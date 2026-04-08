Bologna FC – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (09.04.2026)

Bologna FC - Aston Villa: typy i kursy na pierwszy mecz ćwierćfinałowy w rozgrywkach Ligi Europy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Renato Dall'Ara już w czwartek (9 kwietnia) o godzinie 21:00.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Bologna – Aston Villa, typy bukmacherskie

W czwartkowy wieczór odbędą się pierwsze spotkania w ramach ćwierćfinału rozgrywek Ligi Europy. Tego dnia zobaczymy starcie, w którym Bologna FC zmierzy się przed własną publicznością z Aston Villą. Oba zespoły mają za sobą udaną fazę pucharową i będą chciały zrobić kolejny krok w stronę półfinału. Gospodarze spróbują wykorzystać atut własnego boiska, natomiast goście przyjadą do Włoch z ambicją wywiezienia korzystnego rezultatu. Zapowiada się zacięty i emocjonujący pojedynek, w którym każda akcja będzie miała ogromne znaczenie.

Ja uważam, że czwartkowy mecz zakończy się zwycięstwem drużyny Vincenzo Italiano. Mój typ: wygrana Bologni

Kacper STS 3.05 wygrana Bologni Zagraj!

Bologna – Aston Villa, ostatnie wyniki

Bologna odnalazła odpowiednią formę. Drużyna Vincenzo Italiano w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła trzy zwycięstwa (1:0 z Sassuolo, po rzutach karny z AS Romą w Lidze Europy oraz 2:1 z Cremonese), zaliczyli jeden remis (1:1 z AS Romą w pierwszym meczu w Lidze Europy), a także ponieśli jedną porażkę (0:2 z Lazio).

Aston Villa natomiast ma nieco gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Unaia Emery’ego odnieśli trzy zwycięstwa (1:0 z Lille w pierwszym meczu w Lidze Europy, 2:0 z Lille w rewanżu oraz 2:0 z West Hamem), a także ponieśli dwie porażki (1:3 z Manchesterem United i 1:2 z Elche w meczu towarzyskim).

Bologna – Aston Villa, historia

Rywalizacja Bologna FC z Aston Villą jest bardzo młoda i ogranicza się praktycznie do spotkań w europejskich pucharach, ponieważ wcześniej oba zespoły występowały w różnych ligach krajowych. W dotychczasowych konfrontacjach każda drużyna starała się zaznaczyć swoją obecność i zdobyć przewagę w dwumeczu. Mimo że ich historia nie jest długa, mecze te od razu nabierają dużego znaczenia i emocji, gdyż oba kluby walczą o awans do kolejnej rundy Ligi Europy. Każde starcie Bologna – Aston Villa jest więc okazją, by dopisać nowy, ciekawy rozdział do tej rywalizacji.

Bologna – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem czwartkowej rywalizacji jest Aston Villa. Jeśli rozważasz typ na wygraną angielskiego zespołu, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.40. W przypadku zwycięstwa Bologni natomiast sięga nawet 3.05.

Bologna Aston Villa Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 kwietnia 2026 17:17

Bologna – Aston Villa, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Bologni

remisem

wygraną Aston Villi wygraną Bologni

remisem

wygraną Aston Villi 0 Votes

Bologna – Aston Villa, przewidywane składy

Bologna: Ravaglia – Joao Mario, Lysaker Heggem, Lucumi, Miranda – Freuler, Moro – Bernardeschi, Sohm, Rowe – Castro

Aston Villa: Martinez – Cash, Konsa, Torres, Digne – Onana, Douglas Luiz – McGinn, Rogers, Buendia – Watkins

Bologna – Aston Villa, transmisja meczu

Spotkanie Bologna – Aston Villa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.