 17:27

Bologna – Inter, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Bologni

remisem

wygraną Interu wygraną Bologni 0%

remisem 25%

wygraną Interu 75% 4+ Votes

Bologna – Inter, przewidywane składy

Bologna: Ravaglia – Zortea, Lysaker Heggem, Lucumi, Miranda – Moro, Pobega – Orsolini, Ferguson, Cambiaghi – Dallinga

Inter Mediolan: Sommer – Akanji, Bisseck, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Zieliński, Mkhitaryan, Dimarco – Lautaro, Thuram

Bologna – Inter, transmisja meczu

Spotkanie Bologna – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w Polsat Box Go, a także w usłudze STS TV.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.