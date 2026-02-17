Bodo/Glimt – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (18.02.2026)

Bodo/Glimt - Inter Mediolan: typy i kursy na pierwszy mecz 1/16 finału Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w środę (18 lutego) o godzinie 21:00.

Bodo/Glimt – Inter, typy bukmacherskie

Inter Mediolan już w najbliższy środowy wieczór rozegra swój kolejny mecz. Tego dnia podopiecznii Cristiana Chivu zagrają na wyjeździe z Bodo/Glimt w ramach pierwszego starcia 1/16 finału rozgrywek Ligi Mistrzów. Dla włoskiego zespołu będzie to wymagający test, zwłaszcza że wyjazdy do Norwegii od lat uchodzą za jedne z najbardziej niewygodnych w europejskich pucharach. Gospodarze słyną z intensywnego pressingu i odwagi w grze ofensywnej, a własne boisko potrafią zamienić w prawdziwą twierdzę. Nerazzurri przyjadą jednak z jasnym celem – wypracować korzystną zaliczkę przed rewanżem i potwierdzić swoje ambicje w walce o najwyższe cele.

Ja uważam, że środowa rywalizacja zakończy się triumfem gości. Mój typ: wygrana Interu

Bodo/Glimt – Inter, ostatnie wyniki

Bodo/Glimt imponuje formą. Norweski zespół w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł cztery zwycięstwa (4:0 z Groningen w meczu towarzyskim, 4:1 z DVTK w meczu towarzyzkim, 3:1 z Manchesterem City w Lidze Mistrzów oraz 2:1 z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów), a także zaliczył jeden remis (2:2 z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów).

Inter Mediolan natomiast jest w znakomitej dyspozycji. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Cristiana Chivu odnieśli komplet zwycięstw (2:0 z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów, 2:0 z Cremonese, 2:1 z Torino w Pucharze Włoch, 5:0 z Sassuolo oraz 3:2 z Juventusem).

Bodo/Glimt – Inter, historia

Środowa rywalizacja Bodo/Glimt z Interem Mediolan będzie pierwszym meczem tych drużyn. Do tej pory zespołu nie miały okazji skrzyżować rękawic.

Bodo/Glimt – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.75. W przypadku zwycięstwa Bodo/Glimt natomiast sięga nawet 4.25.

Bodo/Glimt Inter Mediolan Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lutego 2026 19:24

Bodo/Glimt – Inter, przewidywane składy

Bodo/Glimt – Inter, transmisja meczu

Spotkanie Bodo/Glimt – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Extra 1 oraz TVP 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usludze Canal+ Online, na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

